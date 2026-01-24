Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • A Married Woman Was Murdered Due To A Dispute In A Romantic Relationship Her Throat Was Slit With A Sharp Weapon

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: प्रेमसंबंधाच्या वादातून विवाहितेची हत्या, धारदार शस्त्राने चिरला गळा

छत्रपती संभाजीनगरमधील हडको भागात झालेल्या सुनंदा वाघमोडे खून प्रकरणात आरोपी शुभम बागुलला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. प्रेमसंबंधातील वादातून कटरने गळा चिरून हत्या केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:00 PM
प्रेमसंबंधाच्या वादातून विवाहितेची हत्या, धारदार शस्त्राने चिरला गळा (Photo Credit- X)

प्रेमसंबंधाच्या वादातून विवाहितेची हत्या, धारदार शस्त्राने चिरला गळा (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • प्रेमसंबंधाच्या वादातून विवाहितेची हत्या
  • धारदार शस्त्राने चिरला गळा
  • प्रकरणात डॉक्टरांची साक्ष ठरली महत्वाची
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: छत्रपती संभाजीनगर येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेल्या वादातून एका विवाहातेची गळा चिरुन हत्या करण्यात आली. प्रकरणात आरोपी शुभम भाऊसाहेब बागुल (२८, रा. सिद्धार्थनगर, एन-१२ हडको) याला जन्मठेप व २० हजारांच्या दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.डी. खेडेकर यांनी गुरुवारी दि.२२ रोजी ठोठावली.

प्रकरणात मृत सुनंदा शिवाजी वाघमोडे (रा. डी सेक्टर, एन-१२ हडको) हिची मावशी शारदा बाबासाहेब वाहुळ यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, सुनंदा व शुभम यांच्यात घटनेच्या पूर्वीपासून प्रेमसंबंध होते. यापूर्वी शुभमने प्रेमाचे आमिष दाखवून सुनंदाला पळवून नेल्याची तक्रारही तिच्या नातेवाईकांनी हसूल पोलिस ठाण्यात दिली होती. मात्र, दोघांचे परस्पर संमतीने संबंध असल्याने कारवाई करण्यात आली नव्हती.

पाठलाग करून छळ

दरम्यान, काही महिन्यांपासून दोघे एन-१२ हडकोतील सिद्धार्थनगर परिसरात एकत्र राहत होते. मात्र, शुभमला दारूचे व्यसन असल्याने तो सुनंदाचा छळ करीत होता. या सततच्या त्रासाला कंटाळून सुनंदाने शुभमला सोडून आपल्या दोन मुलांसह एन-१२ हडको येथे किरायाने राहत होती. तरीही शुभम तिचा पाठलाग करत वारंवार त्रास देत होता, ६ डिंसेबर २०१८ रोजी सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास शुभम सुनदाच्या घरी गेला. तिने त्याच्यासोबत राहण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. यानंतर रागाच्या भरात शुभमने कटरने सुनंदाचा गळा चिरुन हत्या केली.

Jalna Crime: जालना हादरलं! गोळीबारात २७ वर्षीय तरुणाची हत्या, अज्ञातांविरुधात गुन्हा दाखल

प्रकरणात डॉक्टरांची साक्ष ठरली महत्वाची

तपास अधिकारी तत्कालीन उपनिरीक्षक सी. व्ही. दुबे यांनी दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीवेळी सहायक सरकारी लोकाभियोक्ता अरिवंद बागुल यांनी १५ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. त्यात आरोपीच्या हाताचे ठसे, मृत सुनंदा हिचा गळा २७ सेमी, कट झालेला होता, तर कटरची अर्धी ब्लेड गळ्यात अडकलेली असल्याची डॉक्टरांची साक्ष महत्वाची ठरली. विशेष म्हणजे खून करुन पळतांना आरोपीला पाहणाऱ्या तीन साक्षीदार महिला फितूर झाल्या. सुनावणीअंती न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून भादवी कलम ३०२ अन्वये जन्मठेप व २० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली.

Web Title: A married woman was murdered due to a dispute in a romantic relationship her throat was slit with a sharp weapon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

डेटिंग ॲपवरून ओळख, तरुणाला भेटायला बोलावले अन्…; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार
1

डेटिंग ॲपवरून ओळख, तरुणाला भेटायला बोलावले अन्…; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार

धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…
2

धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…

बोगस पदवीच्या आधारे 8 वर्षे नोकरी; पडताळणीही केली, फसवणूक झाल्याचे आढळताच…
3

बोगस पदवीच्या आधारे 8 वर्षे नोकरी; पडताळणीही केली, फसवणूक झाल्याचे आढळताच…

Crime News: चोरट्यांचा धुमाकूळ; सोन्याची बोरमाळ लंपास; दार तोडून थेट…
4

Crime News: चोरट्यांचा धुमाकूळ; सोन्याची बोरमाळ लंपास; दार तोडून थेट…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur Crime: OYO हॉटेलमध्ये झालेल्या हत्येचं गूढ उकललं! प्रियकरानेच पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या प्रेयसीची केली हत्या

Nagpur Crime: OYO हॉटेलमध्ये झालेल्या हत्येचं गूढ उकललं! प्रियकरानेच पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या प्रेयसीची केली हत्या

Jan 24, 2026 | 03:00 PM
केक… फळं… गिफ्ट्स आणि बरंच काही, केअरटेकरने सेलिब्रेट केला मोमोचा बर्थडे; चिमुकल्या हत्तीचा आनंद पाहून युजर्स झाले खुश

केक… फळं… गिफ्ट्स आणि बरंच काही, केअरटेकरने सेलिब्रेट केला मोमोचा बर्थडे; चिमुकल्या हत्तीचा आनंद पाहून युजर्स झाले खुश

Jan 24, 2026 | 03:00 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: प्रेमसंबंधाच्या वादातून विवाहितेची हत्या, धारदार शस्त्राने चिरला गळा

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: प्रेमसंबंधाच्या वादातून विवाहितेची हत्या, धारदार शस्त्राने चिरला गळा

Jan 24, 2026 | 03:00 PM
Salman Khan Movie : प्रजासत्ताक दिनाच्यानिमित्ताने देशभक्तीचा सूर घुमणार; ‘Battle of Galwan’मधील पहिलं गाणं रिलीज

Salman Khan Movie : प्रजासत्ताक दिनाच्यानिमित्ताने देशभक्तीचा सूर घुमणार; ‘Battle of Galwan’मधील पहिलं गाणं रिलीज

Jan 24, 2026 | 02:57 PM
Pregnancy Tips: कुटुंब नियोजन करताय? स्‍वत:हून Fertility क्षमतेबाबत मूल्‍यमापन करा, तज्ज्ञांनी सांगितली सोपी पद्धत

Pregnancy Tips: कुटुंब नियोजन करताय? स्‍वत:हून Fertility क्षमतेबाबत मूल्‍यमापन करा, तज्ज्ञांनी सांगितली सोपी पद्धत

Jan 24, 2026 | 02:56 PM
ZP Election : बेंबळी गटातील इंगळेंची उमेदवारी बाद तर येडशीतून मोरेंची उमेदवारी कायम , निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय

ZP Election : बेंबळी गटातील इंगळेंची उमेदवारी बाद तर येडशीतून मोरेंची उमेदवारी कायम , निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय

Jan 24, 2026 | 02:53 PM
Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली

Jan 24, 2026 | 02:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM