PM Internship Scheme: फायनल इयरसोबत इंटर्नशिपची मोठी संधी; दरमहा 9000 रुपये, नियमांमध्ये मोठे बदल

शिक्षण घेत असताना देशातील अग्रगण्य कंपन्यांकडून शिकण्याची संधी कोणाला नको असते? हा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना सुरू केली आहे. ही योजना प्रतिष्ठित कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देते. या केंद्र सरकारच्या योजनेसाठीच्या पात्रता निकषांमध्ये आता सुधारणा करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत पूर्वीची अट अशी होती की, विद्यार्थी नियमित शिक्षण घेत नसावा. सरकारने आता पात्रता निकषांमध्ये सुधारणा करून पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांचा समावेश केला आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, उच्च शिक्षण विभाग आणि शिक्षण मंत्रालयाशी सल्लामसलत केल्यानंतर ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
सुधारित नियमांनुसार, १८ ते २५ वयोगटातील पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी PMIS पोर्टलद्वारे देशातील अग्रगण्य कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपसाठी अर्ज करू शकतात. इंटर्नशिप दरम्यान विद्यार्थ्यांना मानधनही दिले जाईल. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यापूर्वी उद्योगांमध्ये व्यावहारिक अनुभव मिळवण्याची संधी मिळेल. पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सविस्तर प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी येथे Step By Step Process क्लिक करा.
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेसाठी (PMIS) अर्ज करताना, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) सादर करणे आवश्यक आहे. त्यांनी हे देखील सुनिश्चित केले पाहिजे की इंटर्नशिपमुळे त्यांच्या अभ्यासात कोणताही अडथळा येणार नाही. एका निवेदनानुसार, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अनुभवात्मक शिक्षण, इंटर्नशिप आणि उद्योग सहभागावर विशेष भर देते. ही योजना हे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करेल. पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत निवडलेल्या प्रत्येक इंटर्नला दरमहा किमान ₹९,००० विद्यावेतन मिळेल. पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्याची तिसरी फेरी सध्या सुरू आहे.