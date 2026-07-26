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‘रॉ अधिकारी’ असल्याचे सांगून सव्वाचार लाखांच्या खंडणीची मागणी; पोलिसांनी आरोपीला सापळा रचून पकडले

Updated On: Jul 26, 2026 | 03:35 PM IST
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सारांश

राजकोट (गुजरात) येथील धान्य व्यापाऱ्याचे बँक खाते ऑनलाइन व्यवहारातून फ्रीज करून स्वतःला 'रॉ' अधिकारी असल्याची बतावणी करत खाते सुरू करून देण्याच्या मोबदल्यात लाखो रुपयांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

'रॉ अधिकारी' असल्याचे सांगून सव्वाचार लाखांच्या खंडणीची मागणी; पोलिसांनी आरोपीला सापळा रचून पकडले

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विस्तार

पुणे : राजकोट (गुजरात) येथील धान्य व्यापाऱ्याचे बँक खाते ऑनलाइन व्यवहारातून फ्रीज करून स्वतःला ‘रॉ’ अधिकारी असल्याची बतावणी करत खाते सुरू करून देण्याच्या मोबदल्यात लाखो रुपयांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी एका ४२ वर्षीय व्यापाऱ्याने पुणे शहर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाकडे तक्रार दिली आहे. त्यानुसार परेश प्रविण कोठारी (रा. हॉटेल पंचमी, सातारा रस्ता मागे) याच्याविरोधात पर्वती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदारांच्या बँक ऑफ बडोदा, राजकोट येथील खात्यात वेगवेगळ्या खात्यांतून १ हजाराचे दोन आणि दोन हजाराचे एक असे एकूण तीन ट्रांन्सजॅक्शनमधून ४ हजार ऑनलाइन जमा झाले. नंतर त्यांचे खाते फ्रीज केले गेले होते. बँकेत चौकशी केल्यानंतर हे पैसे पुण्यातील धनकवडीतील प्रविण कोठारी व पुष्पा कोठारी यांच्या खात्यांतून आल्याची माहिती मिळाली. नंतर तक्रारदारांनी संबंधित मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला असता, समोरच्या व्यक्तीने व्हॉट्सॲप कॉलद्वारे स्वतःला ‘रॉ अधिकारी’ असल्याचे सांगितले. त्याने अनेक लोकांची खाती अशाच प्रकारे फ्रीज केल्याचा दावा करत खाते सुरू करण्यासाठी सुरुवातीला ५ लाखांची मागणी केली. तडजोडीअंती रक्कम सव्वा चार लाखांवर निश्चित करण्यात आले. पैसे न दिल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकीही देण्यात आली.

यानंतर तक्रारदाराने जून महिन्यात पुण्यातील सातारा रोडवरील सिटी प्राईडजवळील कॅफे कॉफी डे येथे संबंधित व्यक्तीची भेट घेतली. त्यावेळी त्याने “पोलिस मित्र” असे लिहिलेले ओळखपत्र दाखवून त्यावर परेश कोठारी असे नाव असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. बैठकीत पुन्हा खाते सुरू करण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तक्रारदाराने वकिलांचा सल्ला घेत (दि. १३ जुलै) गुन्हे शाखेकडे लेखी तक्रार दिली. त्यानंतरही संबंधिताकडून व्हॉट्सॲप संदेश व फोनद्वारे धमक्या आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित व्हॉट्सॲप चॅट, ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि अन्य पुरावेही तक्रारदाराने पोलिसांकडे दिले.

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अशा ठोकल्या बेड्या

तक्रार दाखल होताच खंडणी विरोधी पथकाने तपासाला सुरूवात केली. चौकशीत परेश कोठारी खंडणी मागत असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी शुक्रवारी सायंकाळी साडे पाच वाजताच्या सुमारास सातारा रोड येथील पंचमी चौक परिसरात सापळा लावला. परेश हा खंडणीची रक्कम घेण्यासाठी आला असताना, त्याला रंगेहाथ पकडले. सद्या तो पर्वती पोलिसांच्या ताब्यात आहे. परेश यानेच एका गुंतवणूकीच्या संदर्भातील संकेतस्थळावरून तक्रारदारांच्या बँक खात्यात पैसे पाठवले होते. नंतर त्याने सायबर पोलिसांकडे तक्रार देऊन त्यांचे खाते फ्रिज करण्यास भाग पाडले. नंतर त्याच आधारे फिर्यादीला ब्लॅकमेल करून खंडणीची मागणी केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Web Title: The police have arrested a man who demanded extortion money by claiming to be a raw officer

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Published On: Jul 26, 2026 | 03:35 PM

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