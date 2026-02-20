Baby Products आणि खेळणी वापरताना बाळांच्या आरोग्याची ‘अशी’ घ्या काळजी, पालकांनी गंभीरता लक्षात घ्यावी

तज्ज्ञांच्या मते, निकृष्ट दर्जाच्या खेळण्यांमध्ये वापरलेले रसायन, रंग किंवा लहान सुटे भाग बाळांच्या आरोग्यास धोका ठरू शकतात. काही खेळण्यांमध्ये असलेले शिसे (Lead), फ्थालेट्स (Phthalates) किंवा विषारी रंग त्वचेसोबत संपर्कात येऊन अॅलर्जी, श्वसनाचे त्रास किंवा दीर्घकालीन आरोग्य समस्या निर्माण करू शकतात.
लहान मुलांना वस्तू तोंडात घालण्याची सवय असल्याने खेळण्यांचे लहान भाग गिळले जाण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे घशात अडकणे किंवा श्वसनमार्ग बंद होण्यासारख्या गंभीर घटना घडू शकतात. विशेषतः तीन वर्षांखालील मुलांसाठी खेळणी निवडताना अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.
खालील टिप्सचे पालन करा
मुलं खेळत असताना नेहमी त्याकडे लक्ष ठेवा. खेळण्यांच्या पॅकेजिंगवरील वयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा आणि खेळण्यांचे तुटलेले किंवा सैल झालेले भाग नियमितपणे तपासा. तार, लहान तुकडे किंवा इलेक्ट्रिकल प्लग असलेल्या खेळण्यांपासून सावधगिरी बाळगा. बसून चालवणारी सायकल, गाडी अशी खेळणी नेहमी हेल्मेटसह वापरली पाहिजे. जर खेळणी लहान बॅटरीवर काम करत असेल, तर बॅटरीचा डबा घट्ट बंद केलेला असल्याची खात्री करा जेणेकरून तुमचे मूल ते बाहेर काढू शकणार नाही. लहान बॅटरी गिळून बाळ गुदमरण्याचा धोका आहे आणि पालकांनी याबद्दल सतर्क राहणे आवश्यक आहे. सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना खेळातून अपघाताची धोका असतो, म्हणून बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. मुले खेळण्यांवरून पडून किंवा रस्त्यावर किंवा स्विमिंग पूल, तलावांजवळ त्यांच्याशी खेळताना दुखापत होऊ शकते. स्केटबोर्ड, स्कूटर आणि इन-लाइन स्केट्ससारखी इतर घोडेस्वारी खेळणी वेगाने जातात आणि त्यामुळे प्राणघातक अपघात होतात.
पालकांनी, खेळणी खरेदी करताना, दमा आणि ऍलर्जी टाळण्यासाठी नेहमी धुण्यायोग्य खेळणी खरेदी करा. खेळणी योग्यरित्या ठेवा. मुलं खेळण्यांशी खेळत असताना त्यांच्यावर लक्ष ठेवा. स्वच्छता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी खेळणी योग्यरित्या स्वच्छ करा.
