Michael Movie : ‘King of Pop ची जादू!’ सिनेमाचा जगभरात क्रेझ; लिमिटेड स्क्रीन्स पण धमक्यावर धमाका

‘King of Pop’ Michael Jackson यांच्या आयुष्यावर आधारित Michael या चित्रपटाने भारतात जोरदार एन्ट्री केली आहे. लिमिटेड स्क्रीन्स असूनही या हॉलिवूड सिनेमाला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:58 PM
  • King Of Pop चे आयुष्य मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी Michael चे भारतीय चाहते गर्दी करत आहेत
  • एखादी Hollywood Film अगदी लिमिटेड स्क्रीन्समध्येही देशभरात हंगामा करत आहे
  • शुक्रवारी हा सिनेमा प्रदर्शित झाला पण पहिल्या दिवसापेक्षा दुसऱ्या दिवशी या सिनेमाने हवाच केली
आंतरजालाचे जाळे ही जिथे पसरले नव्हते अगदी तिथेही ‘Michael Jackson’ हे नाव ज्ञात होते. आता तर आंतरजालाचा काळ आहे, मग या काळात तर Michael तर जादू करणारच ना! आणि हेच सत्य आहे. Michael Jackson च्या आयुष्यावर आधारित ‘Michael’ या चित्रपटाने जगभरात कहर केला आहे आणि आता हा चित्रपट भारतात प्रदर्शित करण्यात आला आहे. King Of Pop चे आयुष्य मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी Michael चे भारतीय चाहते गर्दी करत आहेत. मुळात, भारतीय Box Office वर अधिक धुरंधर 2 आणि भूतबंगलासारख्या चित्रपटाने Control मिळवला आहे, अशामध्ये एखादी Hollywood सिनेमा अगदी लिमिटेड स्क्रीन्समध्येही देशभरात हंगामा करत आहे.

सोशल मीडियावरही Michael चीच हवा आहे. चित्रपट पाहून आलेल्या अनेक प्रेक्षकांनी त्यांचा पर्सनल रिव्हिव्ह सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. दरम्यान, सिनेमा भारतात यायच्या अगोदरच Michael च्या अनेक चाहत्यांनी सिनेमाची Booking करून ठेवली होती. सिनेमा स्क्रीन्सवर येण्याअगोदरच सिनेमाने 1.70 कोटींची कमाई केली होती. 24 एप्रिलला सिनेमा भारतात प्रदर्शित करण्यात आला. सिनेमाने 3.70 कोटींची ओपनिंग केली तर पहिल्या दिवसाची टोटल ओपनिंग 5 कोटी सांगण्यात येत आहे. शुक्रवारी हा सिनेमा प्रदर्शित झाला पण पहिल्या दिवसापेक्षा दुसऱ्या दिवशी या सिनेमाने हवाच केली. शनिवारी सिनेमाने 5.10 कोटींची कमाई केली. एकंदरीत, दोन दिवसात सिनेमाची भारतीय कमाई एकूण 10.5 कोटींची आहे.

Michael चा क्रेझ पाहता, येत्या दिवसात सिनेमा आणखीन कमाई करणार असल्याचे दिसून येत आहे. तर कमाईत मोठी वाढ होण्याचीही मोठी शक्यता आहे. Michael Movie मध्ये Michael Jackson चे पात्र त्याचाच पुतण्याने Jaafar Jackson साकारले आहे. Graham King ने या सिनेमाची निर्मिती केली आहे. गेल्या एक महिन्यापासून अधिक काळ Box Office मध्ये गाजलेल्या धुरंधर 2 ला, Michael टक्कर देईल का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Published On: Apr 26, 2026 | 02:56 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM

May 19, 2026 | 02:35 AM
