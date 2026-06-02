Success Story : शिष्यवृत्तीच्या बळावर यशाकडे झेप; सोहम खरतमोलचा प्रेरणादायी शैक्षणिक प्रवास

दहावीच्या परीक्षेत 96 टक्के गुण मिळवल्यानंतर त्याची निवड कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनच्या (KEF) कोटक ज्युनियर स्कॉलरशिप (KJS) कार्यक्रमासाठी झाली. या उपक्रमाअंतर्गत त्याला आर्थिक सहाय्याबरोबरच मेंटरशिप आणि शैक्षणिक मार्गदर्शन मिळाले. याच आधारामुळे संगणक अभियंता बनण्याच्या त्याच्या स्वप्नाला योग्य दिशा मिळाली. तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर घडवण्याचा निर्धार करून सोहमने विज्ञान शाखेची निवड केली आणि JEEसारख्या स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीला सुरुवात केली. सुरुवातीला अभ्यासाचे नियोजन स्पष्ट नसल्यामुळे त्याला काही अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र KJS मधील मेंटर्सनी त्याच्यासोबत अभ्यासाचा संतुलित आराखडा तयार केला, ज्यामुळे बारावीचा अभ्यास आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी प्रभावीपणे सांभाळता आली.
विशेष शैक्षणिक सत्रे, मार्गदर्शन वर्ग आणि सातत्यपूर्ण मेंटरिंगच्या मदतीने त्याने भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित या विषयांमध्ये भक्कम पाया निर्माण केला. नियमित मॉक टेस्ट आणि प्रगती मूल्यांकनामुळे त्याची अचूकता व वेळेचे नियोजन अधिक सुधारले. या प्रवासात केवळ शैक्षणिक प्रगतीच झाली नाही, तर KJS अंतर्गत आयोजित विविध उपक्रमांमुळे त्याचे संवादकौशल्य, भाषिक क्षमता आणि आत्मविश्वासही वाढला. त्यामुळे त्याच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना मिळाली.
कठोर परिश्रम आणि योग्य मार्गदर्शनाचे फळ म्हणून सोहमने बारावी परीक्षेत 84.5 टक्के गुण मिळवले. तसेच JEE Main आणि JEE Advanced या दोन्ही परीक्षा यशस्वीपणे उत्तीर्ण केल्या. JEE Advanced मध्ये 1,730 कॅटेगरी रँक आणि MHT-CET मध्ये 99 टक्के गुण मिळवत त्याने देशातील नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपैकी एक असलेल्या Veermata Jijabai Technological Institute मध्ये प्रवेश मिळवला. सध्या सोहम संगणक अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असून तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या क्षेत्रात उज्ज्वल भविष्य घडवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्याची यशोगाथा हे दाखवून देते की, योग्य संधी, मार्गदर्शन आणि चिकाटी यांच्या बळावर कोणतेही स्वप्न साकार करता येते.