Silver Rate: बापरे! चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ , ५५० तासांत १००,००० रुपयांनी वाढ

Silver Rate Today News In Marathi: देशाच्या वायदा बाजारात चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जानेवारीच्या पहिल्या ५५० तासांत चांदीच्या किमती १००,००० रुपयांपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. तर परदेशी बाजारात चांदीच्या किमती १०० डॉलर प्रति औंसच्या पलीकडे गेल्या आहेत. देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारात चांदीच्या किमती किती वाढल्या आहेत.
२०२५ मध्येही, २०२६ च्या पहिल्या महिन्यात चांदीच्या किमतींमध्ये इतकी वाढ झालेली नाही. वारंवार नकार देऊनही, शुक्रवारी चांदीच्या किमती ७,४०० रुपयांपेक्षा जास्त वाढल्या. महत्त्वाचे म्हणजे, आदल्या दिवशी घसरण होऊनही, व्यापार सत्रादरम्यान किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या. तथापि, जानेवारी २०२६ च्या शेवटच्या ५५० तासांत चांदीने अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. पण त्याने एक अतूट विक्रम देखील प्रस्थापित केला आहे ज्यामुळे संपूर्ण जग थक्क झाले आहे. खरं तर, ५५० तासांत चांदीच्या किमती एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. हे यापूर्वी कधीही घडले नव्हते. आणि येणाऱ्या काळातही असे होण्याची कोणतीही आशा नाही. देशाच्या वायदा बाजारात चांदीच्या किमती किती वाढल्या आहेत.
देशाच्या वायदा बाजारातील मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये चांदीच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचत आहेत. शुक्रवारी, व्यापार सत्रादरम्यान चांदीच्या किमती ३,३९,९२७ रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या. खरं तर, व्यापार सत्रादरम्यान चांदीच्या किमती १२,६३८ रुपयांनी वाढल्या. २२ जानेवारी रोजी, किमती घसरल्या आणि ३,२७,२८९ रुपयांवर बंद झाल्या. त्यानंतर, २३ जानेवारी रोजी, चांदीच्या किमती पुन्हा एकदा वाढल्या आणि त्या वाढल्या.
देशातील वायदा बाजार असलेल्या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीचे दर शुक्रवारी ₹३३४,६९९ वर बंद झाले. गुरुवारी, चांदीचे दर ₹३२७,२८९ वर घसरले. याचा अर्थ शुक्रवारी चांदीचे दर प्रति किलोग्रॅम ₹७,४१० ने वाढून बंद झाले. शुक्रवारी चांदी ₹३३३,३३३ वर उघडली होती. येत्या काही दिवसांत चांदीच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात असा अंदाज तज्ज्ञांचा आहे.
जानेवारीच्या ५५० तासांत, चांदीच्या किमतींमध्ये आधीच ₹१ लाखापर्यंत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत चांदीच्या किमतींमध्ये कधीही ₹१ लाखाची वाढ झालेली नाही. आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या व्यापार दिवशी चांदीच्या किमती ₹२३५,७०१ वर बंद झाल्या. तर २३ जानेवारी रोजी, व्यापार सत्रादरम्यान ते ३,३९,९२४७ रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले. याचा अर्थ असा की या काळात चांदीच्या किमतीत १,०४,२२६ रुपये किंवा ४४.२२ टक्के वाढ झाली आहे. याचा अर्थ जानेवारीच्या २३ दिवसांत दररोज ४,५३१ रुपयांची वाढ झाली आहे.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत चांदीच्या किमती ९,५०० रुपयांनी किंवा जवळजवळ तीन टक्क्यांनी वाढल्या, ज्या मागील बंद किमती ३,२०,००० रुपये प्रति किलोग्रॅमवरून ३,२९,५०० रुपये प्रति किलोग्रॅम (सर्व करांसह) झाल्या. बुधवारी स्थानिक सराफा बाजारात चांदीने प्रति किलोग्रॅम ३,३४,३०० रुपयांचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, दिल्लीत चांदीच्या किमतीत या महिन्यात आधीच ९०,५०० रुपयांची वाढ झाली आहे.
परदेशी बाजारात चांदीच्या किमतीही १०० डॉलर्स प्रति औंस ओलांडल्या आहेत. आकडेवारीनुसार, शुक्रवारी न्यू यॉर्क कॉमेक्स बाजारात चांदीचे दर ५.१५ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस १०१.३३ डॉलर झाले. स्पॉट चांदीचे दर ७.२२ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस १०३.१९ डॉलर झाले. युरोपियन बाजारात चांदीचे दर ६.४७ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस ८७.२२ डॉलर झाले. ब्रिटिश बाजारात चांदीचे दर ६.१५ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस ७५.६४ डॉलर झाले.