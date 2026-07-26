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Tharala Tar Mag : स्टार प्रवाहच्या ‘ठरलं तर मग’मध्ये सर्वात मोठा ट्विस्ट! डोहाळ जेवणात सायलीला अटक

Updated On: Jul 26, 2026 | 03:31 PM IST
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सारांश

स्टार प्रवाहवरील 'ठरलं तर मग' मालिकेत प्रेक्षकांना मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. ऐन डोहाळ जेवणाच्या कार्यक्रमात पोलिस सायलीला अटक करत असल्याचे नव्या प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आले असून तिच्यावर अनाथाश्रमातील मुलींची तस्करी केल्याचा आरोप आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • आनंदाच्या वातावरणात घडणाऱ्या या घटनेमुळे मालिकेच्या कथानकाला नवे वळण मिळणार आहे.
  • अनेक प्रेक्षकांनी सायलीच्या समर्थनार्थ प्रतिक्रिया देत पुढे काय घडणार याबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली आहे.
  • ‘ठरलं तर मग’ पाहा, दररोज रात्री 8.30 वाजता, फक्त स्टार प्रवाहवर.
स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका ‘ठरलं तर मग’ नव्या आणि धक्कादायक वळणामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सायली आणि अर्जुनच्या आयुष्यात बाळाच्या आगमनाचा आनंद साजरा होत असतानाच कथेत अनपेक्षित ट्विस्ट येणार आहे. ऐन डोहाळ जेवणाच्या कार्यक्रमात पोलिस येऊन सायलीला अटक करणार असल्याचे नव्या प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आले आहे. अनाथाश्रमातील मुलींची तस्करी केल्याचा गंभीर आरोप सायलीवर ठेवण्यात आला असून या घटनेमुळे अर्जुनसह संपूर्ण कुटुंबाला मोठा धक्का बसणार आहे. आनंदाच्या वातावरणात घडणाऱ्या या घटनेमुळे मालिकेच्या कथानकाला नवे वळण मिळणार आहे.

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या ट्विस्टची झलक दाखवणाऱ्या प्रोमोला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. अवघ्या काही तासांत या प्रोमोने 1 मिलियन व्ह्यूजचा टप्पा पार केला असून 350 हून अधिक कमेंट्स मिळाल्या आहेत. अनेक प्रेक्षकांनी सायलीच्या समर्थनार्थ प्रतिक्रिया देत पुढे काय घडणार याबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली आहे.

याबाबत अभिनेत्री जुई गडकरी म्हणाली, “‘ठरलं तर मग’ मालिकेला लवकरच चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. या प्रवासात प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिलं. आवडलं तेव्हा कौतुक केलं आणि चुकलो तेव्हा हक्काने कानही पिळले. डोहाळ जेवणाच्या दिवशी सायलीला अटक होण्याच्या प्रोमोला मिळालेला प्रतिसाद पाहून आम्ही भारावून गेलो आहोत. प्रेक्षकांनी अशीच साथ कायम ठेवावी.”

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मात्र सायली इतक्यात हार मानणारी नाही. स्वतःवरील खोटे आरोप दूर करून सत्य समोर आणण्यासाठी ती खंबीरपणे लढणार आहे. आपल्या बाळाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी आणि सत्याच्या विजयासाठी सुरू होणारा तिचा हा संघर्ष प्रेक्षकांसाठी उत्सुकतेचा ठरणार आहे. ‘ठरलं तर मग’ पाहा, दररोज रात्री 8.30 वाजता, फक्त स्टार प्रवाहवर.

Web Title: The biggest twist in star pravahs tharla tar mag

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Published On: Jul 26, 2026 | 03:31 PM

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