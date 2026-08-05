बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tea Tasting Course: चहाप्रेमींसाठी खूशखबर! जाणून घ्या भारतीय चहा बोर्डाच्या नव्या T-Taster कोर्सबद्दल सर्वकाही!

Updated On: Aug 05, 2026 | 07:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

Tea Tasting Course: भारतीय चहा बोर्डाने तरुणांसाठी व्यावसायिक टी-टेस्टर आणि टी-समेलियर बनण्याचे NCVET मंजूर प्रमाणित कोर्स सुरू केले आहेत. पात्रता, कालावधी आणि संपूर्ण माहिती वाचा सविस्तर..

TEA

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Tea Tasting Course India : जर तुम्हाला चहा आवडत असेल आणि तुम्हाला तो फक्त पिण्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्यात करिअर करायचे असेल, तर आता तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी उपलब्ध झाली आहे. भारतीय चहा बोर्डाने तरुणांना व्यावसायिक टी-टेस्टर आणि टी-समेलियर बनवण्यासाठी देशातील पहिले NCVET मंजूर प्रमाणित टी-टेस्टिंग कोर्स सुरू केले आहेत. या अभ्यासक्रमांचा उद्देश चहाची गुणवत्ता तपासणे, ब्लेंडिंग आणि क्वालिटी असेसमेंट यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित व्यावसायिक तयार करणे हा आहे, जेणेकरून भारतीय चहाची गुणवत्ता आणि जागतिक ओळख आणखी मजबूत करता येईल.

पश्चिम बंगालमधून झाली सुरुवात

चहा बोर्डाने या विशेष अभ्यासक्रमांची सुरुवात पश्चिम बंगालमधील कर्सियांग येथील स्वतःच्या संशोधन आणि विकास (R&D) केंद्रात केली आहे. पहिला बॅच दार्जिलिंग टी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सेंटरमध्ये सुरू झाला आहे, जिथे सहभागींना व्यावसायिक टी टेस्टिंग, ब्लेंडिंग तंत्र आणि चहा उद्योगातील नवीन ट्रेंड्सचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.

दोन प्रकारचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

या उपक्रमांतर्गत दोन प्रमाणन कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत:

पहिला: ६० तासांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सर्टिफिकेशन कोर्स)

दुसरा: २१० तासांचा प्रगत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एडव्हान्स सर्टिफिकेट कोर्स)

पहिल्या बॅचची सुरुवात ६० तासांच्या कार्यक्रमापासून करण्यात आली आहे. यामध्ये वैज्ञानिक पद्धतीने चहाची तपासणी, चव, सुगंध ओळखणे, ब्लेंडिंग तंत्र आणि उद्योगात होणारे बदल याबद्दल प्रशिक्षण दिले जाईल.

Student Protests: “शांततापूर्ण आंदोलनांवर प्रशासनाने..”; सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले?

अभ्यासक्रमात काय शिकवले जाईल?

या अभ्यासक्रमाचा अभ्यासक्रम फक्त चहाची चव ओळखण्यापुरता मर्यादित नाही. यामध्ये सहभागींना खालील गोष्टींचे प्रशिक्षण दिले जाईल:

  • चहाच्या गुणवत्तेचे वैज्ञानिक मूल्यांकन
  • फ्लेवर, अरोमा आणि माउथ फील ओळखणे
  • आदरातिथ्य क्षेत्रात टी सर्व्हिस, फूड पेयरिंग आणि लक्झरी टी प्रेझेंटेशन
  • सर्व्हिंग एटिकेट्स, नवीन टी ब्लेंड तयार करणे
  • बदलती ग्राहक पसंती आणि टिकाऊ टी प्रोडक्शन
Indian Army: भारतीय सेना अग्निवीर भरतीत सहभागी होताना कोणती कागदपत्रे सोबत असणे अनिवार्य आहे? जाणून घ्या सविस्तर!

NEP २०२० आणि NCVET ची मान्यता

या अभ्यासक्रमांना नॅशनल कौन्सिल फॉर व्होकेशनल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंगची मान्यता मिळाली आहे. अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP २०२०) आणि नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कच्या (NSQF) सुसंगत तयार करण्यात आला आहे. प्रशिक्षणाला उद्योगाच्या गरजेनुसार बनवण्यासाठी सरकारी अधिकारी, उद्योग तज्ज्ञ आणि चहा क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी मिळून हा अभ्यासक्रम तयार केला आहे.

अर्ज कोण करू शकते?

चहा बोर्डाच्या मते, निर्धारित पात्रता पूर्ण करणारे उमेदवार या अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करू शकतात.

अर्जासाठी उमेदवारांकडे १२ वी पास असणे आवश्यक आहे.

तसेच, टी टेस्टिंगमध्ये १.५ वर्षाचा अनुभव आणि NSQF लेव्हल ३.५ प्रमाणपत्र किंवा टी टेस्टिंगमध्ये ३ वर्षाचा अनुभव आणि NSQF लेव्हल ३ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

हा अभ्यासक्रम नवीन उमेदवारांसोबतच अशा लोकांसाठीही आहे जे आधीपासून चहा उद्योगात काम करत आहेत आणि आपली कौशल्ये सुधारू इच्छितात.

Web Title: Tea board india ncvet approved tea tasting course news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 07:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

School Education: शाळांमधील पटसंख्या वाढवण्यासाठी आणि ड्रॉपआउट रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचे नेमके धोरण काय? जाणून घ्या सविस्तर!
1

School Education: शाळांमधील पटसंख्या वाढवण्यासाठी आणि ड्रॉपआउट रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचे नेमके धोरण काय? जाणून घ्या सविस्तर!

World Youngest Professor: १८ वर्षाचा मुलगा कसा बनला कॉलेजमध्ये प्रोफेसर? जाणून घ्या जगातल्या सर्वात तरुण प्राध्यापकाची यशोगाथा..
2

World Youngest Professor: १८ वर्षाचा मुलगा कसा बनला कॉलेजमध्ये प्रोफेसर? जाणून घ्या जगातल्या सर्वात तरुण प्राध्यापकाची यशोगाथा..

Padmashri Dr. D.Y. Patil: शिक्षणाचा यज्ञ पेटवणारे शिक्षणमहर्षी काळाच्या पडद्याआड; जाणून घ्या त्यांचे शैक्षणिक कार्य…
3

Padmashri Dr. D.Y. Patil: शिक्षणाचा यज्ञ पेटवणारे शिक्षणमहर्षी काळाच्या पडद्याआड; जाणून घ्या त्यांचे शैक्षणिक कार्य…

UGC National Scholarship 2026: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! यूजीसीकडून दोन नवीन राष्ट्रीय स्कॉलरशिप जाहीर, असा घ्या लाभ
4

UGC National Scholarship 2026: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! यूजीसीकडून दोन नवीन राष्ट्रीय स्कॉलरशिप जाहीर, असा घ्या लाभ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tea Tasting Course: चहाप्रेमींसाठी खूशखबर! जाणून घ्या भारतीय चहा बोर्डाच्या नव्या T-Taster कोर्सबद्दल सर्वकाही!

Tea Tasting Course: चहाप्रेमींसाठी खूशखबर! जाणून घ्या भारतीय चहा बोर्डाच्या नव्या T-Taster कोर्सबद्दल सर्वकाही!

Aug 05, 2026 | 07:06 PM
LPG Gas New Tax: सिलिंडर वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सरकार घेणार मोठा निर्णय, नेमकी काय आहे तरतूद?

LPG Gas New Tax: सिलिंडर वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सरकार घेणार मोठा निर्णय, नेमकी काय आहे तरतूद?

Aug 05, 2026 | 06:56 PM
भारतात CNG बाईक का खरेदी करावी? विविध परिस्थितींमध्ये ही का ठरू शकते सर्वोत्तम पर्याय?

भारतात CNG बाईक का खरेदी करावी? विविध परिस्थितींमध्ये ही का ठरू शकते सर्वोत्तम पर्याय?

Aug 05, 2026 | 06:51 PM
Maharashtra Tourism: महाराष्ट्राचा पर्यटन ब्रँड जगात पोहोचवण्यासाठी डिजिटल प्रसिद्धीवर भर; पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाईंचे निर्देश

Maharashtra Tourism: महाराष्ट्राचा पर्यटन ब्रँड जगात पोहोचवण्यासाठी डिजिटल प्रसिद्धीवर भर; पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाईंचे निर्देश

Aug 05, 2026 | 06:46 PM
Food Cravings: सतत काहीतरी खावंस वाटतंय? हा आजार की पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेचा इशारा? जाणून घ्या

Food Cravings: सतत काहीतरी खावंस वाटतंय? हा आजार की पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेचा इशारा? जाणून घ्या

Aug 05, 2026 | 06:41 PM
UP Crime: अनैतिक संबंधातून थरकाप! प्रियकराने 6 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा गळा आवळून खून, मृतदेह फेकला नाल्यात

UP Crime: अनैतिक संबंधातून थरकाप! प्रियकराने 6 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा गळा आवळून खून, मृतदेह फेकला नाल्यात

Aug 05, 2026 | 06:29 PM
Mark Zuckerberg Apology: डीपफेक आणि मेटाच्या चुकांवर मार्क झुकरबर्गची माफी; पीएम मोदींच्या व्हिडिओवरून पेटला होता वाद

Mark Zuckerberg Apology: डीपफेक आणि मेटाच्या चुकांवर मार्क झुकरबर्गची माफी; पीएम मोदींच्या व्हिडिओवरून पेटला होता वाद

Aug 05, 2026 | 06:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा