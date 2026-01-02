Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

संभाजीनगरमध्ये शेअर मार्केटच्या नावाखाली मोठी फसवणूक! १२.५% परताव्याच्या नादात ४४ लाखांचा गंडा

Share Market Fraud: शेअर मार्केटमध्ये रोज १ टक्का व महिन्याला १२.५ टक्के परताव्याचं आमिष दाखवत कॅपिटल ग्रोथ मार्केटिंग या कंपनीच्या माध्यमातून अनेक गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली.

Updated On: Jan 02, 2026 | 04:21 PM
संभाजीनगरमध्ये शेअर मार्केटच्या नावाखाली मोठी फसवणूक (Photo Credit - Ai)

  • शेअर मार्केटमध्ये परताव्याचं आमिष पडलं महागात
  • संभाजीनगरमध्ये ४४ लाखांचा गंडा
  • गुजरात-बिहार कनेक्शन
Chhatrapati Sambhaji Nagar Share Market Fraud: शेअर मार्केटमध्ये रोज १ टक्का व महिन्याला १२.५ टक्के परताव्याचं आमिष दाखवत कॅपिटल ग्रोथ मार्केटिंग या कंपनीच्या माध्यमातून अनेक गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार १३ जुलै २०२३ ते १० मे २०२४ दरम्यान बीड बायपास रोडवरील अलोकनगरातील कंपनीच्या कार्यालयात घडली. प्रकरणात अनेकांची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीचा संचालक राजेंद्र भानुदास बरडे (४३), त्याची पत्नी निर्मला चरडे (४०), मुलगा विशाल बरडे (२२) व मुलगी अश्विनी वरडे (२०, सर्व रा. ताणीश होम, आळंदी रोड, दिघी, पुणे) यांच्याविरोधात सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कशी झाली फसवणूक?

प्रकरणात मुबारक बिन हबिब अलजाबरी (४३, रा. रहेमानिया कॉलनी, किराडपुरा) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, फिर्यादीची ओळख आरोपी राजेंद्र बरडे याच्याशी झाल्यानंतर त्याने पुण्यात सुरू असलेली कंपनी आणि शेअर मार्केटमधील उलाढाल याबाबत माहिती देत फिर्यादीस गुंतवणुकीस प्रवृत्त केले. १३ जुलै २०२३ रोजी फिर्यादीने २० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली. सुरुवातीला दररोज १ टक्के प्रमाणे आठवड्‌याला परतावा नियमित मिळू लागल्याने विश्वास बसला. नंतर एका हॉटेलात आयोजित बैठकीत बरडे याच्या संपूर्ण कुटुंबाने कंपनीत सक्रिय सहभाग असल्याचे सांगून गुंतवणूकदारांना आश्वस्त केले.

हे देखील वाचा: Fake Gutkha Factory: बनावट गुटख्याचा घरगुती कारखाना उद्ध्वस्त! ३.७७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

परताव्याच्या आमिषाने केला विश्वासघात

सर्व काही सुरळीत सुरु असतांना राजेंद बरडे याने बिजनेस वाढला असून आता आठवड्याला परतावा देणे शक्य नाही, त्यामुळे १६ महिन्यांनंतर मूळ रक्कम मिळेल व तोपर्यंत महिन्याला १२.५ प्रमाणे परतावा देण्यात येईल असे सांगत एक चेक फियांदीला दिला. व त्यासोबत १६ महिन्यांनतर मूळ रक्कम परत करेल असे अग्रीमेंट देखील करुन दिले.

गुजरात-बिहार कनेक्शन

चौकशीदरम्यान आरोपी हे कानपूर येथून गुटखा व पानमसाल्याचे रॅपर मागवत असल्याचे उघड झाले आहे. या रॅपरवर गुजरात, बिहार व राजस्थान येथील पत्ते नमूद असल्याने बनावट गुटख्याची विक्री त्या राज्यांतही होत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. तसेच तय्यब हा बनावट गुटखा मुंबईतही विक्री करीत असल्याची माहिती उपनिरीक्षक जगन्नाथ मेनकुदळे यांनी दिली.

इतर ठेवीदारांनाही बसला मोठा फटका

या प्रकरणात केवळ फिर्यादीच नव्हे तर इतर गुंतवणूकदारांचीही मोठी रक्कम अडकली आहे. यात प्रदिप कोळगे ३ लाख, कालिंदा कोळगे ८ लाख ९५ हजार, पांडुरंग म्हस्के ४ लाख १० हजार, तुषार गुप्ता १२ लाख, मिरा धावणे २ लाख २५ हजार, देविदास धावणे २ लाख ५४ हजार ५५० रुपये असे एकूण ३२ लाख ८४ हजार ५५० रुपये तसेच, फिर्यादीसह एकूण फसवणूक रक्कम ४४ लाख १ हजार ५५० रुपये गंडा घालण्यात आला. प्रकरणात सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा: Kolhapur News : पाणीपुरवठा योजनेत भष्टाचार; उद्घाटनापूर्वीच पाण्याच्या टाकीचे तीनतेरा

Published On: Jan 02, 2026 | 04:21 PM

