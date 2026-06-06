Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Woman Has Claimed That Made In Pakistan Goods Are Being Sold During The Chinchwad Yatra

चिंचवडच्या यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तूंची विक्री? व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ; पोलिसांकडून तपास सुरु

Updated On: Jun 06, 2026 | 01:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

चिंचवड येथील श्री मोरया गोसावी मंदिराजवळ संकष्टी चतुर्थीनिमित्त भरणाऱ्या यात्रेत कथितपणे ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तू विक्रीसाठी आल्याचा दावा एका महिलेने केला आहे.

चिंचवडच्या यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तूंची विक्री? व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ; पोलिसांकडून तपास सुरु

सौजन्य - सोशल मिडीया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पिंपरी : चिंचवड येथील श्री मोरया गोसावी मंदिराजवळ संकष्टी चतुर्थीनिमित्त भरणाऱ्या यात्रेत कथितपणे ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तू विक्रीसाठी आल्याचा दावा एका महिलेने केला आहे. या संदर्भातील व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान, हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर चिंचवड पोलिस ठाण्यांतर्गत एक पथक तपासासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे.

 

व्हिडिओमध्ये संबंधित महिला यात्रेतून खरेदी केलेली चादर दाखवत आहे. चादर धुतल्यानंतर तिच्या एका कोपऱ्यात लपविण्यात आलेले लेबल आढळल्याचे ती सांगते. त्या लेबलवर ‘Made in Pakistan’ असा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर स्थानिक बाजारपेठांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या उगमाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यात्रेत आणि रस्त्यावरील स्टॉलवर विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंची तपासणी होते का, असा सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. व्हिडिओमध्ये संबंधित महिलेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. देशात पाकिस्तानी वस्तूंवर विविध प्रकारचे निर्बंध असताना अशा वस्तू स्थानिक बाजारात कशा पोहोचतात, असा प्रश्न तिने उपस्थित केला आहे.

हे सुद्धा वाचा : सासवडच्या सोपानदेव मंदिरात अतिरेकींच्या अटकेचा थरार; पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सासवड पोलिसांकडून मॉकड्रील

दरम्यान, सोशल मीडियावर या व्हिडिओची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. काहींनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तर काहींनी वस्तूंच्या लेबलची पडताळणी करूनच निष्कर्ष काढण्याची भूमिका घेतली आहे. नागरिकांनी कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी तिच्यावरील उत्पादन तपशील, उत्पादक कंपनीचे नाव आणि मूळ देश याची खात्री करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. या प्रकरणातील व्हिडिओ व्हायरल झाला असला तरी संबंधित वस्तू नेमकी कुठून आली, ती अधिकृतपणे आयात झाली होती की नाही, तसेच विक्रेत्याची बाजू काय आहे, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी या प्रकाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

संबंधित प्रकाराबाबत आम्ही विशेष काळजी घेत आहोत. तपासासाठी एक स्वतंत्र पथक तैनात करण्यात आले आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाकडून देखील ही चादर विक्री करणाऱ्याचा शोध घेतला जात आहे. याबाबत कोणाकडे अधिक माहिती असल्यास नजिकच्या पोलिसांशी संपर्क करावा. त्याचबरोबर महानगरपालिकेला पत्र देऊन, मंदिर परिसरातील अवैध अथवा संशयास्पद वस्तू विक्री होणार नाही यासाठी अतिक्रमण कारवाईमध्ये सातत्य राहावे अशी सूचना करण्यात आली आहे. – रणजीत जाधव, पोलीस निरीक्षक चिंचवड पोलिस ठाणे.

Web Title: A woman has claimed that made in pakistan goods are being sold during the chinchwad yatra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pakistan: पाकिस्तानात पुन्हा अन्नाची आणीबाणी? गव्हाच्या सरकारी खरेदीत मोठा घोळ; 140 रुपये किलोने पीठ खरेदी करण्यास जनता मजबूर
1

Pakistan: पाकिस्तानात पुन्हा अन्नाची आणीबाणी? गव्हाच्या सरकारी खरेदीत मोठा घोळ; 140 रुपये किलोने पीठ खरेदी करण्यास जनता मजबूर

मुंबईतील २२ बस डेपो जागतिक दर्जाचे होणार; ‘बेस्ट’च्या पुनर्विकासाची तयारी सुरू; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे महत्त्वाचे निर्देश
2

मुंबईतील २२ बस डेपो जागतिक दर्जाचे होणार; ‘बेस्ट’च्या पुनर्विकासाची तयारी सुरू; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे महत्त्वाचे निर्देश

NEET Exam: ‘नीट’ परीक्षा पारदर्शक आणि तणावरहित वातावरणात पार पाडा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडक निर्देश
3

NEET Exam: ‘नीट’ परीक्षा पारदर्शक आणि तणावरहित वातावरणात पार पाडा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडक निर्देश

दारू दुर्घटनासंदर्भातील मालवणी समितीच्या शिफारसींचे काय झाले? फडणवीस सरकारने खुलासा करावा; काँग्रेसची मागणी
4

दारू दुर्घटनासंदर्भातील मालवणी समितीच्या शिफारसींचे काय झाले? फडणवीस सरकारने खुलासा करावा; काँग्रेसची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चिंचवडच्या यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तूंची विक्री? व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ; पोलिसांकडून तपास सुरु

चिंचवडच्या यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तूंची विक्री? व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ; पोलिसांकडून तपास सुरु

Jun 06, 2026 | 01:18 PM
मालतपूरमध्ये संतापाचा उद्रेक; डंपर अपघातानंतर रास्ता रोको, प्रशासनाविरोधात जनआक्रोश

मालतपूरमध्ये संतापाचा उद्रेक; डंपर अपघातानंतर रास्ता रोको, प्रशासनाविरोधात जनआक्रोश

Jun 06, 2026 | 01:18 PM
100 किमीची रेंज अन् पेट्रोलचा बॅकअप! सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसणार नवीन प्लग-इन Hybrid Cars; पियुष गोयल यांचा खुलासा

100 किमीची रेंज अन् पेट्रोलचा बॅकअप! सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसणार नवीन प्लग-इन Hybrid Cars; पियुष गोयल यांचा खुलासा

Jun 06, 2026 | 12:59 PM
Education Loan: शिक्षणासाठी ४० लाखांचे कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य? २२ वर्षीय एकता अग्रवालचा हा खास अनुभव तुम्ही वाचला का?

Education Loan: शिक्षणासाठी ४० लाखांचे कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य? २२ वर्षीय एकता अग्रवालचा हा खास अनुभव तुम्ही वाचला का?

Jun 06, 2026 | 12:54 PM
IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

Jun 06, 2026 | 12:54 PM
IND vs AFG: ड्रामा, जीवनदान अन्… ! अफगाणिस्तानला ‘ती’ चूक नडली; KL Rahul ने ठोकले अर्धशतक

IND vs AFG: ड्रामा, जीवनदान अन्… ! अफगाणिस्तानला ‘ती’ चूक नडली; KL Rahul ने ठोकले अर्धशतक

Jun 06, 2026 | 12:51 PM
SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर

SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर

Jun 06, 2026 | 12:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें