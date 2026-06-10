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Defense Jobs: संरक्षण दलात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी! एनडीए आणि सीडीएस (II) पदासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज!

Updated On: Jun 10, 2026 | 05:06 PM IST
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सारांश

Defense Jobs: युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशनने (UPSC) एनडीए (NDA 2) आणि सीडीएस (CDS 2) परीक्षांच्या अर्ज प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली आहे. जाणून घ्या ऑनलाईन अर्ज कसा करावा, शुल्क आणि निवड प्रक्रिया

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Defense Jobs India : युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशनने(UPSC) कंबाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेस (CDS) II २०२६, नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी (NDA) व नेव्हल अकॅडमी (NA) II २०२६ परीक्षांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे. आता इच्छुक उमेदवार ११ जून २०२६ पर्यंत ‘upsconline.nic.in’ या यूपीएससीच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात.

या मुदतवाढीमुळे हजारो उमेदवारांना मोठा फायदा होणार आहे. यूपीएससीद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या या दोन्ही परीक्षा संरक्षण क्षेत्रातील प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा आहेत. तरी या परीक्षेसाठी अर्ज कसा करावा हे आता आपण जाणून घेऊया..

अर्ज कसा करावा?

1. उमेद्वाराने सर्वात आधी यूपीएससीच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्यावी.

2. त्यानंतर ‘CDS 2’ किंवा ‘NDA 2’ लिंक निवडावी.

3. आता नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) प्रक्रिया पूर्ण करावी. नंतर लॉगिन करून अर्ज काळजीपूर्वक भरावा आणि फी जमा करावी.

4. शेवटी अर्ज सबमिट करून त्याची प्रिंटआऊट आपल्याकडे सुरक्षित ठेवावी.

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परीक्षा कधी होणार?

सीडीएस २ (CDS 2)  आणि एनडीए २ (NDA 2) या दोन्ही परीक्षा १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी ऑनलाईन पध्दतीने घेतल्या जातील. एनडीए परीक्षा देशभरातील ८६ केंद्रावर तर सीडीएस परीक्षा ८४ केंद्रावर आयोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे लाखो उमेदवारांच्या दृष्टीत ही परीक्षा महत्त्वाची मानली जाते.

अर्ज शुल्क आणि एकूण जागा किती?

सीडीएस (CDS) परीक्षेसाठी २०० अर्ज शुल्क रुपये ठेवण्यात आले आहे तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उमेदवारांना शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच एनडीए(NDA) परीक्षेसाठी १०० अर्ज शुल्क फक्त रुपये आहे. या भरती प्रक्रियेद्वारे एकूण  ८४५ पदे भरली जाणार आहेत. ज्यामध्ये सीडीएसची ४५१ पदे तर एनडीएच्या ३९४ पदांचा समावेश आहे.

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निवड प्रक्रिया कशी असेल?

सीडीएस (CDS) साठी लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर एसएसबी (SSB) इंटरव्ह्यू द्यावा लागणार आहे तर एनडीेए(NDA) मध्ये लेखी परीक्षेनंतर ९०० गुणांची मुलाखत समाविष्ट असते. या दोन्ही परीक्षांमध्ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारले जातात. जे कॅल्कुलेटरशिवाय सोडवणे बंधनकारक असते.

Web Title: Upsc nda cds 2 exam application deadline extended defense jobs

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Published On: Jun 10, 2026 | 05:05 PM

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