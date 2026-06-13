विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार, CBSE दहावीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा रिझल्ट लवकरच जाहीर होणार, संपूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या

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जूनच्या चाैथ्या आठवड्यात लागू शकतो निकाल
CBSE ने अद्याप अधिकृतपणे निकालाची तारीख जाहीर केला नाही, परंतु मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, इयत्ता १०वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल जून २०२६ च्या चौथ्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही परीक्षा १५ मे ते २१ मे २०२६ दरम्यान घेण्यात आली होती. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यांचे गुणपत्रक ऑनलाइन पाहता येईल.
कुठे पाहू शकता CBSE Board रिझल्ट?
CBSE चा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यी अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन आपला रिझल्ट पाहू शकतात किंवा तिथून डाऊनलोड करु शकता. यासाठी विद्यार्थ्यांना DigiLocker, UMANG ॲप, SMS सेवा आणि IVRS च्या माध्यामांची मदत घ्यावी लागेल. इथे ऑनलाईन तात्पुरता रिझल्ट विद्यार्थ्यांना प्राप्त होईल पण मूळ प्रती या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात जाऊनच कलेक्ट कराव्या लागतील. यासाठी काॅलेजकडून विद्यार्थ्यांसाठी सूचना आणि रिझल्ट कलेक्ट करण्याची तारीख सांगितली जाईल.
अशाप्रकारे डाउनलोड करा स्कोरकार्ड
DigiLocker वर रिझल्ट कसे चेक करावे?
यासाठी विद्यार्थ्यांनी www.digilocker.gov.in या वेबसाईटला भेट देऊन लाॅग इन करावे. तुम्ही DigiLocker ॲप डाउनलोड करुनही त्यावर लाॅग-इन करु शकता. मोबाईल आणि आधारकार्डच्या मदतीने आपले रजिस्ट्रेशन पूर्ण करा आणि मग लाॅगिन करताच Education सेक्शनमध्ये जा. इथे जाऊन CBSE ऑप्शनला सिलेक्ट करा. इथे रोल नंबर आणि अन्य डिटेल्स भरुन डिजिटल मार्कशिट किंवा सर्टीफिकेट डाउनलोड करता येईल.