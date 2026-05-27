चारचाकीच्या धडकेत महिला गंभीर जखमी, दोन्ही पाय अन् हात फ्रॅक्चर; अपघातानंतर चालक फरार

पुणे : लोणीकंद भागातील तुळापूर-मरकळ रस्त्यावर भरधाव चारचाकी चालकाने पादचारी महिलेला दिलेल्या धडकेत गंभीर जखमी झाली आहे. या अपघातात महिलेच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून, दोन्ही पाय, खांदा आणि हाताची बोटे फ्रॅक्चर झाली आहेत. अपघातानंतर जखमी महिलेला मदत न करता चालक वाहनासह फरार झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
याप्रकरणी सोमेश पंकज कडूसकर (वय २८, व्यवसाय सिक्युरिटी गार्ड, सध्या रा. मरकळ, खेड, मूळ रा. सावेडी प्रेमदान हडको, अहिल्यानगर) यांनी लोणीकंद पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात चारचाकी चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तीन दिवसांपुर्वी (दि. २३ मे) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास तुळापूर-मरकळ रोडवरील श्रेयश वॉशिंग सेंटरजवळ जयवंतनगर परिसरात ही घटना घडली.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदारांची आई रस्त्याच्या कडेला पायी चालत जात होत्या. भरधाव वेगातील अज्ञात कार चालकाने निष्काळजीपणे वाहन चालवून त्यांना समोरून धडक दिली. या अपघातात महिलेच्या डोक्याला गंभीर मार बसला असून दोन्ही पायांना गुडघ्याजवळ फ्रॅक्चर झाले आहे. तसेच डावा खांदा, हाताची बोटे आणि शरीराच्या विविध भागांना गंभीर दुखापत झाली आहे.
अपघातानंतर चालकाने जखमी महिलेला कोणतीही वैद्यकीय मदत न करता घटनास्थळावरून पळ काढला. तक्रारदार यांच्या आईवर उपचार झाल्यानंतर तक्रार नोंदवली आहे. याप्रकरणी लोणीकंद पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेसह मोटार वाहन कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून फरार चालकाचा शोध सुरू आहे.
रिव्हर्स घेतलेल्या कारच्या धडकेत 10 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू
पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील बापदेव महाराज ब्रिजवर एका कार चालकाने वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून बेजबाबदारपणे कार रिव्हर्स घेतल्याने झालेल्या भीषण अपघातात एका १० वर्षांच्या चिमुरडीचा मृत्यू झाला, तर तिचे काका-काकू गंभीर जखमी झाले आहेत. ही धक्कादायक घटना मंगळवारी (१९ मे) सायंकाळी ४:३० वाजण्याच्या सुमारास स्वामी हॉटेलसमोरील हायवे रोडवर घडली आहे. स्वरा धावडे (वय १० वर्ष) असे मृत्यू झालेल्या मुलीचे नाव आहे. या प्रकरणात अमित बाळकृष्ण धावडे (वय ४७, भिवंडी, ठाणे; मूळ गाव- नांदगाव पाली, सुधागड, रायगड) यांनी रावेत पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पजेरो स्पोर्ट कार (एमएच 43/एएन 9567) चालक प्रशांत यशवंत म्हात्रे (वय ४५, वाशी, पेन, रायगड) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.