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सातारा परिसरात गुंडांचा हैदोस, तरुणावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला; नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jun 21, 2026 | 11:03 AM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगर शहरालगतच्या सातारा परिसरात गँगवारचा प्रकार घडला आहे. परिसरात कोयते, चाकू आणि पिस्तूल घेऊन फिरणाऱ्या तरुणांनी म्हाडा कॉलनी परिसरात एका तरुणावर प्राणघातक हल्ला केला आहे.

सातारा परिसरात गुंडांचा हैदोस, तरुणावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला; नेमकं काय घडलं?

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विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात गुन्हेगारी वाढली असून, वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अशातच आता छत्रपती संभाजीनगर शहरालगतच्या सातारा परिसरात गँगवारचा प्रकार घडला आहे. परिसरात कोयते, चाकू आणि पिस्तूल घेऊन फिरणाऱ्या तरुणांनी म्हाडा कॉलनी परिसरात एका तरुणावर प्राणघातक हल्ला केला आहे. जुन्या वादातून झालेल्या या हल्ल्यात एका तरुणाच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली आहे. या प्रकरणी संघपाल वाटोडे आणि हर्षवर्धन प्रमोद इंगोले यांना अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने त्यांना २४ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तर एका अल्पवयीन आरोपीची बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

 

या प्रकरणात सुमित प्रदीप घोडके (१९, रा. म्हाडा कॉलनी) हा शुक्रवारी दुपारी मित्र बालाजी जाधव व अक्षय राजगुरू यांच्यासह दुचाकीवरुन जात असताना सातारा पोलिस ठाण्याजवळील हायकोर्ट कॉलनी परिसरात आरोपींनी त्यांना अडविले. शिवजयंती उत्सवादरम्यान झालेल्या जुन्या वादातून आरोपी आणि त्यांच्या साथीदारांनी सुमित व त्याच्या मित्रांना शिवीगाळ करत धमकावण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या हातातील शस्त्रे पाहून तिघांनी पळ काढला.

ठाण्यासमोरूनच सुरू झाला पाठलाग

आरोपींनी सातारा पोलिस ठाण्याच्या समोरूनच तरुणांचा पाठलाग सुरू केला. दुचाकीवरुन होळकर चौक आणि म्हाडा कॉलनीपर्यंत हा थरारक पाठलाग सुरू होता. यावेळी सुमितने चालत्या दुचाकीवरुन आपल्या भावाला फोन करून वाटोडे व त्याचे साथीदार शस्त्रांसह पाठलाग करत असल्याची माहिती दिली होती.

मोठ्या भावावर कोयत्याने वार

सुमित आणि त्याचे मित्र म्हाडा कॉलनीत पोहोचताच आरोपी तेथेही आले. यावेळी अल्पवयीन आरोपीने सुमितचा मोठा भाऊ प्रशांत घोडके याच्यावर कोयत्याने वार केला. प्रशांतने प्रसंगावधान राखत हात आडवा केल्याने त्याचा जीव वाचला. मात्र वार हातावर बसल्याने पंजाला गंभीर दुखापत झाली. जखमी प्रशांतवर उपचार करण्यात आले असून त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले.

लोड करताना पिस्तूल खाली पडले

हल्ल्यानंतर मुख्य आरोपी संघपाल वाटोडे याने सुमितला मारण्यासाठी पिस्तूल काढले. मात्र गोंधळात त्याच्या हातातून पिस्तूल खाली पडले. ही संधी साधत सुमितच्या मित्रांनी आरोपीला पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्याने कमरेतील चाकू बाहेर काढला. त्यानंतर सर्व आरोपी तेथून पसार झाले. जाताना संबंधितांना जीवे मारण्याच्या धमक्याही देण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.

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आरोपींची पोलिस कोठडीत रवानगी

घटनेनंतर सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान संघपाल वाटोडे आणि हर्षवर्धन प्रमोद इंगोले यांना अटक करण्यात आली. न्यायालयाने दोघांनाही २४ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला बालसुधारगृहात पाठविण्यात आले असून उर्वरित साथीदारांचा शोध सुरू आहे.

Web Title: A shocking incident involving an attack on a young man has occurred in the satara area

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Published On: Jun 21, 2026 | 11:03 AM

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