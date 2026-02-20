Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
महागड्या वॉशिंग पावडरची गरज नाही! कपड्यांवरील कडक डाग काढण्यासाठी वापरा 'या' घरगुती वस्तू; पाहा डाग काढण्याच्या स्मार्ट टिप्स

कपड्यावरील जिद्दी डाग काढण्यासाठी काही घरगुती उपाय आहेत. तेल आणि ग्रीसचे डाग टेलकम पावडरने काढता येतात. शाईचे डाग नेल पेंट रिमूव्हर किंवा सॅनिटायझरने काढता येतात, आणि लिपस्टिकचे डाग हेअर स्प्रेने काढता येतात.

Updated On: Feb 20, 2026 | 07:51 PM
Remove stubborn stains on clothes
  • कपड्यांवरील कडक डाग काढण्यासाठी सोपे उपाय
  • ‘या’ घरगुती वस्तू वापरुन डागांना करा ‘छू मंतर’
  • डाग काढण्याच्या स्मार्ट टिप्स
Remove stubborn stains on clothes: कधी कपड्यावर ग्रीस किंवा तेलाचा डाग पडतो, तर कधी हळद किंवा लिपस्टिकचे डाग आपले आवडते कपडे खराब करतात. अनेकदा खूप मेहनत करून आणि महागडे साबण वापरूनही हे जिद्दी डाग पूर्णपणे निघत नाहीत. कपडा धुतल्यानंतरही तिथे डागाची खूण शिल्लक राहतेच. पण आता काळजी करण्याची गरज नाही! आम्ही तुम्हाला अशा काही ‘देशी जुगाड’ किंवा घरगुती उपायांबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांचा वापर केल्यानंतर तुमच्या कपड्यावर कधी डाग लागला होता, हे ओळखणेही कठीण होईल.

फ्रिजमधल्या पिठाची पोळी कडक होतेय? ‘या’ व्हायरल हॅकने फक्त १० सेकंदात पीठ होईल मऊ, ट्राय करा ‘ही’ खास टीप…

तेलाचे आणि ग्रीसचे डाग काढण्यासाठी ‘टेलकम पावडर’

कपड्यावर ज्या ठिकाणी तेल किंवा ग्रीसचा डाग लागला आहे, तिथे लगेच टेलकम पावडर टाका. जर तुमच्याकडे टेलकम पावडर नसेल, तर तुम्ही चॉक पावडर किंवा कॉर्नस्टार्च (मक्याचे पीठ) देखील वापरू शकता. डाग असलेल्या भागावर किमान ३० मिनिटे पावडर तशीच राहू द्या. यामुळे पावडर कापडातील तेल शोषून घेते. ३० मिनिटांनंतर एका ब्रशने ती पावडर झाडून टाका. शेवटी जिथे डाग आहे त्या भागावर थोडे डिशवॉश लिक्विड लावा आणि हलक्या हाताने घासून पाणीने स्वच्छ धुवा. डिशवॉश लिक्विड तेलाचा चिकटपणा पूर्णपणे काढून टाकण्यास मदत करतं.

शाईचे डाग घालवण्यासाठी ‘नेल पेंट रिमूव्हर’ किंवा ‘सॅनिटायझर’ रामबाण उपाय!

अनेकदा खिशात ठेवलेल्या पेनची शाई गळते किंवा चुकून कपड्यावर पेनचे डाग पडतात, ज्यामुळे कपड्याचा पूर्ण लूक खराब होतो. शाईचे हे जिद्दी डाग काढण्यासाठी तुमच्या घरातील सॅनिटायझर किंवा नेल पेंट रिमूव्हर अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात. एक कापसाचा गोळा घ्या. त्यावर थोडे सॅनिटायझर किंवा नेल पेंट रिमूव्हर घ्या. हा कापसाचा गोळा डाग पडलेल्या भागावर ठेवून हलक्या हाताने दाबा किंवा चोळा. यामुळे शाई कापसावर उतरू लागेल. डाग हलका झाल्यानंतर कपडा नेहमीप्रमाणे साबण किंवा डिटर्जंटने धुवून टाका.

लिपस्टिकचे डाग काढण्यासाठी वापरा ‘हेअर स्प्रे’

मेकअप करताना किंवा कपडे बदलताना अनेकदा कपड्यावर लिपस्टिकचे डाग लागतात. हे डाग दिसायला जितके गडद असतात, तितकेच ते काढायला बरेच कठीण असतात. मात्र, तुमच्या घरातील हेअर स्प्रे यावर एक सोपा उपाय ठरू शकतो.
कपड्यावर ज्या ठिकाणी लिपस्टिकचा डाग लागला आहे, तिथे थेट हेअर स्प्रे शिंपडा. तुमच्याकडे हेअर स्प्रे नसेल, तर तुम्ही लिक्विड डिटर्जंटचा देखील वापर करू शकता. उत्तम रिझल्ट मिळवण्यासाठी हेअर स्प्रे किंवा लिक्विड डिटर्जंट डागावर साधारण 10 ते 15 मिनिटे तसाच राहू द्या. यामुळे डागाचा पकड ढिली होण्यास मदत होईल.आता एक स्वच्छ कापड घ्या आणि ते थोडे ओले करा. या ओल्या कापडाच्या मदतीने डाग असलेल्या भागावर हलक्या हाताने पुसून घ्या.

Weight Loss Tips: अवघ्या १० दिवसांत वजन कमी होईल? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला; जाणून घ्या ‘डाएट’ आणि ‘वर्कआउट’चा प्लॅन

Published On: Feb 20, 2026 | 07:51 PM

