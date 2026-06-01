Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Ahilyanagar Crime Horrific Accident On Shirdi Nashik Highway St Baschi Ertiga Carla Massive Crash 2 Dead 15 Seriously Injured

Ahilyanagar Crime: शिर्डी-नाशिक महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी बसची एर्टिगा कारला जोरदार धडक, 2 जणांचा मृत्यू, 15 गंभीर जखमी

Updated On: Jun 01, 2026 | 08:59 AM IST
जाहिरात
सारांश

अहिल्यानगरातील शिर्डी-नाशिक महामार्गावर एसटी बस आणि एर्टिगा कारमध्ये भीषण अपघात झाला. सावळीविहीर परिसरात झालेल्या या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला असून 15 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर शिर्डीच्या साई संस्थान सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शिर्डी-नाशिक महामार्गावर एसटी बस आणि एर्टिगा कारची भीषण धडक.
  • अपघातात 2 जणांचा मृत्यू, तर 15 जण गंभीर जखमी.
  • जखमींना साई संस्थान सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
अहिल्यानगर: अहिल्यानगर येथून एक अपघाताची बातमी समोर आली आहे. शिर्डी-नाशिक महामार्गावर एसटी बस आणि एर्टिगा कारदरम्यान भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला तर १५ जण गंभीर जखमी झाले. या घटनेने अहिल्यानगरात खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

पनवेलहून शिर्डीकडे नियमित वेळेप्रेमाणे एस टी बस येत होती. तेव्हा एर्टींगा कार नाशिकच्या दिशेने जात असताना हा अपघात घडला. सावळीविहीर परिसरात दोन्ही वाहनांमध्ये अचानक भीषण धडक झाली. ही धडक इतकी तीव्र होती की, एर्टीगा कारचा चक्काचूर झाला. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे तर १५ जण गंभीर जखमी झाले आहे.

Solapur Crime: सख्ख्या भावाचा क्रूर अंत! गाढ झोपेत असताना डोक्यात दगडी पाटा घालून हत्या

घटनेची माहिती मिळताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचाव कार्य करण्यास सुरुवात केली. जखमींना तत्काळपणे साई संस्थानच्या सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. पोलिसांनी तत्काळपणे घटनास्थळी धाव घेत बचाव कार्य केले. दरम्यान जखमींवर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. अशातच मृतांच्या आकड्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा अपघात इतका भीषण होता की, कारचा जागीच चक्काचूर झाला. महामार्गावर काहीकाळ वाहून विस्कळीत झाली होती मात्र पोलिसांनी आणि स्थानिकांनी मिळून खोळंबलेली वाहतूक सेवा पुन्हा सुरळीत केला.

 पत्ता विचारण्याचा बहाणा आणि थेट ॲसिड हल्ला; सहावीतील मुलीचा उजवा डोळा आणि…, मुलगी गंभीर जखमी

अहिल्यानगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अल्पवयीन मुलीवर अज्ञात तरुणाकडून ॲसिड हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. पीडित मुलीच्या थेट चेहऱ्यावर ॲसिड फेकलं. यात ती गंभीर जखमी झाली आहे. ही घटना संगमनेर तालुक्यात वडगाव पान येथे घडली. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात आहे

स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई; अट्टल घरफोड्या आरोपी जेरबंद, ४५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे घडला?

    Ans: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सावळीविहीर परिसरात, शिर्डी-नाशिक महामार्गावर अपघात झाला.

  • Que: या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: अपघातात दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

  • Que: जखमींवर कुठे उपचार सुरू आहेत?

    Ans: जखमींवर शिर्डी येथील साई संस्थान सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Web Title: Ahilyanagar crime horrific accident on shirdi nashik highway st baschi ertiga carla massive crash 2 dead 15 seriously injured

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 08:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solapur Crime: सख्ख्या भावाचा क्रूर अंत! गाढ झोपेत असताना डोक्यात दगडी पाटा घालून हत्या
1

Solapur Crime: सख्ख्या भावाचा क्रूर अंत! गाढ झोपेत असताना डोक्यात दगडी पाटा घालून हत्या

स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई; अट्टल घरफोड्या आरोपी जेरबंद, ४५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
2

स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई; अट्टल घरफोड्या आरोपी जेरबंद, ४५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

बीसीच्या पैशांच्या वादातून व्यक्तीचा खून; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
3

बीसीच्या पैशांच्या वादातून व्यक्तीचा खून; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Uttarpradesh Crime: सुवर्णपदक जिंकून दोनच दिवस झाले होते; 24 वर्षीय पॅरा ॲथलीटचा गोळ्या झाडून खून
4

Uttarpradesh Crime: सुवर्णपदक जिंकून दोनच दिवस झाले होते; 24 वर्षीय पॅरा ॲथलीटचा गोळ्या झाडून खून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar Crime: शिर्डी-नाशिक महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी बसची एर्टिगा कारला जोरदार धडक, 2 जणांचा मृत्यू, 15 गंभीर जखमी

Ahilyanagar Crime: शिर्डी-नाशिक महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी बसची एर्टिगा कारला जोरदार धडक, 2 जणांचा मृत्यू, 15 गंभीर जखमी

Jun 01, 2026 | 08:59 AM
रात्रीच्या वीज कपातीने नवी मुंबईकर हैराण! वाढत्या उष्णतेत झोपमोड, संताप आणि प्रशासनाविरोधात नाराजी

रात्रीच्या वीज कपातीने नवी मुंबईकर हैराण! वाढत्या उष्णतेत झोपमोड, संताप आणि प्रशासनाविरोधात नाराजी

Jun 01, 2026 | 08:57 AM
Namhkam Blast: म्यानमारच्या ‘नामखाम’मध्ये बंडखोरांनी साठवलेल्या जिलेग्नाइट स्फोटकांचा कारखाना हवेत उडाला; 100 हून अधिक घरांची राख

Namhkam Blast: म्यानमारच्या ‘नामखाम’मध्ये बंडखोरांनी साठवलेल्या जिलेग्नाइट स्फोटकांचा कारखाना हवेत उडाला; 100 हून अधिक घरांची राख

Jun 01, 2026 | 08:56 AM
India Oman CEPA: भारत-ओमान CEPA करार आजपासून अंमलात; भारतीय उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला मिळणार नवे पंख

India Oman CEPA: भारत-ओमान CEPA करार आजपासून अंमलात; भारतीय उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला मिळणार नवे पंख

Jun 01, 2026 | 08:38 AM
Global Day Of Parents : आई-वडिलांच्या निरपेक्ष प्रेमाला वंदनाचा दिवस! जाणून घ्या का साजरा केला जातो? आणि याचा रंजक इतिहास

Global Day Of Parents : आई-वडिलांच्या निरपेक्ष प्रेमाला वंदनाचा दिवस! जाणून घ्या का साजरा केला जातो? आणि याचा रंजक इतिहास

Jun 01, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: जून महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना होईल फायदा

Numberlogy: जून महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना होईल फायदा

Jun 01, 2026 | 08:20 AM
हृदयाचे ठोके अचानक वाढतात? जीवनशैलीतील ‘या’ बदलांमुळे उच्च रक्तदाब राहील नियंत्रणात, शरीरसंबंधित त्रासापासून मिळेल सुटका

हृदयाचे ठोके अचानक वाढतात? जीवनशैलीतील ‘या’ बदलांमुळे उच्च रक्तदाब राहील नियंत्रणात, शरीरसंबंधित त्रासापासून मिळेल सुटका

Jun 01, 2026 | 08:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM