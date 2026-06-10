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World Environment Day: विट्टी इंटरनॅशनल स्कूलच्या ७०० विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण रक्षणाचा नवा आदर्श कसा रचला?

Updated On: Jun 10, 2026 | 06:26 PM IST
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सारांश

World Environment Day: विट्टी इंटरनॅशनल स्कूल, बोरिवली येथे जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त 'नेट झिरो कॅम्पस चॅलेंज' राबवण्यात आले. इयत्ता ५वी ते ९वीच्या ७०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणपूरक उपक्रमांत सहभाग घेत शाश्वततेचा संदेश कसा दिला? सविस्तर वाचा.

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विस्तार

World Environment Day: विट्टी इंटरनॅशनल स्कूल, बोरिवली येथे जागतिक पर्यावरण दिन केवळ एक उत्सव नव्हता, तर पर्यावरण संरक्षणासाठी कृती करण्याचे आवाहन होते. ‘नेट झिरो कॅम्पस चॅलेंज’च्या माध्यमातून इयत्ता ५वी ते ९वीच्या ७०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी विविध शाश्वत उपक्रमांमध्ये सहभाग घेत पर्यावरणाविषयी जागरूकता, जबाबदार निवडी आणि पृथ्वीच्या संरक्षणासाठी दृढ बांधिलकीचा संदेश दिला.

या उपक्रमामुळे संपूर्ण शाळा परिसर शाश्वत कृतींचे केंद्र बनला. प्रत्येक इयत्तेने एक विशिष्ट पर्यावरणपूरक उपक्रम हाती घेतला. इयत्ता ५वीच्या विद्यार्थ्यांनी ‘नो प्लास्टिक डे’ साजरा करून पुनर्वापर करता येणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक वस्तूंच्या वापराला प्रोत्साहन दिले. इयत्ता ६वी आणि ७वीच्या विद्यार्थ्यांनी ‘झिरो वेस्ट इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि कंपोस्टिंगच्या पद्धतींचा अवलंब केला. इयत्ता ८वीच्या विद्यार्थ्यांनी ‘वन-आवर नो इलेक्ट्रिसिटी चॅलेंज’ स्वीकारत वर्गाबाहेर शिक्षण घेत ऊर्जा बचतीचे महत्त्व अधोरेखित केले. इयत्ता ९वीच्या विद्यार्थ्यांनी ‘कॅम्पस सस्टेनेबिलिटी ऑडिट’ करून ऊर्जा, पाणी, कचरा आणि प्लास्टिक वापराचे मूल्यांकन केले तसेच सुधारणा करण्यासाठी व्यावहारिक सूचना दिल्या.

सकारात्मक सवयी विकसित करण्यासाठी हे उपक्रम

या सर्व उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना शाश्वततेचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला. पर्यावरणाविषयी जागरूकता, जबाबदारीची भावना आणि दैनंदिन जीवनात सकारात्मक सवयी विकसित करण्यासाठी हे उपक्रम प्रभावी ठरले.
या उपक्रमाबाबत बोलताना विट्टी इंटरनॅशनल स्कूल, बोरिवलीच्या प्राचार्या डॉ. सीमा नायर म्हणाल्या, “विट्टीमध्ये आम्ही मानतो की विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणीय जबाबदारी प्रत्यक्ष कृतीतून अनुभवली तरच ती अधिक प्रभावीपणे समजते. ‘नेट झिरो कॅम्पस चॅलेंज’ विद्यार्थ्यांना शाश्वततेचा अनुभव देण्यासाठी आणि त्यांच्या दैनंदिन निवडींचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठी राबविण्यात आला.

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जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमांमध्ये दाखवलेला उत्साह आणि बांधिलकी प्रेरणादायी होती. लहान वयातच पर्यावरणाविषयी जागरूकता निर्माण करून आम्ही विद्यार्थ्यांना जबाबदार नागरिक बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, जे पर्यावरण आणि समाजासाठी सकारात्मक योगदान देतील.”

पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी योगदान

आपला अनुभव सांगताना एका विद्यार्थी सहभागीने म्हटले, “या उपक्रमामुळे आम्हाला समजले की शाश्वतता म्हणजे केवळ मोठे पर्यावरणीय प्रकल्प नाहीत, तर आपण दररोज अंगीकारू शकणाऱ्या छोट्या सवयीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. प्लास्टिकचा वापर टाळणे, कचरा कमी करणे किंवा वीज वाचवणे यांसारख्या प्रत्येक कृतीतून आम्हाला जाणवले की आपल्या कृतींना महत्त्व आहे आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी प्रत्येकजण योगदान देऊ शकतो.”

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सर्वांगीण शिक्षणासाठी कटिबद्ध असलेल्या विट्टी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये जिज्ञासा, जबाबदारी आणि उद्देशपूर्ण कृतीची प्रेरणा देणारे विविध शैक्षणिक अनुभव दिले जातात. वर्गातील शिक्षण आणि प्रत्यक्ष जीवनातील समस्यांमध्ये संबंध जोडण्यास प्रोत्साहन देत शाळा जागरूक, संवेदनशील आणि भविष्यकालीन आव्हानांसाठी सज्ज नागरिक घडवत आहे. अशा उपक्रमांद्वारे विट्टी शाळा पर्यावरण, समाज आणि आपल्या सामायिक भविष्यासाठी जबाबदारीची जाणीव असलेले विद्यार्थी घडविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुनःप्रचिती देते.

Web Title: Witty international school borivali net zero campus challenge world environment day

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Published On: Jun 10, 2026 | 06:23 PM

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