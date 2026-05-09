Pravin Tarde : नसरापूर घटनेवर पुन्हा पेटला अभिनेता! “आता स्वतः स्वामींनाच…”, ‘या’ सिक्वेलमध्ये काढणार 11 सिनेमे

पुण्यातील नसरापूर घटनेनंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली असताना दिग्दर्शक व अभिनेता Pravin Tarde यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 03:06 PM
Pravin Tarde : दिग्दर्शक आणि अभिनेता प्रवीण तरडे सध्या त्याच्या आगामी सिनेमाच्या Pre-Production मध्ये व्यस्थ आहे. राज्यभरात पुण्यात घडलेल्या नसरापूर प्रकरणामुळे वातावरण चांगलेच तापले आहे. अशामध्ये मराठी सिनेसृष्टीतून अनेक कलावंत पेटले आहेत, माध्यमांसमोर त्यांचे विचार आणि परखड मत मांडत आहेत. अशामध्ये सध्या ‘देऊळबंद 2’ सिनेमाच्या चर्चा सुरु आहेत. नुकताच, या सिनेमाचा अधिकृत ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. अक्कलकोटच्या स्वामी मंदिरात स्वामींच्या चरणी सिनेमाचा ट्रेलर लाँच करण्यात आला आहे. दरम्यान, माध्यमांशी चर्चा करताना दिग्दर्शक व अभिनेता प्रवीण तरडे पुन्हा एकदा नसरापूर घटनेवर भडकलेला दिसून आला आहे. (Deool Band 2)

काय म्हणाला प्रवीण तरडे?

प्रवीण तरडे भाष्य करताना म्हणाला की, “मी नसरापूर सारख्या नराधमांना धडा शिकवण्यासाठी नक्कीच एखादा सिनेमा काढेन. त्यामध्ये अशा गोष्टी दाखवेन जे पाहून कुणीही अशा कृती पुन्हा करण्याची हिम्मत करणार नाही.” प्रवीण तरडे प्रचंड रागात दिसून आला होता. तो पुढे म्हणाला “येत्या काळात देऊळबंद चित्रपटाचे किमान 11 भाग तरी मी काढणार आहे.” हे ऐकून त्याच्या चाहत्यांमध्ये नक्कीच उत्साहाचे वातावरण आहे. पण त्याने हे ही सांगितले आहे की, “देऊळबंदच्या पुढील एका भागात अशा नराधमांना धडा शिकवण्यासाठी स्वतः स्वामींनाच यावं लागणार आहे.” एकंदरीत, देऊळबंदच्या पुढील काही भागात अशा अमानवी कृत्याचा संदर्भ घेऊन चित्रपटाची कथा बनवली जाणार असल्याची चाहूल स्वतः दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी दिली आहे, तसेच अशा अमानवी कृत्यांचा विनाश करण्यासाठी आणि या कृत्यात जोडलेल्या प्रत्येक नराधमाला शिक्षा देण्यासाठी स्वतः स्वामी अवतरणार असल्याचे क्षण या चित्रपटामध्ये दिसून येईल.

या आधी काय म्हणाला होता प्रवीण तरडे?

ज्या दिवशी पुण्यातील नरसापूर येथे एका 3 वर्षाच्या चिमुकलीवर एका 65 वर्षाच्या व्यक्तीने अत्याचार करून तिचा खून केला त्यादिवशी संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला. दिग्दर्शक प्रवीण तरडे याने पोस्ट करत सरळ त्या व्यक्तीचा Encounter करण्याची मागणी केली. पोस्ट करत तो म्हणाला, “उद्या त्या नराधमाचे एन्काऊन्टर झाले तरच मानू हे सरकार शिवाजी महाराजांच्या विचारांचे आहे.. अन्यथा भोर-वेल्हा-मुळशीच्या मावळ्यांनी कायदा हातात घ्यावा..”

प्रवीण तरडेचा आगामी चित्रपट!

‘आता परीक्षा देवाची’ या Subtitle सह देऊळबंद सिनेमाचा दुसरा भाग 21 मे रोजी प्रदर्शित केला जात आहे. सर्वत्र महाराष्ट्रभरात हा सिनेमा पाहता येणार आहे. सिनेमाचे दिग्दर्शन प्रवीण तरडे याने केले असून सिनेमात स्नेहल तरडे, ओम भुतकर, मोहन जोशी तसेच महेश मांजरेकर यांनी अभिनय केले आहे.

Published On: May 09, 2026 | 03:06 PM

LSG VS CSK Live: लखनौ सीएसकेचा वचपा काढणार? ऋषभ पंतचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय
May 15, 2026 | 07:02 PM

May 15, 2026 | 07:02 PM
Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection
May 15, 2026 | 07:01 PM

"देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं," मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटील पुन्हा भडकले!
May 15, 2026 | 06:59 PM

Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी 'राइस वॉटर' लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत
May 15, 2026 | 06:51 PM

रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी
May 15, 2026 | 06:45 PM

Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप
May 15, 2026 | 06:39 PM

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! 'या' ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत
May 15, 2026 | 06:30 PM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश
May 14, 2026 | 11:02 PM

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली
May 14, 2026 | 10:56 PM

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं
May 14, 2026 | 08:28 PM

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण
May 14, 2026 | 08:13 PM

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर
May 14, 2026 | 08:05 PM

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट
May 14, 2026 | 08:01 PM

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ
May 14, 2026 | 04:01 PM

