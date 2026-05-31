Uttarpradesh Crime: सुवर्णपदक जिंकून दोनच दिवस झाले होते; 24 वर्षीय पॅरा ॲथलीटचा गोळ्या झाडून खून

काय घडलं नेमकं?
गाझियाबादमधील साई कुंज परिसरात चिराग त्यागी याचा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह आढळून आला. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. प्राथमिक तपासात चिरागवर अगदी जवळून गोळी झाडण्यात आल्याचे समोर आले. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेतले असून चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यश खटिक असे ताब्यात घेण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे.
Hyderabad : 4 दिवस मृत मुलासोबत राहत होते अंध आई-वडिल, दुर्गंधी येताच सत्य झालं उघड; पोलिसांकडून तपास सुरु
का केली हत्या?
चिरागची हत्या करणारा आरोपी यश खटीक हा दुसरा कोणी नसून त्याचाच एक जुना सहकारी पॅरा ऑलिम्पिक खेळाडू निघाला. हे दोघेही ‘ब्लाइंड कॅटेगरी’ (दृष्टीहीन प्रवर्ग) अंतर्गत ॲथलेटिक्स स्पर्धांमध्ये एकत्र सराव करायचे. चौकशीत यशने सांगितले की, काही काळापूर्वी कागदपत्रांच्या पडताळणीदरम्यान चिरागने यशविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीमुळे यशचे क्वालिफिकेशन रद्द झाले आणि त्याला क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर व्हावे लागले. याच अपमानाचा आणि करिअर उद्ध्वस्त झाल्याचा बदला घेण्यासाठी यशने पिस्तुलची व्यवस्था केली आणि संधी साधून चिरागचा हत्या केली.
पोलीस तपास सुरु
पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून तसेच या गुन्ह्यात यशसोबत इतर कोणाचा सहभाग आहे का? याचाही तपास सुरु आहे. कुटुंबियांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून कुटुंबीयांमध्ये शोककळा पसरला आहे.
माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर
उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाला नकार दिल्याने एका व्यक्तीने विवाहित महिलेसह तिच्या संपूर्ण कुटुंबावर रात्री झोपेत असताना ॲसिड फेकून हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यात विवाहित महिला तिचा पती आणि दोन निष्पाप लहान मुले गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसाचा पासून सुरु करत आहेत. घडलेली घटना बरेली जिल्ह्यातील शेरगड परिसरात घडली आहे.
Beed Crime: अंतरवाली सराटीतून परतताना भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला कारची धडक, इंदापूरच्या मराठा आंदोलकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर
Ans: चिराग त्यागी हा 24 वर्षीय पॅरा ॲथलीट असून त्याची पॅरा एशियन गेम्ससाठी निवड झाली होती.
Ans: चिरागने केलेल्या तक्रारीमुळे आपले क्वालिफिकेशन रद्द झाल्याचा राग आरोपी यश खटीकच्या मनात होता.
Ans: पोलिसांनी यश खटीकला ताब्यात घेऊन अटक केली असून हत्येसाठी वापरलेल्या पिस्तुलाचा आणि इतर संभाव्य आरोपींचा शोध सुरू आहे.