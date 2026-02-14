शेतात काम करणाऱ्या महिलेवर हत्याराने हल्ला; दोन जण आले अन्...

याप्रकरणी शिक्रापूर पोलीस स्टेशनमध्ये दोन अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोर्णिमा अनिल भुजबळ (वय ४० वर्षे, रा. तांबुळ ओढा, तळेगाव ढमढेरे, ता. शिरूर, जि. पुणे) या महिला शेतात एकट्या काम करत असताना कासारी–तळेगाव ढमढेरे रस्त्याने दोन जण दुचाकीवरून तेथे आले. त्यांनी दुचाकी रस्त्याच्या कडेला उभी करून अचानक पोर्णिमा भुजबळ यांच्या दिशेने धाव घेत धारदार हत्याराने त्यांच्या तोंडावर व डोक्यावर वार केले.
या हल्ल्यात पोर्णिमा भुजबळ या गंभीर जखमी झाल्या. घटनेची माहिती मिळताच शिक्रापूर पोलिसांचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. तसेच श्वान पथकालाही पाचारण करण्यात आले. मात्र, हल्लेखोरांविषयी कोणतीही ठोस माहिती मिळू शकली नाही. विशेष म्हणजे, जखमी महिलेचे कोणतेही दागिने चोरीला गेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हा हल्ला नेमका कोणत्या कारणावरून करण्यात आला, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. याबाबत पोर्णिमा भुजबळ यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात दोन अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलीस हवालदार अमोल चव्हाण करीत आहेत.
मुलाने बापाला जिवंत जाळलं
दारूचे व्यसन असलेल्या मुलाने वडिलांशी वादविवाद घातले. दोघांत कडाक्याचे भांडण झाल्यानंतर रागाच्या भरात आणि दारूच्या नशेत मुलाने वडिलांच्या अंगावर पेट्रोल टाकून त्यांना पेटवून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यातील दांडेकर पुल परिसरात घडला आहे. या घटनेत वडिलांचा उपचार सुरू असताना दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेने शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. रविंद्र भालेराव (वय ६१, रा. स.नं. १३०, दांडेकर पुल) असे मृत्यू झालेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी सागर रविंद्र भालेराव (वय २७, रा. दांडेकर पुल) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. याबाबत पर्वती पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.