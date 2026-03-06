Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
“AI चा वापर शिका!” मोठमोठ्या तज्ज्ञांचे आवाहन; Sam Altman यांच्या मते,”टेक क्षेत्रात कोडिंग…”

एआयमुळे अनेक नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलत असले तरी ते चालवण्यासाठी माणसांची गरज कायम राहणार आहे. तंत्रज्ञानामुळे काही नोकऱ्या कमी होतील, पण त्याचबरोबर नव्या संधीही निर्माण होतील.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:58 PM
फोटो सौजन्य - AI

  • ते चालवण्यासाठी कुणीतरी सहाय्यक लागणारच!
  • नोकरी पूर्ण युगभर टिकत नाही
  • सॉफ्टवेअर डेव्हलोपमेंट क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी आता फक्त कोडिंग पुरेसं नाही
भविष्यात AI ची काय जागा असेल? AI मुळे माणसांची काय जागा असेल? असे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. AI मुळे अनेकांच्या नोकऱ्या जातीलही आणि नव्या संधी येतीलदेखील! कारण AI हे एक तंत्रज्ञान आहे. ते स्वतः चालत नाही तर त्याला चालवावे लागते. मग नक्कीच ते चालवण्यासाठी कुणीतरी सहाय्यक लागणारच त्यामुळे पूर्णपणे घाबरण्याची काहीच आवश्यकता नाही. एक नोकरी पूर्ण युगभर टिकत नाही तर त्यात बदल होतच असतात आणि हा त्यातीलच एक सामान्य बदल आहे.

‘या’ तारखेला राज्यभरात होणार शिष्यवृत्ती परीक्षा! आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम मुदत जाणून घ्या

अशामध्ये जर तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलोपमेंट क्षेत्रात उंच भरारी घेऊ पाहत आहात तर एक गोष्ट लक्षात घेणे फार महत्वाची आहे की आता फक्त कोडींगचा अभ्यास असणे आवश्यक नाही. तर त्याचबरोबर भविष्यात होणारे बदल लक्षात घेऊन काही नव्या गोष्टींचा अभ्यास करणेही फायद्याचे ठरणार आहे, ते नवे तंत्रज्ञान म्हणजे AI! Open AI चे CEO Sam Altman म्हणतात की ” सॉफ्टवेअर डेव्हलोपमेंट क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी आता फक्त कोडिंग पुरेसं नाही. तर आता AI टूल्स वापरण्याची क्षमता ही भविष्यातील मोठी स्किल ठरणार आहे.”

सूत्रांनुसार, जगभरात अर्ध्याहून जास्त कंपन्या आतापासूनच ५०% पेक्षा जास्त कोड AI च्या माध्यमातून लिहीत आहेत म्हणजे जगात सॉफ्टवेअर डेव्हलोपमेंट होणे थांबले नाही आहे पण ते काम करण्याची पद्धत पूर्णपणे बदललेली आहे. Anthropic चे CEO, Dario Amodei यांच्या मते लवकरच ९०% कोड AI तयार करू शकतो.

नवीन शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरु! ऐनवाडी येथे नववी-दहावीचे वर्गांना ‘या’ तारखेपासून सुरुवात 

मग भविष्यात माणसांची भूमिका काय असेल?

AI शेवटी निर्जीवच! त्यामुळे सध्या सरळ कामांसाठी AI वापरता येऊ शकतो पण जेव्हा कामे कठीण असतील आणि खूप अडथळे असतील तेव्हा तिथे मानवी डोक्याचाच वापर करावा लागेल म्हणून त्यावेळी तद्न्य म्हणून माणसेच लागतील. महागडी पदवी नसली तरी चालेल, पण AI टूल्स वापरण्याची स्किल शिकली पाहिजे. भविष्यात फक्त कोडर न बनता AI वापरून काम करणारा क्रिएटर / डायरेक्टर बनणं जास्त महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Published On: Mar 06, 2026 | 02:58 PM

