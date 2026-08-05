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Mark Zuckerberg Apology: डीपफेक आणि मेटाच्या चुकांवर मार्क झुकरबर्गची माफी; पीएम मोदींच्या व्हिडिओवरून पेटला होता वाद

Updated On: Aug 05, 2026 | 06:28 PM IST
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सारांश

Mark Zuckerberg News: मेटाचे मालक झुकरबर्ग यांनी आपली चूक कबूल केली असून डीपफेक सामग्रीबद्दल माफी मागितली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मेटाफेसच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली होती.

Mark Zuckerberg Apology: डीपफेक आणि मेटाच्या चुकांवर मार्क झुकरबर्गची माफी (Photo Credit- X)

Mark Zuckerberg Apology: डीपफेक आणि मेटाच्या चुकांवर मार्क झुकरबर्गची माफी (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • डीपफेक आणि मेटाच्या चुकांवर मार्क झुकरबर्गची माफी
  • पीएम मोदींच्या व्हिडिओवरून पेटला होता वाद
  • वाचा सविस्तर बातमी!
Mark Zuckerberg News: मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांनी प्लॅटफॉर्मवरील बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री (CSAM), डीपफेक मजकूर आणि कामकाजातील त्रुटींबाबत माफी मागितली आहे. अहवालांनुसार, भारत सरकारने (Central Goverment) मेटाला स्पष्टपणे कळवले आहे की कंपनी ‘मध्यस्थ’ (intermediary) या व्याख्येत बसत नाही, कारण विशिष्ट मजकूर कोणाला दिसावा हे कंपनी स्वतः ठरवते; त्यामुळे, आयटी (IT) कायद्यांतर्गत मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ (कायदेशीर संरक्षण) कवच त्यांना लागू होत नाही. मार्क झुकरबर्ग यांनी मान्य केले की विशिष्ट प्रकारच्या मजकुराचा प्रसार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला गेला होता आणि या चुकीबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त करत माफी मागितली.

मेटाला देण्यात आला होता तीन दिवसांचा अल्टिमेटम

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री, डीपफेक मजकूर आणि प्लॅटफॉर्मवरील कामकाजातील त्रुटींबाबत माफी मागितली आहे. फेसबुकवरून पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवल्याप्रकरणी माफी मागण्यासाठी संसदीय स्थायी समितीने मेटाचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांना तीन दिवसांची मुदत दिली होती. याव्यतिरिक्त, संसदीय स्थायी समितीने अशा मध्यस्थ प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्याची मागणी केली जी बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित किंवा महिलांचा अवमान करणारी सामग्री होस्ट करतात.

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काय झाला होता वाद?

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, बुधवारी मेटाच्या जागतिक टीमने माहिती तंत्रज्ञान (IT) मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. फेसबुकने पंतप्रधान मोदींचा एक व्हिडिओ संदेश हटवल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता; या व्हिडिओमध्ये त्यांनी ‘पेपर लीक’च्या मुद्द्यावर तरुणांशी संवाद साधला होता. केंद्र सरकारने कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनाही बोलावले होते. मेटा आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमधील बैठकीदरम्यान, महत्त्वाच्या पोस्टवर चुकीच्या पद्धतीने केलेली कारवाई, प्लॅटफॉर्मवरील बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) आणि छळवणूक रोखण्यात आलेले अपयश तसेच इतर नियामक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ कसा हटवला गेला?

विशेष म्हणजे, नीट (NEET) पेपर लीकच्या मुद्द्यावरून दिल्लीतील जंतरमंतरवर मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली होती. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान मोदींनी तरुणांना संबोधित करणारा आणि पेपर लीकच्या घटनांबाबत कठोर कारवाईचे आश्वासन देणारा व्हिडिओ पोस्ट केला होता. या व्हिडिओने इंस्टाग्रामवर सर्व विक्रम मोडीत काढले आणि २४ तासांत सर्वाधिक पाहिला गेलेला व्हिडिओ ठरला. मात्र, फेसबुकने हा व्हिडिओ हटवला, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. या गदारोळानंतर मेटाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “तो मजकूर चुकीने हटवला गेला होता आणि आता तो पुन्हा (Restore) करण्यात आला आहे.”

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Web Title: Mark zuckerberg apologizes for deepfakes and metas errors

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Published On: Aug 05, 2026 | 06:27 PM

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