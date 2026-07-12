धनकवडीतील उड्डाणपुलाजवळ डोक्यात सिमेंटचा गट्टू घालून एकाचा खून; आरोपींचा शोध सुरु

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, दररोज खून, लुटमार, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या घटना घडत आहेत. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पुणे-सातारा रस्त्यावरील श्री शंकर महाराज उड्डाणपुलाजवळ एकाच्या डोक्यात सिमेंटचा गट्टू घालून खून केल्याची घटना घडली आहे. खून झालेल्या अनोळखी व्यक्तीची ओळख पटलेली नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी गु्न्हा दाखल केला आहे. याबाबत पोलिस शिपाई आकाश कीर्तीकर यांनी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, पुणे-सातारा रस्त्यावर श्री शंकर महाराज उड्डाणपुलाजवळील भुयारी मार्गात एकाच्या डाेक्यात सिमेंटचा गट्टू घालून खून करण्यात आला आहे. ही घटना शनिवारी (११ जुलै) मध्यरात्री घडली. सकाळी एक जण भुयारी मार्गात गंभीर जखमी अवस्थेत पडल्याची माहिती सहकारनगर पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर सहायक आयुक्त गजानन पवार, वरिष्ठ निरीक्षक विट्ठल पवार यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. तेथे रक्ताने माखलेला सिमेंटचा गट्टू, फरशी सापडली. उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांकडून खून झालेल्या व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. तो फिरस्ता असावा, असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक संतोष जाधव तपास करत आहेत.
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मुरुम वाहतुकीच्या वादातून गोळीबार
भाजपचे तालुका सरचिटणीस व संगमनेर तालुक्यातील मालुंजे गावचे माजी सरपंच संदीप घुगे घराजवळ शेतपावली करत असताना त्यांच्यावर दोघांनी दुचाकीवरुन येऊन गोळीबार करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना १ जुलै रोजी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. सुदैवाने या गोळीबारात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. घुगे यांना ठार मारण्यासाठी त्यांच्या दिशेने झालेल्या गोळीबारातील गोळी घरातील दरवाजाला छेदून आत गेली. त्यानंतर चौघांनी आपल्या हातातील तलवारीने तोडफोड करून तुला आज जिवंत सोडणार नाही अशी जीवे मारण्याची धमकी दिली. ही घटना पोलिसांना समजताच पोलीस निरीक्षक प्रवीण साळुंखे यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आरोपींचा मागमूस घेण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर संगमनेर तालुका भाजपाचे सरचिटणीस संदिप घुगे यांनी तालुका पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यावरून आरोपी विशाल हौशीराम खेमनर (रा. अंभोरे, ता. संगमनेर), प्रवीण ठकाजी पुणेकर (रा. डीग्रस, ता. संगमनेर), सुदर्शन शिवाजी श्रीराम व इतर तीन जणांनी हा जीवघेणा हल्ला केला. त्यांच्यावर गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.