‘लुटेरी दुल्हन’चा मोठा भांडाफोड! राजस्थानच्या वराकडून ३.७० लाख उकळून फरार, 10व्या लग्नाआधी दरोडेखोर वधूला अटक

Keral Crime: नवरा-बायकोच्या वादात मुलाने बापालाच मारलं; डोक्यात खुर्ची घालून हत्या
सलोनी ही राजस्थानच्या बांसवाडा जिल्ह्यातील घाटोल येथे भुवनेश जैन याच्याशी विवाह करुन राहत होती. परंतु हे लग्न देखील पोलिस तपासात फसवणूकच असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांच्या तपासात हे उघड झाले की, सलोनीने आतापर्यंत एकूण नऊ वेळा लग्न केले होते. प्रत्येक वेळी ती वधू बनून लोकांची आर्थिक फसवणूक करत होती.
पीडित भुवनेश जैनने सांगितले की, सलोनीसोबतचे त्याचे लग्न सरीता जैन नावाच्या दलालाच्या माध्यमातून ठरले होते. लग्नाआधी सलोनीने ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लग्नाचा करार करून घेतला आणि ३.७० लाख रुपये रोख घेतले. यानंतर दोघांचे लग्न पार पडले. सलोनी १५ दिवस भुवनेशच्या घरी नवरी बनून राहिली आणि नंतर वडिलांच्या प्रकृतीचे कारण देत तिने भुवनेशकडून आणखी ८७ हजार रुपयांची मागणी केली. त्याने हे पैसे तिला दिला ज्यानंतर ती इंदूरला निघून गेली.
घरातून गेली ती परत आलीच नाही
सलोनी घरातून गेली ती परत आलीच नाही. तिने भुवनेशसोबत संपर्क ठेवला पण प्रत्येकवेळी ती टाळाटाळ करु लागली ज्यामुळे त्याला तिच्यावर संशय येऊ लागला. या संशयावरुन त्याने सलोनीची माहिती काढू पाहिली ज्यात त्याला धक्कादायक खुलासे मिळाले. समोर आले की, बांसवाडा येथे तिसऱ्यांदा लग्न करण्यापूर्वी सलोनीने इंदूर आणि इतर ठिकाणी आधीच दोनदा लग्न केले होते. यानंतर, तिने एका महिन्यात आणखी सहा पुरुषांशी लग्न करून त्यांची फसवणूक केली.
दहावं लग्न करणार होती
१ ऑगस्ट रोजी सलोनी दहाव्या लग्नासाठी महाराष्ट्रातील बुलढाण्यात दाखल झाली होती पण स्थानिक पोलिसांना आधीच माहिती मिळाल्यामुळे त्यांनी लग्नाआधीच सलोनीला आपल्या ताब्यात घेतले. याचवेळी तिच्यासोबत लग्न करु पाहणाऱ्या तरुणालाही तिचे खरे रुप समजले ज्यानंतर तो हादरुन गेला. पिडित भुवनेशने सलोनीविरोधात कठोर कारवाईची मागणी करत पोलिसांना निवेदन सादर केले आहे. यात त्याने सांगितले की, लग्नापूर्वी सलोनीला महागडे कपडे, सोन्या-चांदीचे दागिने, मोबाईल फोन आणि अंदाजे चार लाख रुपयांची रोकड देण्यात आली होती, जी तिने सोबत नेली.
पोलिस आता लग्न करण्यासाठी सलोनीने हाताशी घेतलेल्या दलालवरही नजर ठेवून आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात दलाल सरिता जैन यांची भूमिकाही संशयास्पद मानली जात आहे. भुवनेशचा आरोप आहे की, दलाल सरिताला सलोनीच्या काळ्या प्रकारांची माहिती आधीच होती तरीही तिने त्याचे तिच्याशी लग्न लावून दिले. याच पार्श्वभूमीवर पोलिस आता सरिताची चाैकशी करत आहे. यात सलोनीला आणखी कुणाची साथ होती का याचाही पोलिस तपास करत आहेत.