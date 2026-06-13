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विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार, CBSE दहावीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा रिझल्ट लवकरच जाहीर होणार, संपूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या

Updated On: Jun 13, 2026 | 11:40 AM IST
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सारांश

CBSE दहावीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेला बसलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांची निकालाची प्रतीक्षा आता लवकरच संपण्याची शक्यता आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे गुणपत्रक पाहता येणार आहे.

विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार, CBSE दहावीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा रिझल्ट लवकरच जाहीर होणार, संपूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • दहावीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल जूनच्या चौथ्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता.
  • विद्यार्थ्यांना निकाल अधिकृत वेबसाइट, DigiLocker, UMANG ॲप आणि इतर माध्यमांतून पाहता येईल.
  • गुणपत्रक डाउनलोड करण्यासाठी रोल नंबर आणि आवश्यक तपशील तयार ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
क्रेंद्रिय माध्यमिक शिक्षा मंडळाच्या (CBSE) विद्यार्थ्यांची चिंता आता वाढू लागली आहे. मे महिन्यात जवळपास ६.७ लाख विद्यार्थ्यांनी २०२६ मध्ये दहावीच्या सेकंड बार्डची परिक्षा दिली. अशात लाखो विद्यार्थी आता निकालाची प्रतीक्षा करत आहेत. माहितीनुसार, सीबीएसई लवकरच परिक्षेचा निकाल जाहीर करणार करु शकतो. सीबीएसई प्रथमच बोर्ड परिक्षेसाठी फेस २ जाहीर केले होते. या परिक्षेत असे विद्यार्थी सामील झाले होते ज्यांना आपले गुण सुधारायचे होते किंवा जे कंपार्टमेंट श्रेणीअंतर्गत फेरपरीक्षा देत होते.

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जूनच्या चाैथ्या आठवड्यात लागू शकतो निकाल

CBSE ने अद्याप अधिकृतपणे निकालाची तारीख जाहीर केला नाही, परंतु मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, इयत्ता १०वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल जून २०२६ च्या चौथ्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही परीक्षा १५ मे ते २१ मे २०२६ दरम्यान घेण्यात आली होती. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यांचे गुणपत्रक ऑनलाइन पाहता येईल.

कुठे पाहू शकता CBSE Board रिझल्ट?

CBSE चा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यी अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन आपला रिझल्ट पाहू शकतात किंवा तिथून डाऊनलोड करु शकता. यासाठी विद्यार्थ्यांना DigiLocker, UMANG ॲप, SMS सेवा आणि IVRS च्या माध्यामांची मदत घ्यावी लागेल. इथे ऑनलाईन तात्पुरता रिझल्ट विद्यार्थ्यांना प्राप्त होईल पण मूळ प्रती या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात जाऊनच कलेक्ट कराव्या लागतील. यासाठी काॅलेजकडून विद्यार्थ्यांसाठी सूचना आणि रिझल्ट कलेक्ट करण्याची तारीख सांगितली जाईल.

अशाप्रकारे डाउनलोड करा स्कोरकार्ड

  • स्कोरकार्ड डाउनलोड करण्यासाटी सर्वप्रथम CBSE च्या cbse.gov.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
  • इथे तुम्हाला Class 10 Second Board Result 2026 या लिंकवर क्लिक करावे लागेल.
  • आता इथे आपला रोल नंबर आणि अन्य माहिती भरा.
  • सर्व माहिती सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा रिझल्ट स्क्रिनवर दिसू लागेल.
  • यानंतर इथून आपला स्कोरकार्ड डाउनलोड करुन लॅपटाॅप, कम्प्यूटर किंवा मोबाईलमध्ये सांभाळून ठेवा.
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DigiLocker वर रिझल्ट कसे चेक करावे?

यासाठी विद्यार्थ्यांनी www.digilocker.gov.in⁠ या वेबसाईटला भेट देऊन लाॅग इन करावे. तुम्ही DigiLocker ॲप डाउनलोड करुनही त्यावर लाॅग-इन करु शकता. मोबाईल आणि आधारकार्डच्या मदतीने आपले रजिस्ट्रेशन पूर्ण करा आणि मग लाॅगिन करताच Education सेक्शनमध्ये जा. इथे जाऊन CBSE ऑप्शनला सिलेक्ट करा. इथे रोल नंबर आणि अन्य डिटेल्स भरुन डिजिटल मार्कशिट किंवा सर्टीफिकेट डाउनलोड करता येईल.

 

Web Title: Cbse class 10 second board exam result 2026 date time scorecard download guide

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Published On: Jun 13, 2026 | 11:40 AM

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