Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • There Has Been An Incident Where A Drunk Driver Assaulted A Police

Pune Crime : ‘तुम्ही पोलीस विकले गेले’; मद्यपी कार चालकाकडून पोलीस कर्मचाऱ्याला धक्काबुकी

Updated On: May 26, 2026 | 01:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंढवा भागात मद्यपी काररचालकाने रात्रपाळीदरम्यान गस्त घालणाऱ्या पोलिसाला धक्काबुक्की केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकणी मोटार चालकावर शासकीय कामात अडथळा आणणे तसेच धक्काबु्क्की केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

'तुम्ही पोलीस विकले गेले'; मद्यपी कार चालकाकडून पोलीस कर्मचाऱ्याला धक्काबुकी

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : मुंढवा भागात मद्यपी काररचालकाने रात्रपाळीदरम्यान गस्त घालणाऱ्या पोलिसाला धक्काबुक्की केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकणी मोटार चालकावर शासकीय कामात अडथळा आणणे तसेच धक्काबु्क्की केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याप्रकणी कार चालक प्रज्ज्वल सोमनाथ म्हस्के (वय २७, सध्या रा. शिक्रापूर, ता. शिरुर, जि. पुणे, मूळ रा. पानमंद वस्ती, म्हस्केवाडी, जि. अहिल्यानगर) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पोलिस कर्मचारी प्रशांत नायडू यांनी मुंढवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

 

पोलिसांच्या माहितीनुसार, दोन दिवसांपुर्वी (दि. २३ मे) रात्री सव्वा दहाच्या सुमारास कार चालक म्हस्के मुंढव्यातील रेल्वे उड्डाणपुलावरुन निघाला होता. लोणकर वजनकाट्याजवळ भरघाव कारने एका ट्रकला धडक दिली. अपघाताची माहिती मिळताच रात्रपाळीत गस्त घालणारे पोलिस कर्मचारी प्रशांत नायडू तेथे गेले. कार चालकाने नायडू यांना शिवीगाळ केली. ‘तुम्ही पोलिस विकले गेले आहेत. बलात्कार होतो. तुम्ही तेथे जात नाहीत. आम्हाला त्रास देता’, असे सांगून नायडू यांना धक्काबुक्की केली. नायडू यांच्याकडील मोबाइल घेऊन त्याने जमिनीवर आपटला. कार चालकाने मद्यप्राशन केल्याचे उघडकीस आले. नंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. कारचालकाला पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. शासकीय कामात अडथळा आणणे तसेच धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. उपनिरीक्षक सुरवसे तपास करत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : पोलीस अधिकाऱ्याचं भयानक कांड! तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं; सलग दोन वर्षे…

शेतजमिनीच्या वादातून एकाचा खून

रेणापूर तालुक्यातील कासारगाव येथे शेतजमिनीच्या वादातून एकाचा खून झाल्याची धक्कादायक घटना घडली असून, या प्रकरणात ९ जणांविरुद्ध रेणापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतजमिनीच्या कारणावरून झालेल्या वादातून तणाव निर्माण झाला होता. हा वाद इतका वाढला की संबंधित व्यक्तींनी धारदार व काठ्यांचा वापर करून हल्ला केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्यात एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणात शिवाजी बाबुराव आमण्णावर, गोविंद शिवाजी आमण्णावर, ज्ञानेश्वर शिवाजी आमण्णावर, गोवर्धन गोपाळ आमण्णावर, करण गोपाळ आमण्णावर, गोजरबाई शिवाजी आमण्णावर, राणी गोविंद आमण्णावर, सोनाली ज्ञानेश्वर आमण्णावर आणि गोपाळ शिवाजी आमण्णावर या ९ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच मृत व्यक्ती मनोज उमर माणिक आमण्णावर यांचा या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

Web Title: There has been an incident where a drunk driver assaulted a police

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ट्विशा शर्मा घटनेची पुनरावृत्ती? लखनाैमध्ये नवविवाहितेचा संशायास्पद मृत्यू; 6 महिन्यांआधी झालं होतं लग्न
1

ट्विशा शर्मा घटनेची पुनरावृत्ती? लखनाैमध्ये नवविवाहितेचा संशायास्पद मृत्यू; 6 महिन्यांआधी झालं होतं लग्न

पोलीस अधिकाऱ्याचं भयानक कांड! तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं; सलग दोन वर्षे…
2

पोलीस अधिकाऱ्याचं भयानक कांड! तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं; सलग दोन वर्षे…

Pune Crime: पुण्यात संतापजनक प्रकार! बसस्टॉपवर महिलेसमोर अश्लील कृत्य, आरोपी अटकेत
3

Pune Crime: पुण्यात संतापजनक प्रकार! बसस्टॉपवर महिलेसमोर अश्लील कृत्य, आरोपी अटकेत

गोव्यात फोर स्टार हॉटेलमध्ये ठाण्याच्या मराठी कुटुंबासोबत धक्कादायक प्रकार; रात्रीच्या वेळी मास्टर की वापरून रुममध्ये शिरला अन्…
4

गोव्यात फोर स्टार हॉटेलमध्ये ठाण्याच्या मराठी कुटुंबासोबत धक्कादायक प्रकार; रात्रीच्या वेळी मास्टर की वापरून रुममध्ये शिरला अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : ‘तुम्ही पोलीस विकले गेले’; मद्यपी कार चालकाकडून पोलीस कर्मचाऱ्याला धक्काबुकी

Pune Crime : ‘तुम्ही पोलीस विकले गेले’; मद्यपी कार चालकाकडून पोलीस कर्मचाऱ्याला धक्काबुकी

May 26, 2026 | 01:01 PM
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकारचे कडक पाऊल; हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर होणार ‘ब्लॅकलिस्ट’ची कारवाई

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकारचे कडक पाऊल; हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर होणार ‘ब्लॅकलिस्ट’ची कारवाई

May 26, 2026 | 01:01 PM
Nagpur Crime: “क्या रे जॉनी…” म्हणत मारली टपली, संतापातून तरुणाचा खून; CCTV मध्ये कैद थरार

Nagpur Crime: “क्या रे जॉनी…” म्हणत मारली टपली, संतापातून तरुणाचा खून; CCTV मध्ये कैद थरार

May 26, 2026 | 01:00 PM
Viral Video : रात्रीच्या वेळी आकाशातून India-Pakistan बॉर्डर कशी दिसते? ‘हा’ व्हिडिओ पाहून नेटकरी मंत्रमुग्ध

Viral Video : रात्रीच्या वेळी आकाशातून India-Pakistan बॉर्डर कशी दिसते? ‘हा’ व्हिडिओ पाहून नेटकरी मंत्रमुग्ध

May 26, 2026 | 12:54 PM
कमालच! आता कुत्रे-मांजरीही माणसांसोबत मारणार गप्पा? अजब AI डिव्हाईसची जगभरात चर्चा… नेमकं प्रकरण काय?

कमालच! आता कुत्रे-मांजरीही माणसांसोबत मारणार गप्पा? अजब AI डिव्हाईसची जगभरात चर्चा… नेमकं प्रकरण काय?

May 26, 2026 | 12:46 PM
Smart Trick To Store Vegetables : कडक उन्हातही भाज्या होणार नाहीत खराब, FSSAI ने सांगितली साठवण्याची योग्य पद्धत

Smart Trick To Store Vegetables : कडक उन्हातही भाज्या होणार नाहीत खराब, FSSAI ने सांगितली साठवण्याची योग्य पद्धत

May 26, 2026 | 12:45 PM
FYJC 11th Admission: ११ वी प्रवेशासाठी पहिली गुणवत्ता यादी आणि कट ऑफ कधी जाहीर होणार? जाणून घ्या सविस्तर वेळापत्रक!

FYJC 11th Admission: ११ वी प्रवेशासाठी पहिली गुणवत्ता यादी आणि कट ऑफ कधी जाहीर होणार? जाणून घ्या सविस्तर वेळापत्रक!

May 26, 2026 | 12:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM