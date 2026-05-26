  Dowry Death Case Lucknow Similar To Twisha Sharma Case Sparks Debate Crime News In Marathi

ट्विशा शर्मा घटनेची पुनरावृत्ती? लखनाैमध्ये नवविवाहितेचा संशायास्पद मृत्यू; 6 महिन्यांआधी झालं होतं लग्न

Updated On: May 26, 2026 | 11:16 AM IST
सारांश

Lucknow Crime : हुंडाबळीचे आणखी एक प्रकरण समोर, घटना भोपाळच्या ट्विशा शर्मा प्रकरणाशी मिळती जुळती असल्याने देशात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. सहा महिन्यांआधी लग्न झालेल्या श्वेता सिंहने गळफास घेत आत्महत्या केली. महागडे गिफ्ट्स आणि हुंड्यासाठी तिचा सासरच्यांकडून छळ केला जात असल्याची माहिती आहे.

(फोटो सौजन्य: X)

विस्तार
  • लग्नानंतर काही महिन्यांतच घडलेल्या घटनेमुळे कुटुंबीयांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
  • मृत्यूपूर्वी सर्व काही सामान्य दिसत असताना अचानक आलेल्या फोनमुळे संशय अधिक गडद झाला.
  • माहेरच्यांनी सासरच्या मंडळींवर मानसिक छळ आणि दबावाचे गंभीर आरोप केले आहेत.
देशात हुंडाबळीची प्रकरणे झपाट्याने वाढत असून मागील काही काळापासून ट्विशा शर्मा प्रकरण भरपूर गाजलं. लग्नाच्या काही महिन्यांतच आत्महत्या करणाऱ्या ट्विशा शर्मा प्रकरणात हुंडा हे प्रमुख कारण समोर आलं. यानंतर आता अशीच एक घटना लखनाैच्या ठाकुरगंज परिसरातून समोर आली आहे. लग्नाच्या काही महिन्यांनंतरच नवविवाहितेने आपले आयुष्य संपवले ज्यानंतर या घटनेला ट्विशा शर्मा प्रकरणाशी जोडले जात आहे.

लखनाैच्या काशी विहार काॅलेनीत राहणाऱ्या २९ वर्षीय श्वेत सिंह हिचा मृतदेह सोमवारी तिच्या सासरच्या घरी आढळला. तिने गळफास घेत स्वत:चे आयुष्य संपवल्याची माहिती आहे. यानंतर श्वेताच्या माहेरी घटनेची माहिती देण्यात आली ज्यानंतर कुटुंबावर शोककळा पसरली. श्वेताचे आई-वडिला आणि भावाने सासरच्या मंडळींवर हुंड्यासाठी तिचा छळ केल्याचा आणि तिची हत्या करण्याचा गंभीर आरोप केला. पोलिसांनी श्वेताचा मृतदेह ताब्यात घेतला असून या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जात आहे.

माहितीनुसार, ठाकूरगंजमधील विश्वनगर मल्हाई टोला येथील रहिवासी श्वेता सिंह हिचे लग्न २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काशी विहार येथील रहिवासी शिवम सिंग याच्याशी झाला होता. शिवम एका लॅबमध्ये काम करत होता. श्वेताच्या वडिलांनी आरोप केला की, श्वेताच्या सासरची मंडळी हुंडा आणि महागड्या सामानासाठी तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करत होते.

घटनेने संशयास्पद वळण तेव्हा घेतले जेव्हा सर्व घटनेचा कार्यकाळ एकत्र जोडण्यात आला. खरंतर आत्महत्येपूर्वी संपूर्ण परिस्थिती नाॅर्मल होती. आईची तब्बेत बरी नसल्याने श्वेता आदल्या शनिवारी हाॅस्पिटलमध्ये आईला भेटायला गेली. आईची विचारपूस करुन ती घरी गेली आणि दुसऱ्याच दिवशी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास सासरकडून फोन आला की श्वेताने गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. श्वेताच्या कुटुंबियांचा आरोप आहे की, या घटनेमागे एक मोठा कट रचण्यात आला होता. कुटुंबियांनी सांगितले की, पुरावे नष्ट करण्यासाठी त्यांनी माहेरचे घरी येण्याआधीच श्वेताचा मृतदेह खाली आणला आणि मग घाईघाईत त्याला केजीएमयू ट्रॉमा सेंटरमध्ये हलवले.

श्वेताच्या बहिणीने सांगितले की, रविवारी जेव्हा फोनवर तिचे श्वेताबरोबर संभाषण झाले तेव्हा श्वेता तिला तणावात वाटली नाही. दरम्यान श्वेताच्या वडिलांकडून आता ठाकुरगंज पोलिस ठाण्यात हुंडाबळीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून रोपोर्ट आल्यानंतर मृत्यूचे खरे कारण समोर येईल ज्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

 

 

 

