रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं

Updated On: Jul 05, 2026 | 08:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

शेअर बाजारात सध्यातरी तेजीचे वातावरण असले, तरी आगामी आठवड्यात Sensex आणि Nifty ही घोडदौड कायम राखणार की नफावसुलीमुळेबाजारात घसरण होणार, याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. बाजाराची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी ४ प्रमुख जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांवर (Market Drivers) लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार ?
  • ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं
  • गेल्या आठवड्यात हे स्टॉक होत दणकट
गेल्या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजारासाठी उत्तम कामगिरी राहिली. सेन्सेक्स आणि निफ्टी तेजीसह बंद झाले. या तेजीनंतर, गुंतवणूकदारांच्या मनात आता एकच प्रश्न आहे: सेन्सेक्स आणि निफ्टीमधील ही तेजी पुढील आठवड्यातही कायम राहील का? बाजार विश्लेषकांच्या मते, येत्या आठवड्यातील बाजारातील हालचाली प्रामुख्याने चार प्रमुख देशांतर्गत आणि जागतिक घटकांवर अवलंबून असतील.

Gautam Adani यांना मोठा दिलासा! अमेरिकन कोर्टात फौजदारी आरोप का हटवले? DoJ ने सांगितली 6 मोठी कारणं

आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीचे निकाल, FII हालचाली, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिका-इराण शांतता चर्चा हे बाजारावर प्रभाव टाकणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी आहेत. निकालांचा हंगाम पुढील आठवड्यात सुरू होत आहे. ९ जुलै रोजी, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करेल. तिमाही निकाल जाहीर करणाऱ्या पहिल्या प्रमुख कंपन्यांपैकी ही एक असेल. या हंगामातील पहिली प्रमुख कंपनी असल्याने, टीसीएसचे निकाल एकूण आयटी निर्देशांक आणि बाजारातील भावनांना आकार देण्याची शक्यता आहे.

अमेरिका-इराण शांतता चर्चा

पुढील आठवड्यात बाजाराची दिशा ठरवण्यात अमेरिका-इराण शांतता चर्चा महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सध्या, अमेरिका-इराण शांतता चर्चेमुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली आहे, ज्यामुळे तेलाचा बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल सुमारे $७२ वर स्थिर आहे. जर ही शांतता चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे गेली, तर त्यामुळे बाजारातील भावनांना लक्षणीय चालना मिळू शकते.

कच्च्या तेलाची हालचाल

अमेरिका-इराण चर्चेच्या प्रभावामुळे, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या स्थिर आहेत. आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड सध्या प्रति बॅरल सुमारे ७२ डॉलरच्या आसपास आहे. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेचा एक मोठा भाग आयात करतो, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती या पातळीवर टिकून राहणे हा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजारासाठी एक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक घटक आहे. किमतींमध्ये कोणतीही मोठी वाढ झाल्यास बाजाराच्या तेजीला खीळ बसू शकते.

FIIs चा मूड

पुढील आठवड्यात बाजाराच्या तेजी किंवा घसरणीत विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FIIs) एक प्रमुख आणि निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. गेल्या आठवड्यात, त्यांनी जवळपास ₹४,००० कोटींची विक्री करून निव्वळ विक्री केली होती, परंतु शुक्रवारच्या ट्रेडिंग सत्रात त्यांनी इक्विटीमध्ये ₹१,३५५.३३ कोटींची गुंतवणूक केली.

गेल्या आठवड्यात रिअल्टी आणि फार्माने लक्ष वेधलं

गेलेला आठवडा भारतीय शेअर बाजारासाठी फायदेशीर ठरला. सेन्सेक्स ६६३.४४ अंकांनी, म्हणजेच ०.८६ टक्क्यांनी वाढून ७७,७६३.९१ अंकांवर पोहोचला, तर निफ्टी २१४.८५ अंकांनी, म्हणजेच ०.८९ टक्क्यांनी वाढून २४,२७०.८५ अंकांवर पोहोचला. लार्ज-कॅप स्टॉक्ससोबतच, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप स्टॉक्समध्येही वाढ दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक ३९४.८० अंकांनी, म्हणजेच ०.६४ टक्क्यांनी वाढून ६२,१९०.३० अंकांवर पोहोचला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक ३८४.७५ अंकांनी, म्हणजेच २.०५ टक्क्यांनी वाढून १९,१७५.१० अंकांवर पोहोचला.

गुंतवणूकदारांसाठी गुड न्यूज! टॉप 6 कंपन्यांच्या Market Cap मध्ये 1 लाख कोटींहून अधिक भर, तुमचा शेअर आहे का?

Web Title: Market outlook sensex nifty prediction four key factors marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 08:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे देशाचे वाचले 1.90 लाख कोटी रुपये; शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा
1

सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे देशाचे वाचले 1.90 लाख कोटी रुपये; शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा

Gautam Adani यांना मोठा दिलासा! अमेरिकन कोर्टात फौजदारी आरोप का हटवले? DoJ ने सांगितली 6 मोठी कारणं
2

Gautam Adani यांना मोठा दिलासा! अमेरिकन कोर्टात फौजदारी आरोप का हटवले? DoJ ने सांगितली 6 मोठी कारणं

विमानंही आता Ethanol वर उडणार… सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, प्रदूषण पसरवणारे ‘जेट फ्यूल’ होणार रिप्लेस, कोणी घेतला निर्णय?
3

विमानंही आता Ethanol वर उडणार… सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, प्रदूषण पसरवणारे ‘जेट फ्यूल’ होणार रिप्लेस, कोणी घेतला निर्णय?

नोकरी टिकवण्याचं मोठं आव्हान! Tech कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना मोठा दणका, आकडा भयंकर; कपात शर्यतीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर
4

नोकरी टिकवण्याचं मोठं आव्हान! Tech कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना मोठा दणका, आकडा भयंकर; कपात शर्यतीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं

Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं

Jul 05, 2026 | 08:00 PM
सोलापुरात कायदे क्षेत्रातील दिग्गजांचा महामेळावा! माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय चर्चासत्र संपन्न

सोलापुरात कायदे क्षेत्रातील दिग्गजांचा महामेळावा! माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय चर्चासत्र संपन्न

Jul 05, 2026 | 07:57 PM
ENG W vs AUS W Final Live: विश्वविजेतेपदाच्या लढतीला सुरुवात! ऑस्ट्रेलियाने जिंकली नाणेफेक; इंग्लंडला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण

ENG W vs AUS W Final Live: विश्वविजेतेपदाच्या लढतीला सुरुवात! ऑस्ट्रेलियाने जिंकली नाणेफेक; इंग्लंडला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण

Jul 05, 2026 | 07:40 PM
Stanford admission: JEE परीक्षेत फक्त ५३ गुण मिळवणारा विद्यार्थी थेट स्टॅनफोर्डमध्ये? जस्टिन साटोची यशोगाथा एकदा वाचा…

Stanford admission: JEE परीक्षेत फक्त ५३ गुण मिळवणारा विद्यार्थी थेट स्टॅनफोर्डमध्ये? जस्टिन साटोची यशोगाथा एकदा वाचा…

Jul 05, 2026 | 07:30 PM
मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत, तर किशोरी पेडणेकरांचा थेट हल्ला

मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत, तर किशोरी पेडणेकरांचा थेट हल्ला

Jul 05, 2026 | 07:28 PM
Supplements Side Effects: दररोज सप्लिमेंट्स घेताय? ‘ही’ चूक तुमच्या किडनी-लिव्हरचे करेल नुकसान

Supplements Side Effects: दररोज सप्लिमेंट्स घेताय? ‘ही’ चूक तुमच्या किडनी-लिव्हरचे करेल नुकसान

Jul 05, 2026 | 07:26 PM
बाप रे! AI रोबोट झाला बेकाबू, अचानक कर्मचाऱ्यांना लाथा-बुक्क्या मारायला सुरुवात केली; VIDEO तुफान व्हायरल 

बाप रे! AI रोबोट झाला बेकाबू, अचानक कर्मचाऱ्यांना लाथा-बुक्क्या मारायला सुरुवात केली; VIDEO तुफान व्हायरल 

Jul 05, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा