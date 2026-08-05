Tea Tasting Course: चहाप्रेमींसाठी खूशखबर! जाणून घ्या भारतीय चहा बोर्डाच्या नव्या T-Taster कोर्सबद्दल सर्वकाही!

Tea Tasting Course India : जर तुम्हाला चहा आवडत असेल आणि तुम्हाला तो फक्त पिण्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्यात करिअर करायचे असेल, तर आता तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी उपलब्ध झाली आहे. भारतीय चहा बोर्डाने तरुणांना व्यावसायिक टी-टेस्टर आणि टी-समेलियर बनवण्यासाठी देशातील पहिले NCVET मंजूर प्रमाणित टी-टेस्टिंग कोर्स सुरू केले आहेत. या अभ्यासक्रमांचा उद्देश चहाची गुणवत्ता तपासणे, ब्लेंडिंग आणि क्वालिटी असेसमेंट यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित व्यावसायिक तयार करणे हा आहे, जेणेकरून भारतीय चहाची गुणवत्ता आणि जागतिक ओळख आणखी मजबूत करता येईल.
चहा बोर्डाने या विशेष अभ्यासक्रमांची सुरुवात पश्चिम बंगालमधील कर्सियांग येथील स्वतःच्या संशोधन आणि विकास (R&D) केंद्रात केली आहे. पहिला बॅच दार्जिलिंग टी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सेंटरमध्ये सुरू झाला आहे, जिथे सहभागींना व्यावसायिक टी टेस्टिंग, ब्लेंडिंग तंत्र आणि चहा उद्योगातील नवीन ट्रेंड्सचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
या उपक्रमांतर्गत दोन प्रमाणन कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत:
पहिला: ६० तासांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सर्टिफिकेशन कोर्स)
दुसरा: २१० तासांचा प्रगत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एडव्हान्स सर्टिफिकेट कोर्स)
पहिल्या बॅचची सुरुवात ६० तासांच्या कार्यक्रमापासून करण्यात आली आहे. यामध्ये वैज्ञानिक पद्धतीने चहाची तपासणी, चव, सुगंध ओळखणे, ब्लेंडिंग तंत्र आणि उद्योगात होणारे बदल याबद्दल प्रशिक्षण दिले जाईल.
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या अभ्यासक्रमाचा अभ्यासक्रम फक्त चहाची चव ओळखण्यापुरता मर्यादित नाही. यामध्ये सहभागींना खालील गोष्टींचे प्रशिक्षण दिले जाईल:
या अभ्यासक्रमांना नॅशनल कौन्सिल फॉर व्होकेशनल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंगची मान्यता मिळाली आहे. अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP २०२०) आणि नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कच्या (NSQF) सुसंगत तयार करण्यात आला आहे. प्रशिक्षणाला उद्योगाच्या गरजेनुसार बनवण्यासाठी सरकारी अधिकारी, उद्योग तज्ज्ञ आणि चहा क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी मिळून हा अभ्यासक्रम तयार केला आहे.
चहा बोर्डाच्या मते, निर्धारित पात्रता पूर्ण करणारे उमेदवार या अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करू शकतात.
अर्जासाठी उमेदवारांकडे १२ वी पास असणे आवश्यक आहे.
तसेच, टी टेस्टिंगमध्ये १.५ वर्षाचा अनुभव आणि NSQF लेव्हल ३.५ प्रमाणपत्र किंवा टी टेस्टिंगमध्ये ३ वर्षाचा अनुभव आणि NSQF लेव्हल ३ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
हा अभ्यासक्रम नवीन उमेदवारांसोबतच अशा लोकांसाठीही आहे जे आधीपासून चहा उद्योगात काम करत आहेत आणि आपली कौशल्ये सुधारू इच्छितात.