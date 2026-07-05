UGC NET June 2026 Answer Key: यूजीसी नेट जून २०२६ ची आन्सर की ‘या’ दिवशी येणार? अशी तपासा उत्तरतालिका!

UGC NET June 2026 Answer Key: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे देशभरातील नियुक्त परीक्षा केंद्रांवर २२, २३, २४, २५, २९ आणि ३० जून २०२६ रोजी ‘यूजीसी नेट जून २०२६’ परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. एनटीएद्वारे परीक्षा संपन्न झाल्यानंतर प्रोव्हिजनल आन्सर की (तात्पुरती उत्तरतालिका) जाहीर केली जाते. अशा परिस्थितीत, यूजीसी नेटची आन्सर की लवकरच डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
यूजीसी नेट प्रोव्हिजनल आन्सर की ऑनलाईन पद्धतीने अधिकृत वेबसाईट ugcnet.nta.nic.in वर जाहीर केली जाईल. परीक्षेत बसलेले सर्व उमेदवार त्यांचे लॉगिन क्रेडेंशियल्स (लॉगिन तपशील) प्रविष्ट करून उत्तरतालिका मिळवू शकतील.
यूजीसी नेट आन्सर की द्वारे उमेदवार आपल्या प्रश्न-उत्तरांची पडताळणी करू शकतील. यादरम्यान, जर एखादा उमेदवार कोणत्याही उत्तरावर समाधानी नसेल, तर तो निश्चित केलेल्या तारखांमध्ये ऑनलाईन माध्यमातून त्यावर आक्षेप (Objection) नोंदवू शकतो. उत्तरतालिकेवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी उमेदवारांना प्रति प्रश्न २०० रुपये शुल्क भरावे लागेल. जर तुम्ही नोंदवलेला आक्षेप योग्य आढळला, तर त्याचे गुण दिले जातील.
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1. यूजीसी नेट आन्सर की जून २०२६ डाऊनलोड करण्यासाठी सर्वप्रथम ugcnet.nta.ac.in या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल.
2. वेबसाईटच्या होम पेजवर तुम्हाला ‘LATEST NEWS’ या विभागात आन्सर की संदर्भातील लिंकवर क्लिक करावे लागेल.
3. आता पुढील पेजवर तुम्हाला तुमचा ॲप्लिकेशन नंबर (अर्ज क्रमांक), जन्मतारीख (Date of Birth) आणि दिलेला सिक्युरिटी पिन प्रविष्ट (Enter) करून सबमिट करावा लागेल.
4. यानंतर आन्सर की स्क्रीनवर ओपन होईल, जिथून तुम्ही ती डाऊनलोड करून तुमच्या प्रश्न-उत्तरांची पडताळणी करू शकता.
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आन्सर की वर नोंदवलेल्या आक्षेपांचे निवारण एनटीएद्वारे नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीकडून केले जाईल आणि त्यानंतर फायनल आन्सर की (अंतिम उत्तरतालिका) तयार केली जाईल. अंतिम उत्तरतालिका विचारात घेऊनच उमेदवारांचा निकाल तयार केला जाईल आणि तो घोषित केला जाईल. परीक्षेशी संबंधित ताज्या अपडेट्ससाठी उमेदवारांना वेळोवेळी अधिकृत वेबसाईटला भेट देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.