रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Upsc Success Story Rituraj Satish Patil Sangli Air 136 Preparation Strategy

UPSC Success Story: वडिलांचे छत्र हरपले, आई आणि भावाने शेतात घाम गाळला; सांगलीच्या ऋतुराज पाटीलची यूपीएससी परीक्षेत ‘बाजी’!

Updated On: Jul 12, 2026 | 02:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

UPSC Success Story Rituraj Patil: सांगलीच्या सोनी गावातील ऋतुराज सतीश पाटील याने विपरीत परिस्थितिंवर मात करत यूपीएससी परीक्षेत १३६ वा रँक मिळवला आहे. त्याचा हा खडतर प्रवास आणि अभ्यासाची रणनीती याबद्दल वाचा सविस्तर.

RUTU

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

UPSC Success Story Rituraj Patil: ‘स्पर्धा परीक्षा म्हणजे केवळ अभ्यास नव्हे, तर संयम आणि कष्टाची पराकाष्ठा आहे’, हे सांगली जिल्ह्यातील सोनी गावच्या ऋतुराज सतीश पाटील यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या यूपीएसई परीक्षेत ऋतुराज यांनी देशभरात १३६ वा रँक (AIR 136) मिळवून सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल) मध्ये त्यांची नेमणूक झाली आहे. घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची असताना, वडिलांचे छत्र लवकर हरपल्यानंतरही ऋतुराज यांनी मिळवलेल्या या यशाचे कौतुक आता संपूर्ण सांगली जिल्ह्यात आणि पंचक्रोशीत होत आहे.

ऋतुराज यांचा हा प्रवास अत्यंत खडतर होता. मात्र, कौटुंबिक पाठबळ आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण केले आहे. ऋतुराज यांचे प्राथमिक शिक्षण सांगली जिल्ह्यातील सोनी या त्याच्या मूळ गावी झाले. लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या ऋतुराज यांनी पाचवीत असतानाच ‘नवोदय परीक्षा’ उत्तीर्ण केली. त्यानंतर त्यांचे १२ वी पर्यंतचे शिक्षण ‘जवाहर नवोदय विद्यालय, पलूस’ येथे पूर्ण झाले. केंद्रीय विद्यालयात शिकत असल्यामुळे त्यांना सरकारी व्यवस्थेबद्दल नेहमीच आकर्षण वाटायचे. पुढे त्यांनी कृषी अभियांत्रिकी (B.Tech Agriculture) या विषयातून आपली पदवी पूर्ण केली. हे सर्व शिक्षण पूर्ण करत असताना त्यांना मिळाली ती शिष्यवृत्तीची साथ. त्यावरच त्यांनी हे यश मिळवत एक आदर्श निर्माण केला.

वडिलांचे निधन आणि भावाचा खंबीर पाठिंबा

ऋतुराज यांना सुरुवातीच्या काळात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. दहावीत असतानाच त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. अचानक ओढवलेल्या या संकटानंतर त्यांना त्यांची आई लता पाटील आणि धाकटा भाऊ राहुल पाटील यांची मोठी साथ मिळाली. या दोघांनी संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकारत ऋतुराज यांना अभ्यासाकडे लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार, ऋतुराज यांनी पुढील शिक्षण सुरु ठेवले.

आई आणि भावाला दिले यशाचे श्रेय

“माझ्या यशाचे संपूर्ण श्रेय माझी आई, आजी आणि धाकटा भाऊ राहुल यांना जाते. वडिलांच्या पश्चात माझ्या लहान भावाने घराची जबाबदारी सक्षमपणे पेलली, म्हणूनच मी आज इथपर्यंत पोहोचू शकलो. तसेच राजकुमार पाटील यांच्यासह माझे काका-काकू आणि मित्रांचेही मला मोठे सहकार्य लाभले”, असे ऋतुराज सांगतात.

Ram Mandir CEO: आता ‘मंदिर व्यवस्थापक’ पदाला मोठी मागणी; राम मंदिराच्या नव्या नियमांमुळे ‘हा’ कोर्स आला चर्चेत

2022 पासून यूपीएससी अभ्यासाला सुरुवात

ऋतुराज यांनी २०२२ पासून खऱ्या अर्थाने यूपीएससीचा अभ्यास सुरू केला. बी. टेक. करत असताना त्यांनी ‘ॲग्रीकल्चर’ (कृषी) हाच त्याचा यूपीएससीसाठी पर्यायी विषय (Optional Subject) म्हणून निवडला, ज्याचा त्यांना परीक्षेत मोठा फायदा झाला. अनेकदा स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासासाठी दिल्लीला जाणे गरजेचे मानले जाते. मात्र, ऋतुराजने हा गैरसमज दूर केला आहे. इंटरनेटच्या युगात घरी राहूनही दर्जेदार अभ्यास करता येतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Government Employees: काम न करता दरमहा पूर्ण पगार! पण तरीही सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक ताणाव का?

ऋतुराज यांच्या आईच्या डोळ्यात आनंदाश्रू

निकाल जाहीर झाल्यानंतर ऋतुराज यांच्या आईच्या डोळ्यात आनंदाश्रू उभे राहिले. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत घेतलेल्या कष्टाचे आज सार्थक झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. “माझा मुलगा अखेर मोठा अधिकारी झाला, याचे मनभरून समाधान आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांच्या आईने व्यक्त केली.

Web Title: Upsc success story rituraj satish patil sangli air 136 preparation strategy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 02:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ईश्वरपूरच्या राजकारणात भूकंप..! नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे अपात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने सत्ताधारी राष्ट्रवादीत खळबळ
1

ईश्वरपूरच्या राजकारणात भूकंप..! नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे अपात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने सत्ताधारी राष्ट्रवादीत खळबळ

LBSNAA Training Rules: यूपीएससी पास झालात; ट्रेनिंगदरम्यानच्या ‘या’ कडक नियमांमुळे जाऊ शकते नोकरी!
2

LBSNAA Training Rules: यूपीएससी पास झालात; ट्रेनिंगदरम्यानच्या ‘या’ कडक नियमांमुळे जाऊ शकते नोकरी!

सांगली पोलिसांची मोठी कारवाई; २.१५ कोटींचा गांजा-कोकेन वैज्ञानिक पद्धतीने नष्ट
3

सांगली पोलिसांची मोठी कारवाई; २.१५ कोटींचा गांजा-कोकेन वैज्ञानिक पद्धतीने नष्ट

Sangli News: सांगलीकरांनो लक्ष द्या! मतदार यादीचा ‘महाप्लॅन’ सुरू; ६१% लोकांचे फॉर्म जमा, तुमचा फॉर्म भरला का?
4

Sangli News: सांगलीकरांनो लक्ष द्या! मतदार यादीचा ‘महाप्लॅन’ सुरू; ६१% लोकांचे फॉर्म जमा, तुमचा फॉर्म भरला का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UPSC Success Story: वडिलांचे छत्र हरपले, आई आणि भावाने शेतात घाम गाळला; सांगलीच्या ऋतुराज पाटीलची यूपीएससी परीक्षेत ‘बाजी’!

UPSC Success Story: वडिलांचे छत्र हरपले, आई आणि भावाने शेतात घाम गाळला; सांगलीच्या ऋतुराज पाटीलची यूपीएससी परीक्षेत ‘बाजी’!

Jul 12, 2026 | 02:24 PM
धनकवडीतील उड्डाणपुलाजवळ डोक्यात सिमेंटचा गट्टू घालून एकाचा खून; आरोपींचा शोध सुरु

धनकवडीतील उड्डाणपुलाजवळ डोक्यात सिमेंटचा गट्टू घालून एकाचा खून; आरोपींचा शोध सुरु

Jul 12, 2026 | 02:23 PM
क्या चोर बनेगा रे तू! चोरी करायला गेला अन् थेट ४ मजल्यावरच अडकला; कॉलनीतील रहिवाशांनी केली सुटका, Video Viral

क्या चोर बनेगा रे तू! चोरी करायला गेला अन् थेट ४ मजल्यावरच अडकला; कॉलनीतील रहिवाशांनी केली सुटका, Video Viral

Jul 12, 2026 | 02:21 PM
Dombivli News: शास्त्रीनगर रुग्णालय पुन्हा वादात; उपचाराऐवजी चिमुकल्याला सायन रुग्णालयात हलवण्याचा दिला सल्ला, व्हिडिओ व्हायरल

Dombivli News: शास्त्रीनगर रुग्णालय पुन्हा वादात; उपचाराऐवजी चिमुकल्याला सायन रुग्णालयात हलवण्याचा दिला सल्ला, व्हिडिओ व्हायरल

Jul 12, 2026 | 02:21 PM
Vivo स्मार्टफोनवर मिळतंय दमदार डिस्काऊंट! 50MP कॅमेरा आणि असे आहेत फीचर्स… ही ऑफर चुकवू नका

Vivo स्मार्टफोनवर मिळतंय दमदार डिस्काऊंट! 50MP कॅमेरा आणि असे आहेत फीचर्स… ही ऑफर चुकवू नका

Jul 12, 2026 | 02:19 PM
संध्याकाळ होईल आणखीनच स्पेशल! झटपट बनवा चीज स्टफ्ड मशरूम बाइट्स, प्रत्येक घासात लागेल भन्नाट चटकदार चव

संध्याकाळ होईल आणखीनच स्पेशल! झटपट बनवा चीज स्टफ्ड मशरूम बाइट्स, प्रत्येक घासात लागेल भन्नाट चटकदार चव

Jul 12, 2026 | 02:13 PM
MPSC नोकर भरतीचा घोटाळा व्यापमपेक्षा मोठा, ऑनलाईन परीक्षा पद्धत तातडीने रद्द करा; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

MPSC नोकर भरतीचा घोटाळा व्यापमपेक्षा मोठा, ऑनलाईन परीक्षा पद्धत तातडीने रद्द करा; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

Jul 12, 2026 | 02:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा