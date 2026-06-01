Namhkam Blast: म्यानमारच्या ‘नामखाम’मध्ये बंडखोरांनी साठवलेल्या जिलेग्नाइट स्फोटकांचा कारखाना हवेत उडाला; 100 हून अधिक घरांची राख

Myanmar Building Explosion 2026 : भारताचा शेजारी देश असलेल्या म्यानमारमधून (Myanmar) एक अत्यंत थरकाप उडवणारी आणि हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. ईशान्य म्यानमारमधील नामखाम टाउनशिपमध्ये खाणकामासाठी बेकायदेशीरपणे आणि निष्काळजीपणाने साठवून ठेवलेल्या स्फोटकांचा एक महाभयंकर स्फोट झाला आहे. या भीषण अपघातात आतापर्यंत लहान मुलांसह ४५ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून ही संख्या ५५ च्या पार जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. स्फोटाची तीव्रता इतकी भयानक होती की, संपूर्ण काउंगटुप गाव एका क्षणात ढिगाऱ्यात बदलले असून आजूबाजूची शंभरहून अधिक घरे पत्त्यासारखी कोसळली आहेत.
स्थानिक बचाव पथक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, ही हृदयद्रावक घटना रविवारी दुपारी घडली. नामखाम टाउनशिपमधील काуंगटुप गावातील एका निवासी इमारतीमध्ये खाणकाम आणि खडक फोडण्यासाठी वापरला जाणारा अत्यंत धोकादायक आणि संवेदनशील ‘जेलिग्नाइट’ (Gelignite) हा स्फोटक पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर साठवून ठेवण्यात आला होता. शास्त्रज्ञांच्या आणि तज्ज्ञांच्या मते, जेलिग्नाइट हा अत्यंत अस्थिर पदार्थ आहे. जर त्याला योग्य तापमानात आणि सुरक्षित ठिकाणी ठेवले नाही, तर काळानुरूप तो स्वतःहून सक्रिय होतो आणि एका छोट्याशा ठिणगीनेही त्याचा प्रचंड मोठा स्फोट होऊ शकतो. या घटनेतही अगदी असेच घडले आणि एका दुमजली इमारतीमध्ये ठेवलेला हा स्फोटकांचा साठा जणू काही अणुबॉम्बसारखा कडाडला.
हा भीषण स्फोट ज्या भागात झाला, तो भाग सध्या म्यानमारच्या अधिकृत लष्कराच्या ताब्यात नसून, तेथील कुप्रसिद्ध बंडखोर गट ‘ताआंग नॅशनल लिबरेशन आर्मी’ (TNLA) च्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आहे. हा बंडखोर गट म्यानमारमधील लष्करी राजवटीच्या विरोधात सशस्त्र बंड करत असून तो तिथल्या बलाढ्य ‘थ्री ब्रदरहूड अलायन्स’चा एक प्रमुख सदस्य आहे. स्फोटानंतर संपूर्ण जगभरातून टीका होऊ लागल्यावर, टीएनएलए (TNLA) ने आपल्या अधिकृत टेलिग्राम चॅनलवर एक जाहीर निवेदन जारी करून या घटनेची कबुली दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या आर्थिक विभागाने डोंगर आणि दगडखाणींमधून निधी गोळा करण्यासाठी या स्फोटकांचा साठा केला होता. मात्र, इतक्या सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या निवासी भागात हा स्फोट कसा झाला, याची चौकशी आता हा गट करत आहे.
MASSIVE EXPLOSION IN MYANMAR KILLS AT LEAST 45
A huge blast tore through a building used to store mining explosives in Myanmar, killing at least 45 people.
Rescuers say the death toll is likely to climb as they search through the rubble.
नामखाम टाउनशिप हे भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी वसलेले आहे. हे ठिकाण चीनच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या दक्षिणेला अवघ्या ३ किलोमीटर अंतरावर आहे. स्फोटाची भीषणता एवढी अवाढव्य होती की, त्याचा कानठळ्या बसवणारा आवाज आणि भूकंपासारखे धक्के थेट चीनच्या सीमेपलीकडील गावांमध्येही जाणवले. चीनची अधिकृत सरकारी वृत्तवाहिनी ‘सीसीटीव्ही’ने (CCTV) दिलेल्या वृत्तानुसार, स्फोटामुळे हवेत निर्माण झालेल्या प्रचंड दाबाने (Shockwave) चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या म्यानमारमधील १०० हून अधिक निवासी इमारती आणि सामान्य नागरिकांची घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. जागोजागी केवळ जळालेले अवशेष, रक्ताचे डाग आणि लोकांचा आकांत पाहायला मिळत आहे.
या भीषण दुर्घटनेत जवळपास ७४ हून अधिक लोक अत्यंत गंभीररित्या भाजले गेले असून त्यांच्यावर स्थानिक टाउनशिप रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या मते, अनेक जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो. घटनास्थळी स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि बचाव पथकाचे जवान ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत. अद्यापही अनेक लोक बेपत्ता असल्याने त्यांचे कुटुंबीय ढिगाऱ्याशेजारी रडताना दिसत आहेत. म्यानमारमधील अंतर्गत युद्धाच्या धुमश्चक्रीत निष्पाप नागरिकांना अशा प्रकारे प्राणाला मुकावे लागल्याने संपूर्ण जगात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Ans: म्यानमारमधील हा भीषण स्फोट खाणकामासाठी साठवून ठेवलेल्या अत्यंत संवेदनशील 'जेलिग्नाइट' (Gelignite) या स्फोटक पदार्थामुळे झाला.
Ans: हा स्फोट चीनच्या सीमेजवळील 'नामखाम टाउनशिप'मध्ये झाला, जो भाग सध्या 'ताआंग नॅशनल लिबरेशन आर्मी' (TNLA) या बंडखोर गटाच्या नियंत्रणाखाली आहे.
Ans: या स्फोटात लहान मुलांसह ४५ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून १०० हून अधिक घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत.