महागड्या वॉशिंग पावडरची गरज नाही! कपड्यांवरील कडक डाग काढण्यासाठी वापरा ‘या’ घरगुती वस्तू; पाहा डाग काढण्याच्या स्मार्ट टिप्स

कपड्यावर ज्या ठिकाणी तेल किंवा ग्रीसचा डाग लागला आहे, तिथे लगेच टेलकम पावडर टाका. जर तुमच्याकडे टेलकम पावडर नसेल, तर तुम्ही चॉक पावडर किंवा कॉर्नस्टार्च (मक्याचे पीठ) देखील वापरू शकता. डाग असलेल्या भागावर किमान ३० मिनिटे पावडर तशीच राहू द्या. यामुळे पावडर कापडातील तेल शोषून घेते. ३० मिनिटांनंतर एका ब्रशने ती पावडर झाडून टाका. शेवटी जिथे डाग आहे त्या भागावर थोडे डिशवॉश लिक्विड लावा आणि हलक्या हाताने घासून पाणीने स्वच्छ धुवा. डिशवॉश लिक्विड तेलाचा चिकटपणा पूर्णपणे काढून टाकण्यास मदत करतं.
अनेकदा खिशात ठेवलेल्या पेनची शाई गळते किंवा चुकून कपड्यावर पेनचे डाग पडतात, ज्यामुळे कपड्याचा पूर्ण लूक खराब होतो. शाईचे हे जिद्दी डाग काढण्यासाठी तुमच्या घरातील सॅनिटायझर किंवा नेल पेंट रिमूव्हर अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात. एक कापसाचा गोळा घ्या. त्यावर थोडे सॅनिटायझर किंवा नेल पेंट रिमूव्हर घ्या. हा कापसाचा गोळा डाग पडलेल्या भागावर ठेवून हलक्या हाताने दाबा किंवा चोळा. यामुळे शाई कापसावर उतरू लागेल. डाग हलका झाल्यानंतर कपडा नेहमीप्रमाणे साबण किंवा डिटर्जंटने धुवून टाका.
मेकअप करताना किंवा कपडे बदलताना अनेकदा कपड्यावर लिपस्टिकचे डाग लागतात. हे डाग दिसायला जितके गडद असतात, तितकेच ते काढायला बरेच कठीण असतात. मात्र, तुमच्या घरातील हेअर स्प्रे यावर एक सोपा उपाय ठरू शकतो.
कपड्यावर ज्या ठिकाणी लिपस्टिकचा डाग लागला आहे, तिथे थेट हेअर स्प्रे शिंपडा. तुमच्याकडे हेअर स्प्रे नसेल, तर तुम्ही लिक्विड डिटर्जंटचा देखील वापर करू शकता. उत्तम रिझल्ट मिळवण्यासाठी हेअर स्प्रे किंवा लिक्विड डिटर्जंट डागावर साधारण 10 ते 15 मिनिटे तसाच राहू द्या. यामुळे डागाचा पकड ढिली होण्यास मदत होईल.आता एक स्वच्छ कापड घ्या आणि ते थोडे ओले करा. या ओल्या कापडाच्या मदतीने डाग असलेल्या भागावर हलक्या हाताने पुसून घ्या.
