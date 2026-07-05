Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं

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आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीचे निकाल, FII हालचाली, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिका-इराण शांतता चर्चा हे बाजारावर प्रभाव टाकणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी आहेत. निकालांचा हंगाम पुढील आठवड्यात सुरू होत आहे. ९ जुलै रोजी, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करेल. तिमाही निकाल जाहीर करणाऱ्या पहिल्या प्रमुख कंपन्यांपैकी ही एक असेल. या हंगामातील पहिली प्रमुख कंपनी असल्याने, टीसीएसचे निकाल एकूण आयटी निर्देशांक आणि बाजारातील भावनांना आकार देण्याची शक्यता आहे.
पुढील आठवड्यात बाजाराची दिशा ठरवण्यात अमेरिका-इराण शांतता चर्चा महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सध्या, अमेरिका-इराण शांतता चर्चेमुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली आहे, ज्यामुळे तेलाचा बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल सुमारे $७२ वर स्थिर आहे. जर ही शांतता चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे गेली, तर त्यामुळे बाजारातील भावनांना लक्षणीय चालना मिळू शकते.
अमेरिका-इराण चर्चेच्या प्रभावामुळे, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या स्थिर आहेत. आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड सध्या प्रति बॅरल सुमारे ७२ डॉलरच्या आसपास आहे. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेचा एक मोठा भाग आयात करतो, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती या पातळीवर टिकून राहणे हा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजारासाठी एक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक घटक आहे. किमतींमध्ये कोणतीही मोठी वाढ झाल्यास बाजाराच्या तेजीला खीळ बसू शकते.
पुढील आठवड्यात बाजाराच्या तेजी किंवा घसरणीत विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FIIs) एक प्रमुख आणि निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. गेल्या आठवड्यात, त्यांनी जवळपास ₹४,००० कोटींची विक्री करून निव्वळ विक्री केली होती, परंतु शुक्रवारच्या ट्रेडिंग सत्रात त्यांनी इक्विटीमध्ये ₹१,३५५.३३ कोटींची गुंतवणूक केली.
गेलेला आठवडा भारतीय शेअर बाजारासाठी फायदेशीर ठरला. सेन्सेक्स ६६३.४४ अंकांनी, म्हणजेच ०.८६ टक्क्यांनी वाढून ७७,७६३.९१ अंकांवर पोहोचला, तर निफ्टी २१४.८५ अंकांनी, म्हणजेच ०.८९ टक्क्यांनी वाढून २४,२७०.८५ अंकांवर पोहोचला. लार्ज-कॅप स्टॉक्ससोबतच, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप स्टॉक्समध्येही वाढ दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक ३९४.८० अंकांनी, म्हणजेच ०.६४ टक्क्यांनी वाढून ६२,१९०.३० अंकांवर पोहोचला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक ३८४.७५ अंकांनी, म्हणजेच २.०५ टक्क्यांनी वाढून १९,१७५.१० अंकांवर पोहोचला.
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