Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Science Somvar Initiative After Ganit Guruwar Municipal Schools To Promote Science Learning And Stem Education

‘गणित गुरुवार’नंतर आता ‘सायन्स सोमवार’; महापालिका शाळांमध्ये नवा शैक्षणिक उपक्रम

Updated On: Jun 14, 2026 | 10:26 AM IST
जाहिरात
सारांश

महापालिका शिक्षण विभाग आणि खान अकॅडमी इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या 'गणित गुरुवार' उपक्रमाला मिळालेल्या यशानंतर आता विद्यार्थ्यांसाठी 'सायन्स सोमवार' हा नवा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून विज्ञान विषयाची गोडी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

'गणित गुरुवार'नंतर आता 'सायन्स सोमवार'; महापालिका शाळांमध्ये नवा शैक्षणिक उपक्रम

महापालिका शाळांमध्ये नवा शैक्षणिक उपक्रम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘गणित गुरुवार’च्या यशानंतर महापालिका शाळांमध्ये ‘सायन्स सोमवार’ उपक्रम सुरू होणार.
  • विज्ञान आणि गणित विषयांतील विद्यार्थ्यांची प्रगती वाढवण्यावर भर दिला जाणार.
  • गुणवंत विद्यार्थ्यांना शालेय अभ्यासासाठी लॅपटॉप देण्याचीही घोषणा करण्यात आली.
महानगरपालिकेचा शिक्षण विभाग आणि खान अकॅडमी इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असलेल्या ‘गणित गुरुवार’ उपक्रमामुळे महानगरपालिकेच्या शाळांच्या प्रगतीचा आलेख उंचावत आहे. यासोबतच आता या शैक्षणिक वर्षापासून ‘सायन्स सोमवार’ हा उपक्रम सुरू करण्याचा पालिका शिक्षण विभागाचा मानस आहे. येत्या काहीदिवसांत हा उपक्रम अभ्यासक्रमात दाखल होणार आहे.

विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार, CBSE दहावीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा रिझल्ट लवकरच जाहीर होणार, संपूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या

महानगरपालिका शिक्षण विभाग व खान अकॅडमी इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने वरळीतील नेहरू विज्ञान केंद्रात मिशन मेरिट आणि स्टेम सुधार उपक्रम अंतर्गत आयोजित बैठक व गुणगौरव समारंभात महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, शिक्षण समिती सदस्य वर्षा टेंबुलकर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, खान अकॅडमी इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती वासुदेवन, शेल इंडिया अपस्ट्रीमचे महाव्यवस्थापक निपूण प्रधान, उप आयुक्त (शिक्षण) डॉ. प्राची जांभेकर, शिक्षणाधिकारी सुजाता खरे, शिक्षणाधिकारी कीर्तीवर्धन किरीतकुडवे आदींसह मान्यवर उपस्थित होते.

प्रत्येक वाराला वेगळा विषय घ्या – शिरवडकर

शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर म्हणाल्या, शैक्षणिक अभ्यासक्रमासोबतच गणित गुरुवार सारखे उपक्रम राबविल्यामुळे महानगरपालिकेच्या शाळांनी खासगी शाळांना मागे टाकले आहे. विद्याथ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत शिक्षकांसह पालकांचाही तितकाच वाटा आहे. गणित गुरुवार, सायन्स सोमवारप्रमाणे आठवड्याच्या प्रत्येक वाराला वेगळा विषय घ्यावा, असेही त्यांनी सुचविले.

शालेय अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देणार लॅपटॉप

‘गणित गुरुवार’ या उपक्रमात दर गुरुवारी रात्री ८ ते १० या वेळेत जेव्हा मुले स्वत हुन मोबाईल किंवा टेंब घेऊन गणिताचा सरावाला बसतात, तेव्हा पालकांनाही अभ्यासाचे महत्व पटू लागते. गणितापाठोपाठ आता या शैक्षणिक वर्षापासून ‘सायन्स सोमवार’ हा नवा उपक्रम सुरू होत आहे. ‘गुरुवारी गणिताशी मैत्री, सोमवारी विज्ञानाचा चमत्कार’, असा दुहेरी आनंद आता महानगरपालिकेच्या शाळांतील मुलं घेणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. सोमवारी विज्ञान आणि गुरुवारी गणित या समीकरणामुळे श्रीनिवास रामानुजन, डॉक्टर होमी भाभा किवा डॉक्टर जयंत नारळीकर याच महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांमधून घडतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच १५० गुणवंत विद्यार्थ्यांना शालेय अभ्यासासाठी लॅपटॉप देणार असल्याचेही यावेळी तावडे यांनी सांगितले.

Automobile Career Opportunities: ऑटोमोबाईल क्षेत्रात करिअरची सुवर्णसंधी; 10 वी, 12 वी नंतर कोणते पर्याय उपलब्ध?

मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांचा पालिकेकडून गौरव

यावेळी गणित गुरुवार उपक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या १३३ शाळांचा आणि सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा, मुख्याध्यापकांचा, शिक्षकांचा यावेळी गौरव करण्यात आला. महापौर रितू तावडे म्हणाल्या, ‘मिशन मेरिट आणि स्टेम सुधारणा कार्यक्रम’च्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या शाळांचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आहे. ज्या ९३० हून अधिक शाळांमध्ये हा स्टेम कार्यक्रम राबवला गेला, त्या शाळातील मुले खान अकॅडमीच्या माध्यमातून डिजिटल स्क्रीनवर गणित आणि विज्ञानाचे अवघड प्रश्न चुटकीसरशी सोडवतात. सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थी या उपक्रमामुळे आधुनिक शिक्षण प्रवाहात आले आहेत. तब्बल ३१ हजार विद्यार्थ्यांनी गणित आणि विज्ञान विषयात मिळवलेले अतिरिक्त प्राविण्य हे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचे यश आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Science somvar initiative after ganit guruwar municipal schools to promote science learning and stem education

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 10:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ADB Japan Scholarship 2026: भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! विदेशात शिक्षणासाठी मिळणार लाखोंची शिष्यवृत्ती, जाणून घ्या सविस्तर
1

ADB Japan Scholarship 2026: भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! विदेशात शिक्षणासाठी मिळणार लाखोंची शिष्यवृत्ती, जाणून घ्या सविस्तर

PMRF Fellowship: PhD विद्यार्थ्यांची चांदी! ‘या’ शासकीय फेलोशिपअंतर्गत दरमहा मिळतोय ₹1 लाखांपर्यंतचा स्टायपेंड; जाणून घ्या सविस्तर
2

PMRF Fellowship: PhD विद्यार्थ्यांची चांदी! ‘या’ शासकीय फेलोशिपअंतर्गत दरमहा मिळतोय ₹1 लाखांपर्यंतचा स्टायपेंड; जाणून घ्या सविस्तर

परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल तर आजच ‘या’ शैक्षणिक स्थळांचा यादीमध्ये करा समावेश, करिअरला मिळेल नवीन दिशा
3

परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल तर आजच ‘या’ शैक्षणिक स्थळांचा यादीमध्ये करा समावेश, करिअरला मिळेल नवीन दिशा

रेल्वे भरती परीक्षांमध्ये मोठे बदल; आता रेल्वेच्या विभागीय परीक्षाही होणार ऑनलाईन
4

रेल्वे भरती परीक्षांमध्ये मोठे बदल; आता रेल्वेच्या विभागीय परीक्षाही होणार ऑनलाईन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘गणित गुरुवार’नंतर आता ‘सायन्स सोमवार’; महापालिका शाळांमध्ये नवा शैक्षणिक उपक्रम

‘गणित गुरुवार’नंतर आता ‘सायन्स सोमवार’; महापालिका शाळांमध्ये नवा शैक्षणिक उपक्रम

Jun 14, 2026 | 10:25 AM
Jio Rs 200 vs Jio Rs 195: 5 रुपयांची बचत की मोठा फायदा? डेटा आणि व्हॅलिडीटीसह कोणता रिचार्ज प्लॅन ठरणार पैसा वसूल?

Jio Rs 200 vs Jio Rs 195: 5 रुपयांची बचत की मोठा फायदा? डेटा आणि व्हॅलिडीटीसह कोणता रिचार्ज प्लॅन ठरणार पैसा वसूल?

Jun 14, 2026 | 10:16 AM
अविश्वसनीय! तरुणीने हजारो फूट उंच आकाशात पांढऱ्या ढगांवर करुन दाखवला मूनवाॅक, दृष्य पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारले; Video Viral

अविश्वसनीय! तरुणीने हजारो फूट उंच आकाशात पांढऱ्या ढगांवर करुन दाखवला मूनवाॅक, दृष्य पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारले; Video Viral

Jun 14, 2026 | 10:03 AM
Latur Accident: भरधाव ट्रकचा कहर! दुचाकी आणि कारला धडक; लातूरमध्ये तिघांचा मृत्यू

Latur Accident: भरधाव ट्रकचा कहर! दुचाकी आणि कारला धडक; लातूरमध्ये तिघांचा मृत्यू

Jun 14, 2026 | 09:56 AM
World Blood Donor Day : एक थेंब आशेचा! रक्तदानात महाराष्ट्र आघाडीवर; 10 लाखांचा आकडा होतोय पार

World Blood Donor Day : एक थेंब आशेचा! रक्तदानात महाराष्ट्र आघाडीवर; 10 लाखांचा आकडा होतोय पार

Jun 14, 2026 | 09:56 AM
आईस्क्रीम खाण्याचा कंटाळा आला आहे? मग झटपट बनवा चविष्ट थंडगार Fruit Custard, नोट करून घ्या रेसिपी

आईस्क्रीम खाण्याचा कंटाळा आला आहे? मग झटपट बनवा चविष्ट थंडगार Fruit Custard, नोट करून घ्या रेसिपी

Jun 14, 2026 | 09:54 AM
Mouni Roy: ‘मी गे आहे…’ अभिनेत्रीच्या एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर उडाली खळबळ; विभक्त झाल्याच्या चर्चांना नवं वळण?

Mouni Roy: ‘मी गे आहे…’ अभिनेत्रीच्या एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर उडाली खळबळ; विभक्त झाल्याच्या चर्चांना नवं वळण?

Jun 14, 2026 | 09:53 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा