पुण्यात चाललंय तरी काय? स्वारगेट परिसरात तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार; कारण काय तर…

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, दररोज गंभीर घटना उघडकीस येत आहेत. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. स्वारगेट परिसरात किरकोळ कारणावरुन तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी तीन अल्पवयीनांसह पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या हल्यात प्रसाद मारुती माने (वय ३७, सध्या राहणार राही रेसीन्डसी, नऱ्हे रस्ता, धायरी) असे गंभीर जखमी झालेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी अल्पवयीनांसह पाच जणांवर गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत माने यांनी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, माने हे मंगळवारी (५ मे) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास बाहेरगावाहून स्वारगेट भागात आले होते. ते स्वारगेट परिसरातील पेट्रोल पंपाजवळ थांबले होते. त्यावेळी आरोपी तेथे आले. आरोपींकडे माने यांनी पाहिले. आमच्याकडे का पाहिले ? अशी विचारणा करुन आरोपींनी त्यांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. आरोपींनी त्यांच्या डोक्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केले. अधिक तपास उपनिरीक्षक जाधव करत आहेत.
कौटुंबिक वादातून सासऱ्याने केला सुनेचा खून
धायरी येथील रायकर मळा भागात कौटुंबिक वादातून सासऱ्यानेच सुनेचा खून केल्याची घटना शनिवारी उघडकीस आली आहे. सासऱ्याने सुनेचे डोके भिंतीवर आपटून तसेच दगडाने मारहाण करून तिचा खून केला आणि घराला कुलूप लावून सासरा पसार झाला आहे. पोलिस पसार झालेल्या सासऱ्याचा शोध घेत असून, याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. स्वाती तेजस चौधरी (वय ३१) असे मृत महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी सासरे भानुदास भास्कर चौधरी यांच्यावर नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत कुटूंबियांनी तक्रार दाखल केली आहे. स्वाती चौधरी यांचे पती तेजस चौधरी हे शिवाजीनगर न्यायालयात क्लर्क म्हणून कार्यरत आहेत. शनिवारी सकाळी साडे नऊच्या सुमारास ते न्यायालयात गेले होते. त्यामुळे घरी सहा महिन्याच्या बाळासह स्वाती आणि तिचे सासरे होते. स्वाती आणि त्यांचे सासरे भानुदास चौधरी यांच्यात कौटुंबिक कारणावरून वारंवार वाद होत होते. शनिवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास त्यांच्यात पुन्हा वाद झाला. यादरम्यान स्वाती या बाथरूममध्ये कपडे धुण्यासाठी गेल्या असता भानुदास चौधरी तेथे गेले. त्यांनी स्वाती यांचे डोके भिंतीवर आपटले आणि कपडे धुण्याच्या दगडाने त्यांच्या डोक्यावर वार करून त्यांचा खून केला. नंतर आरोपीने घराला कुलूप लावून पळ काढला.