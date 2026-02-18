बारावी परीक्षेचा ताण असहाय्य झाल्याने विद्यार्थिनीचे टोकाचे पाऊल; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

नाशिक : परीक्षेचा ताणतणाव, जेईईसारख्या परीक्षेचा निकालाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर खोलवर परिणाम करतो. विद्यार्थीनुरूप यश-अपयश ठरते. मात्र, सध्याची स्पर्धाच इतकी तीव्र झाली की, त्यात विद्यार्थ्यांना पुढे फरफटत जाण्याशिवाय पर्यायच राहत नाही. काही निभावून घेतात, तर काही कोवळे जीव मात्र स्पर्धेच्या पलीकडे पोहचतात. अशीच एक दुर्देवी घटना जयभवानी रोड परिसरात घडली.
गेल्या आठवड्यांपासून बारावीची परीक्षा सुरू असून, सोमवारी (दि. १६) फिजिक्सचा पेपर होता. मात्र, पेपरच्या अभ्यासाच्या तणावावरून १८ वर्षीय युवतीने राहत्या घरात गळफास लावून घेतला. सेजल दत्तात्रय निकम (१८, रा. पार्थ वंदन अपार्टमेंट, वास्तू पार्क, जय भवानी रोड, नाशिकरोड) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणीचे नाव आहे. दरम्यान, मृत विद्यार्थिनीचे वडील सैन्यात असून, घरात आई, लहान भाऊ, आजी-अजोबा राहतात. सेजल ही शांत व अभ्यासात हुशार होती. मात्र, अभ्यासाच्या ताणतणावातून तिने टोकाचा निर्णय घेत आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर येते आहे.
हेदेखील वाचा : Jalgaon Crime: पोलीस दलाच्या पंपात आर्थिक घोटाळा! १.३३ कोटींचा गैरव्यवहार उघड; आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक फरार
उपनगरचे सहाय्यक उपनिरीक्षक संतोष जाधव हे अधिकचा तपास करीत आहेत. या प्रकरणी उपनगर पोलिसात नोंद करण्यात आली असून, या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
ओढणीच्या सहाय्याने घेतला गळफास
पोलिसांच्या माहितीनुसार, सेजल ही बारावीच्या वर्गात शिकत होती. गेल्या आठवड्यापासून बारावीच्या परीक्षेला प्रारंभ झाला आहे. सोमवारी (दि. १६) बारावीचा फिजिक्सचा पेपर होता. मात्र, सेजल ही राहत्या घरातील बेडरुममध्ये पंख्याला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली. तिला उपचारासाठी तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मयत घोषित केले.
हेदेखील वाचा : Darashiv News: महिला पतसंस्थेचा मोठा आर्थिक घोटाळा उघड; ५.८५ लाखांच्या ठेव रकमेप्रकरणी १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल