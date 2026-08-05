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Food Cravings: सतत काहीतरी खावंस वाटतंय? हा आजार की पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेचा इशारा? जाणून घ्या

Updated On: Aug 05, 2026 | 06:41 PM IST
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सारांश

Food Craving Causes: वारंवार गोड, खारट, चॉकलेट किंवा जंक फूड खाण्याची तीव्र इच्छा होणे ही सवय सामान्य नाही. यामागची कारणे कोणती, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • सतत काहीतरी खावंस वाटतंय?
  • हा आजार की पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेचा इशारा?
  • फूड क्रेविंग कमी करण्यासाठी काय करावे?
अनेकांना अचानक गोड, खारट, चॉकलेट किंवा जंक फूड खाण्याची तीव्र इच्छा होचते. बहुतेक वेळा यामागे केवळ चवीची आवड किंवा सवय कारणीभूत असते. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये वारंवार होणारी फूड क्रेविंग ही शरीरातील विशिष्ट पोषक घटकांची कमतरता, झोपेचा अभाव, ताणतणाव, हार्मोनल बदल किंवा आहारातील असंतुलन यांचे संकेतही असू शकतात. त्यामुळे अशा इच्छेकडे दुर्लक्ष न करता त्यामागील कारण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक फूड क्रेविंगचा अर्थ पोषक घटकांची कमतरता असा नसला तरी ती सतत होत असल्यास वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

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गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा का होते?

वारंवार गोड खावेसे वाटणे हे शरीरात ऊर्जेची कमतरता, पुरेसे अन्न न घेणे, अपुरी झोप किंवा मानसिक ताण यांच्याशी संबंधित असू शकते. काही संशोधनांमध्ये मॅग्नेशियमच्या कमतरतेचा आणि गोड किंवा चॉकलेट खाण्याच्या इच्छेचा संबंध नमूद करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी ही कमतरताच कारणीभूत असते असे मानता येत नाही.

खारट पदार्थांची क्रेव्हिंग

जर वारंवार चिप्स किंवा खारट पदार्थ खावेसे वाटत असतील, तर अतिप्रमाणात घाम येणे, शरीरातील पाण्याची कमतरता (डिहायड्रेशन) किंवा इलेक्ट्रोलाइट्सचे असंतुलन ही संभाव्य कारणे असू शकतात. काही लोकांमध्ये ही केवळ चवीची सवयही असू शकते.

चॉकलेटची इच्छा

चॉकलेट खाण्याची इच्छा अनेकदा ताणतणाव, थकवा किंवा मूडमधील बदलांशी जोडली जाते. काही अभ्यासांमध्ये याचा संबंध मॅग्नेशियमच्या कमतरतेशी असला तरी हे पूर्पपणे प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्यावर अवलंबून आहे.

बर्फ चावून खावेसे वाटणे

वारंवार बर्फ चघळण्याची इच्छा होत असल्यास ती लोहाच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या अॅनिमियाचे लक्षण असू शकते. अशी लक्षणे दिसल्यास विलंब न करता डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे.

जंक फूडची क्रेव्हिंग

तळलेले पदार्थ किंवा जंक फूड खाण्याची इच्छा वाढण्यामागे ताणतणाव, झोपेची कमतरता आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांचे नियमित सेवन ही प्रमुख कारणे असू शकतात. यामागे नेहमीच एखाद्या पोषक घटकाची कमतरता असते असे नाही.

फूड क्रेविंग कमी करण्यासाठी काय करावे?

  • संतुलित आणि पौष्टिक आहार घ्या.
  • दिवसभर पुरेसे पाणी प्या.
  • दररोज रात्री ७ ते ८ तासांची शांत आणि गाढ झोप घ्या.
  • आहारात प्रथिने आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश करा.
  • नियमित व्यायाम, योगा किंवा ध्यानाद्वारे ताण कमी ठेवा.
  • एखाद्या विशिष्ट पदार्थाची क्रेविंग दीर्घकाळ कायम राहिल्यास डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
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Web Title: Food craving causes health tips nutrition deficiency signs

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Published On: Aug 05, 2026 | 06:41 PM

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