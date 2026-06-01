Ahilyanagar Crime: शिर्डी-नाशिक महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी बसची एर्टिगा कारला जोरदार धडक, 2 जणांचा मृत्यू, 15 गंभीर जखमी

काय घडलं नेमकं?
पनवेलहून शिर्डीकडे नियमित वेळेप्रेमाणे एस टी बस येत होती. तेव्हा एर्टींगा कार नाशिकच्या दिशेने जात असताना हा अपघात घडला. सावळीविहीर परिसरात दोन्ही वाहनांमध्ये अचानक भीषण धडक झाली. ही धडक इतकी तीव्र होती की, एर्टीगा कारचा चक्काचूर झाला. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे तर १५ जण गंभीर जखमी झाले आहे.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचाव कार्य करण्यास सुरुवात केली. जखमींना तत्काळपणे साई संस्थानच्या सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. पोलिसांनी तत्काळपणे घटनास्थळी धाव घेत बचाव कार्य केले. दरम्यान जखमींवर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. अशातच मृतांच्या आकड्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा अपघात इतका भीषण होता की, कारचा जागीच चक्काचूर झाला. महामार्गावर काहीकाळ वाहून विस्कळीत झाली होती मात्र पोलिसांनी आणि स्थानिकांनी मिळून खोळंबलेली वाहतूक सेवा पुन्हा सुरळीत केला.
अहिल्यानगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अल्पवयीन मुलीवर अज्ञात तरुणाकडून ॲसिड हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. पीडित मुलीच्या थेट चेहऱ्यावर ॲसिड फेकलं. यात ती गंभीर जखमी झाली आहे. ही घटना संगमनेर तालुक्यात वडगाव पान येथे घडली. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात आहे
Ans: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सावळीविहीर परिसरात, शिर्डी-नाशिक महामार्गावर अपघात झाला.
Ans: अपघातात दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Ans: जखमींवर शिर्डी येथील साई संस्थान सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.