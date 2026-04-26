जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त पुस्तक प्रदर्शन! उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना विविध लेखकांच्या पुस्तकांशी झाली ओळख

जागतिक पुस्तक दिनाचे औचित्य साधत भराडी येथील ज्ञान विकास विद्यालयात पुस्तक प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना विविध नामवंत लेखकांच्या पुस्तकांची ओळख करून देत वाचनाची आवड निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शाळेच्या परिसरात आकर्षक पद्धतीने मांडणी केलेल्या पुस्तकांनी विद्यार्थ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक विष्णू मोरे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, पुस्तके ही माणसाला घडवणारी आणि संस्कार करणारी खरी साधने आहेत. पुस्तकांचे बाह्यरूप जितके महत्त्वाचे असते, तितकाच त्यातील मजकूर जीवनाला दिशा देणारा असतो. अनेकदा वाचताना एखादी गोष्ट क्षुल्लक वाटते, मात्र प्रत्यक्ष जीवनात तीच गोष्ट अनुभवताना तिचे खरे महत्त्व जाणवते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पुस्तकांना आपले जिवलग मित्र मानून उन्हाळी सुट्टीचा काळ वाचनात घालवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
कार्यक्रमादरम्यान शिक्षिका ज्योती मोहिते यांनीही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, जसे कुंभार मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन सुंदर मूर्ती तयार करतो, तसेच पुस्तके आपल्या आयुष्याला योग्य आकार देतात. वाचनामुळे व्यक्तीच्या विचारांमध्ये व्यापकता येते आणि जगाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलते. पुस्तके केवळ ज्ञान देत नाहीत, तर व्यक्तिमत्त्व घडवण्याचे कामही करतात, असे त्यांनी नमूद केले.
पुस्तक प्रदर्शनात विविध विषयांवरील कथा, कादंबऱ्या, चरित्रे, विज्ञान, इतिहास आणि प्रेरणादायी साहित्याची मांडणी करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहाने या पुस्तकांचे अवलोकन केले तसेच काही विद्यार्थ्यांनी आवडलेल्या पुस्तकांची नोंद करून भविष्यात वाचण्याची इच्छा व्यक्त केली. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाबद्दलची उत्सुकता वाढल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.
या कार्यक्रमासाठी ज्ञान विकास विद्यालयाचे मुख्याध्यापक रायभान जाधव, शिक्षकवृंद आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. त्यांनीही विद्यार्थ्यांना नियमित वाचनाची सवय लावण्याचे महत्त्व पटवून दिले. शाळेकडून अशा उपक्रमांचे आयोजन वेळोवेळी करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
दरम्यान, या पुस्तक प्रदर्शन उपक्रमाचे पालक व स्थानिक नागरिकांनीही स्वागत केले आहे. आजच्या डिजिटल युगात वाचनाची सवय कमी होत असताना अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचे महत्त्व समजून घेण्यास मदत होत आहे. ज्ञान विकास विद्यालयाचा हा उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासासाठी उपयुक्त ठरत असून, इतर शाळांसाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे.