Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • A Fatal Attack Has Taken Place On An Academy Student In Saswad

सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

सासवडमधील एका अकॅडमीत स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या एका विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला केल्याने त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार करण्यात येत आहेत.

Updated On: Jan 20, 2026 | 05:42 PM
सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला
  • धक्कादायक कारणही समोर
  • तिघा विरोधात गुन्हा दाखल
सासवड : पुरंदर तालुक्यातील कॉलेजवयीन युवक व्यसनांच्या जाळ्यात अडकले असून आता गुन्हेगारी क्षेत्राकडे त्यांची वाटचाल सुरु आहे. यातून एकमेकांना शिवीगाळ करतानाच आता एकमेकांना जीवे मारण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. विशेष म्हणजे यांच्याकडे पिस्तुलही सहज उपलब्ध होत असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पुरंदर तालुक्यातील हॉटेल, धाबे गुन्ह्यांचे हॉट स्पॉट झाले असून, यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

सासवडमधील एका अकॅडमीत स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या एका विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला केल्याने त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार करण्यात येत आहेत. त्याने मित्रांना त्याच्या खोलीवर पार्टी करण्यास आणि सिगरेट ओढण्यास नकार दिल्याच्या रागातून त्याच्याच मित्रांनी हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे जखमी विद्यार्थ्याचे कुटुंब अक्षरशः हादरून गेले असून, विद्यार्थ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. मुलांना शिक्षणासाठी कोणाच्या भरवशावर बाहेर पाठवायचे हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

ज्ञानेश्वर सचिन मोटे (मुळगाव मळद, ता. बारामती) असे जखमी झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. यासंदर्भात ज्ञानेश्वरचे वडील सचिन भागवत मोटे (रा. मळद, ता. बारामती) यांनी सासवड पोलिसांत घटनेची फिर्याद दिली आहे. यावरून पोलिसांनी आकाश बाळु बोरावके (रा. माळशिरस ता.पुरंदर) यश हनुमंत कोतवाल (पूर्ण पत्ता माहीत नाही) व त्यांचा एक अनोळखी मित्र अशा तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार जखमी विद्यार्थी सासवड येथील एका अकॅडमीमध्ये स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करीत असून, सस्ते असोसिएशन पार्क मध्ये फ्लँट नं ६ मध्ये इतर मित्रांसमवेत राहत आहे. दिनांक १७ रोजी रात्री ८ च्या सुमारास जखमी ज्ञानेश्वर हा रूममधील इतर मित्रांसमवेत खोलीवर असताना त्याचे पूर्वीचे रूम पार्टनर तिथे आले आणि आम्हाला पार्टी करायची आहे असे म्हणाले. त्यावर सर्वांनी त्यांना पार्टी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे ते तिघेही निघून गेले. त्यानंतर जखमीसह त्याचे मित्र शेजारील मेसवर जेवन करुन रुमच्या खाली आले होते.

खाजगी रुग्णालयात तातडीने दाखल

त्यापैकी इतर दोघे मित्र परत रूम वरती गेले आणि जखमी ज्ञानेश्वर मोबाईल पाहत खालीच थांबला होता. दरम्यान रात्री साडे नऊच्या सुमारास ज्ञानेश्वर जखमी अवस्थेत रुमवर धावत आला. आणि मघाशी रुमवर पार्टी करायची आहे, असे म्हणालेल्या तिघांना “मी सिगारेट ओढु नका “असे म्हणालेच्या कारणावरुन त्यांनी शिवीगाळ दमदाटी करुन धारदार शस्त्राने डोक्याच्या पाठीमागील बाजुस मानेजवळ तसेच उजव्या खांद्याच्या खाली वार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले. त्यामुळे इतर मित्रांनी घाबरलेल्या अवस्थेत त्याच्या घरी वडिलांना फोन करून घटनेची माहिती देऊन ज्ञानेश्वर याला उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात तातडीने दाखल केले.

हे सुद्धा वाचा : भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

Web Title: A fatal attack has taken place on an academy student in saswad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 05:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?
1

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

नगर अभियंत्याला 40 हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले; ACB ची धडक कारवाई
2

नगर अभियंत्याला 40 हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले; ACB ची धडक कारवाई

मालेगाव-मनमाड रस्त्यावर भीषण अपघात; पिकअप-ट्रॅव्हल्सच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू
3

मालेगाव-मनमाड रस्त्यावर भीषण अपघात; पिकअप-ट्रॅव्हल्सच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सराईतांकडून गोळीबाराचा थरार; पहाटेच्या सुमारास टोळक्याचा राडा
4

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सराईतांकडून गोळीबाराचा थरार; पहाटेच्या सुमारास टोळक्याचा राडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

Jan 20, 2026 | 05:41 PM
WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

Jan 20, 2026 | 05:36 PM
Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Jan 20, 2026 | 05:35 PM
राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांचा उडाला भडाका

राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांचा उडाला भडाका

Jan 20, 2026 | 05:34 PM
काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी

काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी

Jan 20, 2026 | 05:30 PM
Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Jan 20, 2026 | 05:21 PM
‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

Jan 20, 2026 | 05:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM