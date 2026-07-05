रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Top Vocational Courses After 10th High Salary Jobs Digital Marketing

Vocational Courses: १० वी नंतर पदवीची चिंता सोडा! ‘हे’ ५ कोर्से करा; मिळवा ५०,००० रुपयांपर्यंत भरगच्च पगार

Updated On: Jul 05, 2026 | 09:54 AM IST
जाहिरात
सारांश

Vocational Courses After 10th १० वी आणि १२ वी नंतर थेट ५०,००० रुपयांपर्यंतची नोकरी किंवा फ्रीलान्सिंगच्या संधी देणारे ५ सर्वोत्तम व्होकेशनल कोर्सेस कोणते? जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

vocational course

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Vocational Courses After 10th: आजच्या काळात चांगली नोकरी मिळवण्यासाठी फक्त पदवी असणे पुरेसे नाही. बदलत्या जॉब मार्केटमध्ये कंपन्या अशा तरुणांना अधिक महत्त्व देत आहेत, ज्यांच्याकडे प्रात्यक्षिक कौशल्ये आहेत. याच कारणामुळे १० वी आणि १२ वी नंतर व्होकेशनल कोर्सेस करण्याचा कल वेगाने वाढत आहे. या कोर्सेसचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे कमी वेळेत पूर्ण करता येतात आणि यांच्या माध्यमातून थेट नोकरी किंवा फ्रीलांसिंगच्या संधी मिळू शकतात. चला तर मग जाणून घेऊया १० वी नंतर कोणते व्होकेशनल कोर्सेस केल्यानंतर ५०,००० रुपयांपर्यंतची नोकरी मिळू शकते.

डिजिटल मार्केटिंग

डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वेगाने वाढल्यामुळे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्सची मागणी सातत्याने वाढत आहे. या कोर्समध्ये एसईओ (SEO), सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, गुगल ॲड्स, कंटेंट मार्केटिंग आणि ऑनलाईन प्रमोशनशी संबंधित तांत्रिक माहिती दिली जाते. हा कोर्स साधारणपणे ३ ते १२ महिन्यांचा असतो. हा कोर्स केल्यानंतर डिजिटल मार्केटिंग एक्झिक्यूटिव्ह, एसईओ स्पेशलिस्ट किंवा सोशल मीडिया फ्रीलांसर म्हणून काम करता येते.

Inspiring Story: शारीरिक अपंगत्वाला बनवली स्वतःची ताकद! तीन फुटांच्या ‘या’ डॅशिंग शिक्षकाचा संघर्षमय प्रवास एकदा वाचाच

ग्राफिक डिझायनिंग

जर एखाद्याला कल्पक किंवा क्रिएटिव्ह कामात रस असेल, तर ग्राफिक डिझायनिंग हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. आज वेबसाईट्स, मोबाईल ॲप्स, सोशल मीडिया जाहिराती आणि ब्रँडिंगसाठी डिझायनर्सची मागणी सातत्याने वाढत आहे. या कोर्समध्ये फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कॅनव्हा (Canva), लोगो डिझाइन आणि सोशल मीडिया पोस्ट, बॅनर तसेच यूआय-यूएक्सची मूलभूत माहिती दिली जाते. हा कोर्स साधारणपणे ६ ते १२ महिन्यांचा असतो. हा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर सुरुवातीचा पगार १५,००० ते ५०,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असू शकतो.

हेल्थ सेक्टर आणि मेडिकल लॅब टेक्निशियन

आरोग्य क्षेत्रात (Health Sector) नेहमीच प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची गरज भासते. हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्स सातत्याने स्किल्ड हेल्थकेअर स्टाफची भरती करत असतात. या कोर्समध्ये बेसिक नर्सिंग, पेशंट केअर, प्रथमोपचार (First Aid), पॅथॉलॉजी टेस्टिंग आणि लॅब उपकरणांच्या वापराचे प्रशिक्षण दिले जाते. याचा कालावधी ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंत असू शकतो. कोर्स पूर्ण केल्यानंतर हेल्थ केअर असिस्टंट किंवा मेडिकल लॅब टेक्निशियन म्हणून नोकरी मिळू शकते. यामध्ये सुरुवातीचा पगार १२,००० ते ३०,००० रुपयांपर्यंत असू शकतो.

Ram Mandir Recruitment: राम मंदिरात ‘काउंटिंग स्टाफ’ची भरती कशी होते? जाणून घ्या पात्रता निकष आणि निवड प्रक्रिया एका क्लिकवर..

सोलर पॅनल टेक्निशियन

देशात ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) आणि सोलर प्रोजेक्ट्सचा वेगाने विस्तार होत आहे. अशा परिस्थितीत या क्षेत्रातील प्रशिक्षित तंत्रज्ञांची मागणीही सातत्याने वाढत आहे. या कोर्समध्ये सोलर पॅनल इन्स्टॉलेशन, मेंटेनन्स (देखभाल) आणि एनर्जी सिस्टमची मूलभूत माहिती दिली जाते. याचा कालावधी ३ ते ९ महिने असतो. कोर्स पूर्ण केल्यानंतर सोलर टेक्निशियन, एनर्जी सिस्टम असिस्टंट किंवा प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ म्हणून काम करता येते.

फूड प्रोसेसिंग अँड बेकिंग लॅब टेक्नॉलॉजी

फूड इंडस्ट्री सध्या वेगाने वाढत असून प्रोसेस्ड फूडच्या (प्रक्रिया केलेले अन्न) वाढत्या बाजारपेठतेमुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत. या कोर्समध्ये फूड सेफ्टी, बेकिंग टेक्निक्स, पॅकेजिंग आणि प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटचे प्रशिक्षण दिले जाते. हा कोर्स ३ ते ६ महिन्यांचा असतो. कोर्स पूर्ण केल्यानंतर बेकरी ते फूड प्रोसेसिंग टेक्निशियन आणि क्वालिटी ॲनालिस्ट (Quality Analyst) सारख्या प्रोफाइलवर काम करता येते.

Web Title: Top vocational courses after 10th high salary jobs digital marketing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 09:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cyber Security Course: सायबर विश्वात करिअर करायचेय? मग देशातील पहिल्या ‘प्रॅक्टिकल सायबर सेक्युरिटी’ कोर्सबद्दल आजच जाणून घ्या
1

Cyber Security Course: सायबर विश्वात करिअर करायचेय? मग देशातील पहिल्या ‘प्रॅक्टिकल सायबर सेक्युरिटी’ कोर्सबद्दल आजच जाणून घ्या

Inspiring Story: शारीरिक अपंगत्वाला बनवली स्वतःची ताकद! तीन फुटांच्या ‘या’ डॅशिंग शिक्षकाचा संघर्षमय प्रवास एकदा वाचाच
2

Inspiring Story: शारीरिक अपंगत्वाला बनवली स्वतःची ताकद! तीन फुटांच्या ‘या’ डॅशिंग शिक्षकाचा संघर्षमय प्रवास एकदा वाचाच

Jobs In Dubai: भारतात बी.एड. पूर्ण केलेल्या शिक्षकांसाठी दुबईत नोकरीची सुवर्णसंधी! अर्ज करण्यापूर्वी ‘हे’ नियम एकदा वाचाच..
3

Jobs In Dubai: भारतात बी.एड. पूर्ण केलेल्या शिक्षकांसाठी दुबईत नोकरीची सुवर्णसंधी! अर्ज करण्यापूर्वी ‘हे’ नियम एकदा वाचाच..

Education New Rules: NEET-JEE च्या रँकिंगसाठी १२ वीचे गुण ठरणार का गेमचेंजर? शिक्षण मंत्रालयाचा ‘हा’ नवा ‘वेटेज प्लॅन’ लगेच वाचा
4

Education New Rules: NEET-JEE च्या रँकिंगसाठी १२ वीचे गुण ठरणार का गेमचेंजर? शिक्षण मंत्रालयाचा ‘हा’ नवा ‘वेटेज प्लॅन’ लगेच वाचा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vocational Courses: १० वी नंतर पदवीची चिंता सोडा! ‘हे’ ५ कोर्से करा; मिळवा ५०,००० रुपयांपर्यंत भरगच्च पगार

Vocational Courses: १० वी नंतर पदवीची चिंता सोडा! ‘हे’ ५ कोर्से करा; मिळवा ५०,००० रुपयांपर्यंत भरगच्च पगार

Jul 05, 2026 | 09:54 AM
पार्टीची रंगत वाढणार! तब्बल 15 तासांच्या बॅटरी बॅकअपसह boAt चे ब्लूटूथ स्पीकर लाँच; किंमत 6 हजारांहून कमी

पार्टीची रंगत वाढणार! तब्बल 15 तासांच्या बॅटरी बॅकअपसह boAt चे ब्लूटूथ स्पीकर लाँच; किंमत 6 हजारांहून कमी

Jul 05, 2026 | 09:50 AM
Lord Kartikeya: भगवान कार्तिकेयांचे वाहन मोर का आहे? जाणून घ्या यामागील पौराणिक कथा

Lord Kartikeya: भगवान कार्तिकेयांचे वाहन मोर का आहे? जाणून घ्या यामागील पौराणिक कथा

Jul 05, 2026 | 09:40 AM
चेहऱ्यावरील ओपन पोअर्स २ आठवड्यात होतील गायब! ‘या’ पद्धतीने चेहऱ्यावर लावा ग्रीन टी, स्पॉटलेस स्किनसाठी घरगुती उपाय

चेहऱ्यावरील ओपन पोअर्स २ आठवड्यात होतील गायब! ‘या’ पद्धतीने चेहऱ्यावर लावा ग्रीन टी, स्पॉटलेस स्किनसाठी घरगुती उपाय

Jul 05, 2026 | 09:38 AM
‘लग्नाआधी अनेक मुलींसोबत..’, Akanksha Chamola चा धक्कादायक खुलासा; Bisexuality बद्दल काय म्हणाली अभिनेत्री?

‘लग्नाआधी अनेक मुलींसोबत..’, Akanksha Chamola चा धक्कादायक खुलासा; Bisexuality बद्दल काय म्हणाली अभिनेत्री?

Jul 05, 2026 | 09:38 AM
Weekend Special : संध्याकाळचा नाश्ता होऊन जाऊद्या मजेदार, घरी बनवा ‘चिकन पाणिनी’, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

Weekend Special : संध्याकाळचा नाश्ता होऊन जाऊद्या मजेदार, घरी बनवा ‘चिकन पाणिनी’, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

Jul 05, 2026 | 09:33 AM
रेल्वे स्थाकावर कपडे काढले, शिवीगाळ केली अन् ५ किन्नरांचा पुरुषावर हल्ला, पत्नी-मुलीलाही केली मारहाण; Video Viral

रेल्वे स्थाकावर कपडे काढले, शिवीगाळ केली अन् ५ किन्नरांचा पुरुषावर हल्ला, पत्नी-मुलीलाही केली मारहाण; Video Viral

Jul 05, 2026 | 09:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा