Border 2 चित्रपट अडचणीत; प्रदर्शनानंतर दोन दिवसांतच स्टारकास्ट आणि निर्मात्यांवर तक्रार दाखल, नेमकं काय प्रकरण?

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी अभिनीत “बॉर्डर २” हा चित्रपट दोन दिवसांपूर्वी २३ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. आता, त्याचे कलाकार, निर्माता आणि दिग्दर्शक अनुराग सिंग वादात सापडले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध मेरठमधील परतापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. चित्रपटात जातीवाचक शब्द वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे लोकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याची आणि कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे जाणून घेऊयात.
प्रेमाच्या रेशमी धाग्यात गुंफली अभि–कृतिकाची केमिस्ट्री; ‘लग्नाचा शॉट’मधील ‘रेशमी बंध’ गाणं रिलीज
वृत्तानुसार, बहुजन जनता दल खोडावालचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल खोडावाल यांनी रविवार, २५ जानेवारी २०२६ रोजी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यांचे म्हणणे आहे की चित्रपटात जातीवाचक शब्द वापरण्यात आले आहेत, ज्यामुळे लोकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. एससी/एसटी कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करून कलाकार आणि निर्मात्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.
एका दृश्यात जातीवादी अपशब्दांचा वापर
अतुल खोडावल यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, “बॉर्डर २” चित्रपटात २७:३७ वाजता सैनिकांमधील संभाषणादरम्यान जातीवादी आणि अपमानास्पद अपशब्दांचा वापर करण्यात आला होता. या दृश्यात एक अभिनेता बूट पॉलिश करतो तर दुसरा त्याला जातीवादी अपशब्दांचा संदर्भ देतो. यामुळे समाजातील एका घटकाला अपमान झाला आहे. या प्रकरणात दिग्दर्शक अनुराग सिंग, निर्माते भूषण कुमार, टी-सीरीज, जेपी दत्ता, निधी दत्ता आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली जात आहे.
प्रसिद्ध मराठमोळा इन्फ्लुएन्सर Prathmesh Kadam याचे निधन; आईचेही लाखो चाहते, मायलेकाच्या जोडीने मिळवली प्रसिद्धी
काल रात्री मुंबईत ‘बॉर्डर २’ चा स्क्रीनिंग झाला, ज्यामध्ये सनी देओल त्याच्या सावत्र बहिणी ईशा देओल आणि अहाना देओलसह दिसला. तिघांनीही पापाराझींसाठी एकत्र पोज दिली. धर्मेंद्रच्या मृत्यूनंतर भाऊ आणि बहीण एकत्र दिसण्याची ही पहिलीच वेळ होती. धर्मेंद्रने २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शेवटचा श्वास घेतला. ते ८९ वर्षांचे होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्यासाठी दोन प्रार्थना सभा आयोजित करण्यात आल्या. एक त्यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर, सनी, बॉबी, अजिता आणि विजेता यांच्या कुटुंबाने आयोजित केली होती आणि दुसरी हेमा मालिनी यांनी आयोजित केली होती.