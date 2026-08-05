Mark Zuckerberg Apology: डीपफेक आणि मेटाच्या चुकांवर मार्क झुकरबर्गची माफी; पीएम मोदींच्या व्हिडिओवरून पेटला होता वाद

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री, डीपफेक मजकूर आणि प्लॅटफॉर्मवरील कामकाजातील त्रुटींबाबत माफी मागितली आहे. फेसबुकवरून पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवल्याप्रकरणी माफी मागण्यासाठी संसदीय स्थायी समितीने मेटाचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांना तीन दिवसांची मुदत दिली होती. याव्यतिरिक्त, संसदीय स्थायी समितीने अशा मध्यस्थ प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्याची मागणी केली जी बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित किंवा महिलांचा अवमान करणारी सामग्री होस्ट करतात.
Mark Zuckerberg sent his apologies for the CSAM (Child Sexual Abuse Material) content, deepfake content and errors in operating the platform. It was made clear to them that they are not covered under Intermediary definition. They select who receives the content. Safe harbour… https://t.co/kfIcMNdclk pic.twitter.com/CrwfQrsN1V — ANI (@ANI) August 5, 2026
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हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, बुधवारी मेटाच्या जागतिक टीमने माहिती तंत्रज्ञान (IT) मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. फेसबुकने पंतप्रधान मोदींचा एक व्हिडिओ संदेश हटवल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता; या व्हिडिओमध्ये त्यांनी ‘पेपर लीक’च्या मुद्द्यावर तरुणांशी संवाद साधला होता. केंद्र सरकारने कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनाही बोलावले होते. मेटा आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमधील बैठकीदरम्यान, महत्त्वाच्या पोस्टवर चुकीच्या पद्धतीने केलेली कारवाई, प्लॅटफॉर्मवरील बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) आणि छळवणूक रोखण्यात आलेले अपयश तसेच इतर नियामक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
विशेष म्हणजे, नीट (NEET) पेपर लीकच्या मुद्द्यावरून दिल्लीतील जंतरमंतरवर मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली होती. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान मोदींनी तरुणांना संबोधित करणारा आणि पेपर लीकच्या घटनांबाबत कठोर कारवाईचे आश्वासन देणारा व्हिडिओ पोस्ट केला होता. या व्हिडिओने इंस्टाग्रामवर सर्व विक्रम मोडीत काढले आणि २४ तासांत सर्वाधिक पाहिला गेलेला व्हिडिओ ठरला. मात्र, फेसबुकने हा व्हिडिओ हटवला, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. या गदारोळानंतर मेटाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “तो मजकूर चुकीने हटवला गेला होता आणि आता तो पुन्हा (Restore) करण्यात आला आहे.”
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