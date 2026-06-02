Career as Pilot: आकाशात झेप घेण्याचे स्वप्न आहे? जाणून घ्या कमर्शियल पायलट बनण्याची संपूर्ण प्रक्रिया…

Career as Pilot: जर तुमचे स्वप्न आकाशात विमान उडवण्याचे असेल, तर ‘कमर्शियल पायलट’ (Commercial Pilot) हा करिअरचा एक उत्तम पर्याय तुमच्यासाठी ठरू शकतो. भारतात हवाई प्रवासाची वाढती मागणी लक्षात घेता, एअरलाईन्स कंपन्यांना मोठ्या संख्येने पायलट आणि क्रू मेंबर्सची आवश्यकता भासत आहे. शासनाकडून सुरक्षा आणि उड्डाणाशी संबंधित नियम काटेकोरपणे लागू केले गेल्यामुळे एअरलाईन्स कंपन्यांना पात्र वैमानिकांची भरती वाढवावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत कमर्शियल पायलट हा व्यवसाय तरुणांसाठी एक आकर्षक करिअरची संधी म्हणून समोर आला आहे.
सर्वसामान्यांच्या भाषेत ज्यांना आपण पायलट म्हणतो, ते प्रत्यक्षात कमर्शियल पायलट असतात, जे प्रवासी विमाने, मालवाहू विमाने (Cargo) आणि चार्टर फ्लाईट्स चालवतात. चांगला पगार, आदर आणि करिअरमधील प्रगती ही या क्षेत्राची सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये मानली जातात.
सर्व पात्रता पूर्ण केल्यानंतर उमेदवाराला एखाद्या मान्यताप्राप्त फ्लाइंग स्कूलमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. हे प्रशिक्षण दोन भागांत विभागलेले असते. पहिले म्हणजे ‘ग्राउंड ट्रेनिंग’, ज्यामध्ये एअर नेव्हिगेशन, हवामान शास्त्र (Meteorology), एव्हिएशन रेग्युलेशन्स आणि तांत्रिक विषय शिकवले जातात. दुसरे म्हणजे ‘फ्लाइंग ट्रेनिंग’, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष विमान उडवण्याचा सराव करून घेतला जातो.
कमर्शियल पायलट लायसन्स (CPL) मिळवण्यासाठी साधारणपणे २०० तासांचे उड्डाण (Flying Hours) पूर्ण करावे लागते. यानंतर डीजीसीएच्या (DGCA) विहित प्रक्रियेनुसार लायसन्स (परवाना) जारी केला जातो. लायसन्स मिळाल्यानंतर एअर इंडिया, इंडिगो, अकासा एअर, एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि इतर देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय एअरलाईन्स कंपन्यांमध्ये नोकरीच्या अनेक संधी मिळू शकतात. मान्यताप्राप्त फ्लाइंग स्कूल्स आणि परीक्षांविषयी अधिक माहितीसाठी डीजीसीएच्या (DGCA) अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन संपूर्ण तपशील मिळवता येऊ शकतो.