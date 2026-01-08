Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • A Businessman Was Defrauded By Being Lured With The Promise Of Supplying Goods

माल पुरवण्याचे आमिष दाखवत व्यापाऱ्याची फसवणूक; तब्बल 6.25 कोटींना गंडा

सुरुवातीला २२५ टन हरभरा यशस्वीरित्या पुरवून शेखने व्यापाऱ्यांचा विश्वास संपादन केला. यासाठी पन्नालाल यांनी जबलपूरच्या अंकिता इंडस्ट्रीजच्या खात्यात ९३ लाख रुपये जमा केले होते.

Updated On: Jan 08, 2026 | 07:56 AM
मीलमालकांना घातला ६.२५ कोटींचा गंडा

मीलमालकांना घातला ६.२५ कोटींचा गंडा

Follow Us:
Follow Us:

नागपूर : दोन हजार टन हरभरा पुरविण्याचे आमिष देत नागपुरातील 2 मोठ्या डाळ मीलमालकांची ६.२५ कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. याप्रकरणी लकडगंज पोलिसांनी मुंबई आणि जबलपूर येथील ४ बड्या व्यावसायिकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उमर गुलाबसाहेब शेख (नरिमन पॉइंट, मुंबई), संकेश्वर सिंग, विक्रम लालबहादूर सिंग (दोघेही रा. जुहू, मुंबई) आणि विवेक मतानी (रा. जबलपूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. पन्नालाल प्यारेचंद सेवक (वय ६४) आणि निखिल मनोहर भोजवानी (वय ३४) अशी फसवणूक झालेल्या व्यापाऱ्यांची नावे आहेत. पन्नालाल यांची कोंढाळी येथे गणेश डाळ मील आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये मुंबईतील दलाल उमर शेख याने पन्नालाल यांच्याशी संपर्क साधून व्यवहार सुरू केला.

हेदेखील वाचा : संभाजीनगरमध्ये शेअर मार्केटच्या नावाखाली मोठी फसवणूक! १२.५% परताव्याच्या नादात ४४ लाखांचा गंडा

सुरुवातीला २२५ टन हरभरा यशस्वीरित्या पुरवून शेखने व्यापाऱ्यांचा विश्वास संपादन केला. यासाठी पन्नालाल यांनी जबलपूरच्या अंकिता इंडस्ट्रीजच्या खात्यात ९३ लाख रुपये जमा केले होते. विश्वास बसल्यानंतर, शेखने पन्नालाल आणि निखिल भोजवानी यांना प्रत्येकी १,००० टन (एकूण २००० टन) हरभरा देण्याचे आमिष दाखविले आणि ६ कोटी २५ लाख रुपये आगाऊ रक्कम उकळली.

पैसे परत पाठवल्याचा रचला बनाव

पैसे मिळाल्यानंतर ४ दिवसांत माल पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आरोपी टाळाटाळ करू लागले. व्यापाऱ्यांनी पैशांचा तगादा लावला असता, आरोपींनी व्हॉट्सअॅपवर बनावट बँक डिपॉझिट स्लिप्स पाठवून पैसे परत केल्याचा बनाव रचला. प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांच्या खात्यात एकही रुपया जमा झाला नव्हता.

फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पोलिसांत धाव

आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच दोन्ही मालकांनी लकडगंज पोलिसांत धाव घेतली. या प्रकरणाचे धागेदोरे मुंबई आणि मध्य प्रदेशशी जोडले असल्याने पोलिस पथक पुढील तपासासाठी रवाना होण्याची शक्यता आहे.

ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून फसवणूक

दुसऱ्या एका घटनेत, शेअर मार्केटमध्ये रोज १ टक्का व महिन्याला १२.५ टक्के परताव्याचं आमिष दाखवत कॅपिटल ग्रोथ मार्केटिंग या कंपनीच्या माध्यमातून अनेक गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली.

Web Title: A businessman was defrauded by being lured with the promise of supplying goods

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 07:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…
1

शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

Nagpur Crime: बुधवार ठरला घातवार! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या
2

Nagpur Crime: बुधवार ठरला घातवार! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

भाजप उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला; समर्थकही जखमी, कारण काय तर…
3

भाजप उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला; समर्थकही जखमी, कारण काय तर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mira Bhayander Mayor Reservation :”महापौर मराठीच व्हावा, अन्यथा…” आक्रमक पवित्रा घेत मनसेची बॅनरबाजी

Mira Bhayander Mayor Reservation :”महापौर मराठीच व्हावा, अन्यथा…” आक्रमक पवित्रा घेत मनसेची बॅनरबाजी

Jan 22, 2026 | 04:51 PM
झेडपी–पंचायत समिती निवडणूकीची रणधुमाळी; वडगाव मावळमध्ये राजकीय वातावरण तापले

झेडपी–पंचायत समिती निवडणूकीची रणधुमाळी; वडगाव मावळमध्ये राजकीय वातावरण तापले

Jan 22, 2026 | 04:51 PM
37 वर्षीय विराट कोहलीच्या फिटनेसचे रहस्य काय? छोले भटुरे खाऊन ‘किंग’ कसं गाजवतो मैदान? वाचा सविस्तर 

37 वर्षीय विराट कोहलीच्या फिटनेसचे रहस्य काय? छोले भटुरे खाऊन ‘किंग’ कसं गाजवतो मैदान? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 04:46 PM
लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

Jan 22, 2026 | 04:45 PM
डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीला बसणार लगाम! UPI आणि बँकिंग अ‍ॅप्समध्ये लवकरच मिळणार ‘हे’ बटन

डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीला बसणार लगाम! UPI आणि बँकिंग अ‍ॅप्समध्ये लवकरच मिळणार ‘हे’ बटन

Jan 22, 2026 | 04:39 PM
Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Jan 22, 2026 | 04:22 PM
शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

Jan 22, 2026 | 04:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM