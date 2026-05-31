Uttarpradesh Crime: सुवर्णपदक जिंकून दोनच दिवस झाले होते; 24 वर्षीय पॅरा ॲथलीटचा गोळ्या झाडून खून

Updated On: May 31, 2026 | 02:56 PM IST
סארांश

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये 24 वर्षीय पॅरा ॲथलीट चिराग त्यागी याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. एशियन गेम्ससाठी निवड झालेल्या चिरागने नुकतेच राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते. सहकारी खेळाडू यश खटीकने जुन्या वादातून बदला घेण्यासाठी हत्या केल्याची कबुली दिली आहे.

विस्तार
  • पॅरा एशियन गेम्ससाठी निवड झालेल्या चिराग त्यागीची गोळ्या झाडून हत्या.
  • सहकारी पॅरा खेळाडू यश खटीकला अटक; त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.
  • कागदपत्र पडताळणीतील तक्रारीमुळे करिअर बुडाल्याच्या रागातून हत्येचा कट रचल्याचा आरोप.
उत्तरप्रदेश: देशासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक जिंकण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या एका होतकरू पॅरा ॲथलीटचा प्रवास दुर्दैवीरीत्या संपला आहे. राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावून अवघ्या दोनच दिवसांत 24 वर्षीय पॅरा खेळाडू चिराग त्यागी याची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे क्रीडा क्षेत्रात खळबळ उडाली असून कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

काय घडलं नेमकं?

गाझियाबादमधील साई कुंज परिसरात चिराग त्यागी याचा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह आढळून आला. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. प्राथमिक तपासात चिरागवर अगदी जवळून गोळी झाडण्यात आल्याचे समोर आले. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेतले असून चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यश खटिक असे ताब्यात घेण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे.

का केली हत्या?

चिरागची हत्या करणारा आरोपी यश खटीक हा दुसरा कोणी नसून त्याचाच एक जुना सहकारी पॅरा ऑलिम्पिक खेळाडू निघाला. हे दोघेही ‘ब्लाइंड कॅटेगरी’ (दृष्टीहीन प्रवर्ग) अंतर्गत ॲथलेटिक्स स्पर्धांमध्ये एकत्र सराव करायचे. चौकशीत यशने सांगितले की, काही काळापूर्वी कागदपत्रांच्या पडताळणीदरम्यान चिरागने यशविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीमुळे यशचे क्वालिफिकेशन रद्द झाले आणि त्याला क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर व्हावे लागले. याच अपमानाचा आणि करिअर उद्ध्वस्त झाल्याचा बदला घेण्यासाठी यशने पिस्तुलची व्यवस्था केली आणि संधी साधून चिरागचा हत्या केली.

पोलीस तपास सुरु

पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून तसेच या गुन्ह्यात यशसोबत इतर कोणाचा सहभाग आहे का? याचाही तपास सुरु आहे. कुटुंबियांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून कुटुंबीयांमध्ये शोककळा पसरला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चिराग त्यागी कोण होता?

    Ans: चिराग त्यागी हा 24 वर्षीय पॅरा ॲथलीट असून त्याची पॅरा एशियन गेम्ससाठी निवड झाली होती.

  • Que: हत्येमागील कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: चिरागने केलेल्या तक्रारीमुळे आपले क्वालिफिकेशन रद्द झाल्याचा राग आरोपी यश खटीकच्या मनात होता.

  • Que: पोलिसांनी या प्रकरणात काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी यश खटीकला ताब्यात घेऊन अटक केली असून हत्येसाठी वापरलेल्या पिस्तुलाचा आणि इतर संभाव्य आरोपींचा शोध सुरू आहे.

