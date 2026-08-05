Food Cravings: सतत काहीतरी खावंस वाटतंय? हा आजार की पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेचा इशारा? जाणून घ्या

ऑफिस आणि मॉलमधील हँड ड्रायर वापरताय? जाणून घ्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम
वारंवार गोड खावेसे वाटणे हे शरीरात ऊर्जेची कमतरता, पुरेसे अन्न न घेणे, अपुरी झोप किंवा मानसिक ताण यांच्याशी संबंधित असू शकते. काही संशोधनांमध्ये मॅग्नेशियमच्या कमतरतेचा आणि गोड किंवा चॉकलेट खाण्याच्या इच्छेचा संबंध नमूद करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी ही कमतरताच कारणीभूत असते असे मानता येत नाही.
जर वारंवार चिप्स किंवा खारट पदार्थ खावेसे वाटत असतील, तर अतिप्रमाणात घाम येणे, शरीरातील पाण्याची कमतरता (डिहायड्रेशन) किंवा इलेक्ट्रोलाइट्सचे असंतुलन ही संभाव्य कारणे असू शकतात. काही लोकांमध्ये ही केवळ चवीची सवयही असू शकते.
चॉकलेट खाण्याची इच्छा अनेकदा ताणतणाव, थकवा किंवा मूडमधील बदलांशी जोडली जाते. काही अभ्यासांमध्ये याचा संबंध मॅग्नेशियमच्या कमतरतेशी असला तरी हे पूर्पपणे प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्यावर अवलंबून आहे.
वारंवार बर्फ चघळण्याची इच्छा होत असल्यास ती लोहाच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या अॅनिमियाचे लक्षण असू शकते. अशी लक्षणे दिसल्यास विलंब न करता डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे.
तळलेले पदार्थ किंवा जंक फूड खाण्याची इच्छा वाढण्यामागे ताणतणाव, झोपेची कमतरता आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांचे नियमित सेवन ही प्रमुख कारणे असू शकतात. यामागे नेहमीच एखाद्या पोषक घटकाची कमतरता असते असे नाही.