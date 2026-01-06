 ‘हंड्रेड मिलियन जॉब्स’ मोहिमेची घोषणा; भारताला पुढील दशकात १० कोटी नोकऱ्यांचे लक्ष्य

India Employment: देशात जलद आर्थिक विकास होत असतानाही देश रोजगाराच्या अपुऱ्या समस्यांशी झुंजत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात पुढील दशकभरात १० कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज समुहाने ठेवले आहे. त्यासाठी ‘हंड्रेड मिलियन जॉब्ज’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सॉफ्टवेअर उद्योग संस्था नॅसकॉमचे सह-संस्थापक हरीश मेहता, जागतिक उद्योजक नेटवर्क द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (टीआयई) चे संस्थापक एजे पटेल आणि सेंटर फॉर इनोव्हेशन इन पब्लिक पॉलिसी (सीआयपीपी) चे संस्थापक के यतिश राजावत यांनी या मोहिमेची घोषणा केली, असे आयोजकांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. संस्थापकांनी सांगितले की, भारतातील काम करणाऱ्या लोकसंख्येची संख्या दरवर्षी सुमारे १.२ कोटी दराने वाढत आहे, तर उत्पादन क्षेत्रासारख्या पारंपारिक रोजगाराच्या संधींचा विस्तार होण्यास संघर्ष करावा लागत आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कामगारवर्गाला आत्मसात करण्यासाठी आणि त्याच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा घेण्यासाठी देशाला दरवर्षी ८० ते ९० लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये असूनही, भारताचा रोजगार वाढीचा दर उत्पादन विस्तारापेक्षा मागे पडला आहे. ऑटोमेशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) व्यवसाय पद्धतींमध्ये बदल घडवत आहेत आणि अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रवेश-स्तरीय पदे कमी करत आहेत. यामुळे आर्थिक वाढ रोजगार निर्मितीपासून पूर्णपणे खंडित होऊ शकते, अशी चिंता निर्माण झाली आहे. ‘हंड्रेड मिलियन जॉब्स’ मिशन भारताच्या रोजगार धोरणाच्या केंद्रस्थानी उद्योजकता, कौशल्य विकास आणि कामगार-केंद्रित उद्योगांना ठेवते.
या उपक्रमाचे उद्दिष्ट विविध क्षेत्रांमध्ये विकेंद्रित आणि शाश्वत उपजीविका सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करून रोजगार निर्मितीला आर्थिक वाढीचा एक प्रमुख निकष बनवणे आहे. ‘हंडूड मिलियन जॉब्स’ हा रोजगार निर्माण करणारे-उद्योजक, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि नियोक्ते यांना बळकट करण्याचा एक पद्धतशीर प्रयत्न आहे, असे हरीश मेहता यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. हे कौशल्य, उद्योग, डेटा आणि धोरण यांचे सुसंवाद साधून पुढील पिढीसाठी लवचिक आणि सन्माननीय उपजीविका सुनिश्चित करेल. ए जे पटेल म्हणाले की, स्टार्टअप्स शहरांच्या पलीकडे विस्तारले पाहिजेत. भारताला दरवर्षी ८-९ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करायच्या असतील तर काही संरचनात्मक अडथळे दूर करावे लागतील.