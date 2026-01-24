Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Silver Super Storm Silver Prices Skyrocketed By Rs 100000 Within 23 Days Of 2026 News Marathi

Silver Rate: बापरे! चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ , ५५० तासांत १००,००० रुपयांनी वाढ

Silver Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोने चांदीच्या दरात मोठी वाढ होत आहे. अशातच आज पुन्हा एकदा चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. ५५० तासांत १००,००० रुपयांनी वाढ झाली आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 07:30 PM
बापरे! चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ , ५५० तासांत १००,००० रुपयांनी वाढ

बापरे! चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ , ५५० तासांत १००,००० रुपयांनी वाढ

Follow Us:
Follow Us:

Silver Rate Today News In Marathi: देशाच्या वायदा बाजारात चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जानेवारीच्या पहिल्या ५५० तासांत चांदीच्या किमती १००,००० रुपयांपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. तर परदेशी बाजारात चांदीच्या किमती १०० डॉलर प्रति औंसच्या पलीकडे गेल्या आहेत. देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारात चांदीच्या किमती किती वाढल्या आहेत.

२०२५ मध्येही, २०२६ च्या पहिल्या महिन्यात चांदीच्या किमतींमध्ये इतकी वाढ झालेली नाही. वारंवार नकार देऊनही, शुक्रवारी चांदीच्या किमती ७,४०० रुपयांपेक्षा जास्त वाढल्या. महत्त्वाचे म्हणजे, आदल्या दिवशी घसरण होऊनही, व्यापार सत्रादरम्यान किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या. तथापि, जानेवारी २०२६ च्या शेवटच्या ५५० तासांत चांदीने अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. पण त्याने एक अतूट विक्रम देखील प्रस्थापित केला आहे ज्यामुळे संपूर्ण जग थक्क झाले आहे. खरं तर, ५५० तासांत चांदीच्या किमती एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. हे यापूर्वी कधीही घडले नव्हते. आणि येणाऱ्या काळातही असे होण्याची कोणतीही आशा नाही. देशाच्या वायदा बाजारात चांदीच्या किमती किती वाढल्या आहेत.

सामान्य माणसाच्या खिशाचा केला जाणार विचार? Railway Budget मध्ये काय मिळणार, जाणून घ्या

चांदीच्या किमती विक्रमी पातळीवर

देशाच्या वायदा बाजारातील मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये चांदीच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचत आहेत. शुक्रवारी, व्यापार सत्रादरम्यान चांदीच्या किमती ३,३९,९२७ रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या. खरं तर, व्यापार सत्रादरम्यान चांदीच्या किमती १२,६३८ रुपयांनी वाढल्या. २२ जानेवारी रोजी, किमती घसरल्या आणि ३,२७,२८९ रुपयांवर बंद झाल्या. त्यानंतर, २३ जानेवारी रोजी, चांदीच्या किमती पुन्हा एकदा वाढल्या आणि त्या वाढल्या.

बाजार कोणत्या पातळीवर बंद झाला?

देशातील वायदा बाजार असलेल्या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीचे दर शुक्रवारी ₹३३४,६९९ वर बंद झाले. गुरुवारी, चांदीचे दर ₹३२७,२८९ वर घसरले. याचा अर्थ शुक्रवारी चांदीचे दर प्रति किलोग्रॅम ₹७,४१० ने वाढून बंद झाले. शुक्रवारी चांदी ₹३३३,३३३ वर उघडली होती. येत्या काही दिवसांत चांदीच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात असा अंदाज तज्ज्ञांचा आहे.

५५० तासांत ₹१ लाखाची वाढ

जानेवारीच्या ५५० तासांत, चांदीच्या किमतींमध्ये आधीच ₹१ लाखापर्यंत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत चांदीच्या किमतींमध्ये कधीही ₹१ लाखाची वाढ झालेली नाही. आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या व्यापार दिवशी चांदीच्या किमती ₹२३५,७०१ वर बंद झाल्या. तर २३ जानेवारी रोजी, व्यापार सत्रादरम्यान ते ३,३९,९२४७ रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले. याचा अर्थ असा की या काळात चांदीच्या किमतीत १,०४,२२६ रुपये किंवा ४४.२२ टक्के वाढ झाली आहे. याचा अर्थ जानेवारीच्या २३ दिवसांत दररोज ४,५३१ रुपयांची वाढ झाली आहे.

दिल्ली सराफा बाजाराची परिस्थिती

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत चांदीच्या किमती ९,५०० रुपयांनी किंवा जवळजवळ तीन टक्क्यांनी वाढल्या, ज्या मागील बंद किमती ३,२०,००० रुपये प्रति किलोग्रॅमवरून ३,२९,५०० रुपये प्रति किलोग्रॅम (सर्व करांसह) झाल्या. बुधवारी स्थानिक सराफा बाजारात चांदीने प्रति किलोग्रॅम ३,३४,३०० रुपयांचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, दिल्लीत चांदीच्या किमतीत या महिन्यात आधीच ९०,५०० रुपयांची वाढ झाली आहे.

परदेशी बाजारात चांदीने १०० डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला

परदेशी बाजारात चांदीच्या किमतीही १०० डॉलर्स प्रति औंस ओलांडल्या आहेत. आकडेवारीनुसार, शुक्रवारी न्यू यॉर्क कॉमेक्स बाजारात चांदीचे दर ५.१५ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस १०१.३३ डॉलर झाले. स्पॉट चांदीचे दर ७.२२ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस १०३.१९ डॉलर झाले. युरोपियन बाजारात चांदीचे दर ६.४७ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस ८७.२२ डॉलर झाले. ब्रिटिश बाजारात चांदीचे दर ६.१५ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस ७५.६४ डॉलर झाले.

Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

Web Title: Silver super storm silver prices skyrocketed by rs 100000 within 23 days of 2026 news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 07:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाची अॅलर्जी, इगतपुरीत नागरिकांची कामे होत नसल्याने गैरसोय; अनियमित घरभत्त्याचे लाभार्थी
1

Nashik News : कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाची अॅलर्जी, इगतपुरीत नागरिकांची कामे होत नसल्याने गैरसोय; अनियमित घरभत्त्याचे लाभार्थी

ZP Election : बेंबळी गटातील इंगळेंची उमेदवारी बाद तर येडशीतून मोरेंची उमेदवारी कायम , निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय
2

ZP Election : बेंबळी गटातील इंगळेंची उमेदवारी बाद तर येडशीतून मोरेंची उमेदवारी कायम , निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय

Farmers News : रब्बी पीककपाहणीत शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, निवासी उपजिल्हाधिकारी कडवकर
3

Farmers News : रब्बी पीककपाहणीत शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, निवासी उपजिल्हाधिकारी कडवकर

जेजुरी स्थानकावर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा द्या; प्रवासी संघटना अन् लोकप्रतिनिधी आक्रमक
4

जेजुरी स्थानकावर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा द्या; प्रवासी संघटना अन् लोकप्रतिनिधी आक्रमक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवली? ट्रम्पच्या खास सहकाऱ्याच्या दाव्याने खळबळ, २५% टॅरिफ कमी होण्याचे दिले संकेत

भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवली? ट्रम्पच्या खास सहकाऱ्याच्या दाव्याने खळबळ, २५% टॅरिफ कमी होण्याचे दिले संकेत

Jan 24, 2026 | 07:30 PM
Silver Rate: बापरे! चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ , ५५० तासांत १००,००० रुपयांनी वाढ

Silver Rate: बापरे! चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ , ५५० तासांत १००,००० रुपयांनी वाढ

Jan 24, 2026 | 07:30 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
भारताकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर…! ‘या’ ठिकाणी पार पडले Army-CISF संयुक्त प्रशिक्षण

भारताकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर…! ‘या’ ठिकाणी पार पडले Army-CISF संयुक्त प्रशिक्षण

Jan 24, 2026 | 07:18 PM
Air Travel Expensive : नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला

Air Travel Expensive : नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला

Jan 24, 2026 | 07:15 PM
DC vs RCB, WPL 2026 : आज दिल्लीसाठी ‘जिंका किंवा मरा’! TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय;RCB करणार फलंदाजी 

DC vs RCB, WPL 2026 : आज दिल्लीसाठी ‘जिंका किंवा मरा’! TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय;RCB करणार फलंदाजी 

Jan 24, 2026 | 07:04 PM
Kolhapur News : “महिलांचे अधिकार नाकारण्यात महिलाच पुढे” ; रुपाली चाकणकर यांचं परखड वक्तव्य

Kolhapur News : “महिलांचे अधिकार नाकारण्यात महिलाच पुढे” ; रुपाली चाकणकर यांचं परखड वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM