रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

UGC NET June 2026 Answer Key: यूजीसी नेट जून २०२६ ची आन्सर की ‘या’ दिवशी येणार? अशी तपासा उत्तरतालिका!

Updated On: Jul 05, 2026 | 08:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

UGC NET June 2026 Answer Key: यूजीसी नेट जून २०२६ परीक्षा संपल्यानंतर आता सर्व उमेदवारांना आन्सर की ची प्रतीक्षा आहे. एनटीए ही उत्तरतालिका कधी जाहीर करणार आहे? तसेच, जर तुम्हाला एखाद्या उत्तरावर आक्षेप घ्यायचा असेल, तर त्याची ऑनलाईन पद्धत आणि फी काय असेल? वाचा संपूर्ण माहिती.

नेट

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

UGC NET June 2026 Answer Key: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे देशभरातील नियुक्त परीक्षा केंद्रांवर २२, २३, २४, २५, २९ आणि ३० जून २०२६ रोजी ‘यूजीसी नेट जून २०२६’ परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. एनटीएद्वारे परीक्षा संपन्न झाल्यानंतर प्रोव्हिजनल आन्सर की (तात्पुरती उत्तरतालिका) जाहीर केली जाते. अशा परिस्थितीत, यूजीसी नेटची आन्सर की लवकरच डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल अशी अपेक्षा आहे.

अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर केली जाईल

यूजीसी नेट प्रोव्हिजनल आन्सर की ऑनलाईन पद्धतीने अधिकृत वेबसाईट ugcnet.nta.nic.in वर जाहीर केली जाईल. परीक्षेत बसलेले सर्व उमेदवार त्यांचे लॉगिन क्रेडेंशियल्स (लॉगिन तपशील) प्रविष्ट करून उत्तरतालिका मिळवू शकतील.

ऑनलाईन आक्षेप नोंदवता येणार

यूजीसी नेट आन्सर की द्वारे उमेदवार आपल्या प्रश्न-उत्तरांची पडताळणी करू शकतील. यादरम्यान, जर एखादा उमेदवार कोणत्याही उत्तरावर समाधानी नसेल, तर तो निश्चित केलेल्या तारखांमध्ये ऑनलाईन माध्यमातून त्यावर आक्षेप (Objection) नोंदवू शकतो. उत्तरतालिकेवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी उमेदवारांना प्रति प्रश्न २०० रुपये शुल्क भरावे लागेल. जर तुम्ही नोंदवलेला आक्षेप योग्य आढळला, तर त्याचे गुण दिले जातील.

Stanford admission: JEE परीक्षेत फक्त ५३ गुण मिळवणारा विद्यार्थी थेट स्टॅनफोर्डमध्ये? जस्टिन साटोची यशोगाथा एकदा वाचा…

आन्सर की डाऊनलोड करण्याची पद्धत

1. यूजीसी नेट आन्सर की जून २०२६ डाऊनलोड करण्यासाठी सर्वप्रथम ugcnet.nta.ac.in या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल.

2. वेबसाईटच्या होम पेजवर तुम्हाला ‘LATEST NEWS’ या विभागात आन्सर की संदर्भातील लिंकवर क्लिक करावे लागेल.

3. आता पुढील पेजवर तुम्हाला तुमचा ॲप्लिकेशन नंबर (अर्ज क्रमांक), जन्मतारीख (Date of Birth) आणि दिलेला सिक्युरिटी पिन प्रविष्ट (Enter) करून सबमिट करावा लागेल.

4. यानंतर आन्सर की स्क्रीनवर ओपन होईल, जिथून तुम्ही ती डाऊनलोड करून तुमच्या प्रश्न-उत्तरांची पडताळणी करू शकता.

Canada Student Visa Fraud: कॅनडात शिकण्याचं स्वप्न पडलं महागात? स्टडी व्हिसाच्या नावाखाली एका विद्यार्थिनीला १२ लाखांचा गंडा!

अंतिम उत्तरतालिकेच्या (Final Answer Key) आधारे निकाल जाहीर होणार

आन्सर की वर नोंदवलेल्या आक्षेपांचे निवारण एनटीएद्वारे नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीकडून केले जाईल आणि त्यानंतर फायनल आन्सर की (अंतिम उत्तरतालिका) तयार केली जाईल. अंतिम उत्तरतालिका विचारात घेऊनच उमेदवारांचा निकाल तयार केला जाईल आणि तो घोषित केला जाईल. परीक्षेशी संबंधित ताज्या अपडेट्ससाठी उमेदवारांना वेळोवेळी अधिकृत वेबसाईटला भेट देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

Web Title: Ugc net june 2026 answer key download direct link nta

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 08:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Canada Student Visa Fraud: कॅनडात शिकण्याचं स्वप्न पडलं महागात? स्टडी व्हिसाच्या नावाखाली एका विद्यार्थिनीला १२ लाखांचा गंडा!
1

Canada Student Visa Fraud: कॅनडात शिकण्याचं स्वप्न पडलं महागात? स्टडी व्हिसाच्या नावाखाली एका विद्यार्थिनीला १२ लाखांचा गंडा!

Study Tips: अभ्यास करूनही परीक्षेनंतर लगेच विसरून जाता? मग ‘या’ ५ साध्या ट्रिक्स नक्की वापरून बघा
2

Study Tips: अभ्यास करूनही परीक्षेनंतर लगेच विसरून जाता? मग ‘या’ ५ साध्या ट्रिक्स नक्की वापरून बघा

Foreign Universities: आता परदेशात न जाताच मिळणार इंटरनॅशनल डिग्री? भारतातील ‘या’ शहरात १५ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले
3

Foreign Universities: आता परदेशात न जाताच मिळणार इंटरनॅशनल डिग्री? भारतातील ‘या’ शहरात १५ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले

Vocational Courses: १० वी नंतर पदवीची चिंता सोडा! ‘हे’ ५ कोर्से करा; मिळवा ५०,००० रुपयांपर्यंत भरगच्च पगार
4

Vocational Courses: १० वी नंतर पदवीची चिंता सोडा! ‘हे’ ५ कोर्से करा; मिळवा ५०,००० रुपयांपर्यंत भरगच्च पगार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UGC NET June 2026 Answer Key: यूजीसी नेट जून २०२६ ची आन्सर की ‘या’ दिवशी येणार? अशी तपासा उत्तरतालिका!

UGC NET June 2026 Answer Key: यूजीसी नेट जून २०२६ ची आन्सर की ‘या’ दिवशी येणार? अशी तपासा उत्तरतालिका!

Jul 05, 2026 | 08:05 PM
घरच्या घरी कार इंटेरियर क्लिनिंग; या ५ सोप्या स्टेप्समध्ये कारचे केबिन नव्यासारखे कसे चमकवावे?

घरच्या घरी कार इंटेरियर क्लिनिंग; या ५ सोप्या स्टेप्समध्ये कारचे केबिन नव्यासारखे कसे चमकवावे?

Jul 05, 2026 | 08:05 PM
Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं

Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं

Jul 05, 2026 | 08:00 PM
सोलापुरात कायदे क्षेत्रातील दिग्गजांचा महामेळावा! माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय चर्चासत्र संपन्न

सोलापुरात कायदे क्षेत्रातील दिग्गजांचा महामेळावा! माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय चर्चासत्र संपन्न

Jul 05, 2026 | 07:57 PM
ENG W vs AUS W Final Live: विश्वविजेतेपदाच्या लढतीला सुरुवात! ऑस्ट्रेलियाने जिंकली नाणेफेक; इंग्लंडला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण

ENG W vs AUS W Final Live: विश्वविजेतेपदाच्या लढतीला सुरुवात! ऑस्ट्रेलियाने जिंकली नाणेफेक; इंग्लंडला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण

Jul 05, 2026 | 07:40 PM
सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे देशाचे वाचले 1.90 लाख कोटी रुपये; शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा

सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे देशाचे वाचले 1.90 लाख कोटी रुपये; शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा

Jul 05, 2026 | 07:35 PM
Stanford admission: JEE परीक्षेत फक्त ५३ गुण मिळवणारा विद्यार्थी थेट स्टॅनफोर्डमध्ये? जस्टिन साटोची यशोगाथा एकदा वाचा…

Stanford admission: JEE परीक्षेत फक्त ५३ गुण मिळवणारा विद्यार्थी थेट स्टॅनफोर्डमध्ये? जस्टिन साटोची यशोगाथा एकदा वाचा…

Jul 05, 2026 | 07:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा