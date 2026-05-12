दुसऱ्या लग्नाला विरोध; संतापलेल्या माजी सैनिक वडिलांनी मुलावर झाडली गोळी, नंतर स्वतःलाही संपवलं

Punjab Crime : पत्नीच्या मृत्यूनंतर सेवानिवृत्त सैनिकाने आपले दुसरे लग्न केले. पण त्यांचा मुलगा या लग्नाला तयार नव्हता. यावरुनच त्याच्यांत एक मोठे भांडण झाले ज्यात वडिलांनी गोळी झाडून मुलाची हत्या केली.

Updated On: May 12, 2026 | 12:00 PM
  • दुसऱ्या लग्नाच्या मुद्द्यावरून वडील आणि मुलामध्ये सतत वाद होत होते.
  • संतापाच्या भरात वडिलांनी मुलावर गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
  • मुलाची हत्या केल्यानंतर आरोपी वडिलांनीही स्वतःचे आयुष्य संपवले.
पंजाबच्या न्यू अगर नगर परिसरातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका महिलेसोबतच्या संबंधावरुन बाप आणि मुलामध्ये वाद निर्माण झाला होता. या वादाचे पुढे जाऊन गंभीर गुन्ह्यात रुपांतर झाले आणि वडिलांनी पोटच्या मुलाची गोळी झाडून हत्या केली. वडिल ६६ वर्षीय निवृत्त लष्करी कॉन्स्टेबल असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुख्य म्हणजे मुलाची हत्या केल्यानंतर त्याने स्वत:चही आयुष्य संपवून टाकलं. चला घटनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

या प्रकरणाचा सखोल तपास आता पोलिस करत असून पोलिसांनी घटनेची माहिती दिली आहे. यानुसार आरोपी वडिलांचे नाव सुरिंदर सिंग असून पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्याने एका महिलेशी दुसरं लग्न केलं होतं. सुरिंदर यांचा मुलगा गुरशरण सिंग (३८) मात्र या लग्नाला खुश नव्हता. त्याने वडिलांच्या या दुसऱ्या लग्नाचा विरोध केला ज्यानंतर त्याच्यांत वाद होऊ लागले. शेजाऱ्यांनी सांगितले की, दुसऱ्या लग्नावरुन वडिल आणि मुलामध्ये अनेकदा भांडणं होत होती.

पोलिसांनी सांगितले की, रविवारी रात्री वडिल आणि मुलामध्ये दुसऱ्या लग्नावरुन मोठे भांडण झाले ज्याने पुढे जाऊन हिंसक वळण घेतले. रागाच्या भरात सुरिंदर सिंग यांनी त्यांच्यांकडे परवाना असलेली बंदूक बाहेर काढली आणि त्यांचा मुलगा गुरशरण आपला जीव वाचवण्यासाठी घराबाहेर पडला. सुरिंदरने रस्त्यावर त्याचा पाठलाग केला आणि याचवेळी बंदुकीतून गोळी झाडून त्याने आपल्या मुलाची हत्या केली. गोळी लागताच गुरशरणचा जागीच मृत्यू झाला. यांनतर सुरिंदर घरी परतला आणि त्याने विषारी पदार्थांचे सेवन केले. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेल्यानंतर उपचारादरम्यान सुरिंदर मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.

दरम्यान पोलिस आता या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून वडील आणि मुलाचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली पिस्तुल पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतली आहे. गुरशरण अविवाहित होता. तो एका बँकेत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, इंग्लंड आणि कॅनडामध्ये राहणाऱ्या गुरशरणच्या दोन बहिणींना या घटनेची माहिती देण्यात आली आहे.

 

Published On: May 12, 2026 | 12:00 PM

