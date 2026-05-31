Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बीसीच्या पैशांच्या वादातून व्यक्तीचा खून; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Updated On: May 31, 2026 | 07:39 PM IST
जाहिरात
सारांश

बीसीच्या पैशांच्या देण्या-घेण्याच्या वादातून एका 55 वर्षीय व्यक्तीची लोखंडी रॉड व मोटारसायकलच्या चैनने मारहाण करून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना परंडा तालुक्यातील चिंचपूर खुर्द येथे घडली आहे. या प्रकरणी आंबी पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बीसीच्या पैशांच्या वादातून व्यक्तीचा खून; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : बीसीच्या पैशांच्या देण्या-घेण्याच्या वादातून एका 55 वर्षीय व्यक्तीची लोखंडी रॉड व मोटारसायकलच्या चैनने मारहाण करून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना परंडा तालुक्यातील चिंचपूर खुर्द येथे घडली आहे. या प्रकरणी आंबी पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महादेव कृष्णा शिवणकर (वय 55, रा. चिंचपूर खुर्द, ता. परंडा) यांचा बीसीच्या पैशांच्या व्यवहारावरून आरोपींशी वाद झाला होता. त्यातून विक्रम बाबुराव गरड व दिपक विक्रम गरड (दोघे रा. चिंचपूर खुर्द, ता. परंडा) यांनी 28 मे 2026 रोजी दुपारी 3 ते 4.30 वाजण्याच्या सुमारास चिंचपूर खुर्द तसेच चिंचपूर ते रत्नापूर मार्गावर महादेव शिवणकर यांना लोखंडी रॉड आणि मोटारसायकलच्या चैनने बेदम मारहाण केली.

या मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या महादेव शिवणकर यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी अशोक गुरुदास शिवणकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून 30 मे 2026 रोजी आंबी पोलिस ठाण्यात आरोपी विक्रम गरड व दिपक गरड यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 103(1) व 3(5) अन्वये खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

या घटनेमुळे चिंचपूर खुर्द परिसरात खळबळ उडाली असून, पुढील तपास आंबी पोलिसांकडून सुरू आहे.

Web Title: Dharashiv murder latest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 07:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विवाहितेची गळफास घेऊन आत्महत्या, आंबेगाव तालुक्यातील घटना; पतीवर छळाचे आरोप
1

विवाहितेची गळफास घेऊन आत्महत्या, आंबेगाव तालुक्यातील घटना; पतीवर छळाचे आरोप

Uttarpradesh Crime: सुवर्णपदक जिंकून दोनच दिवस झाले होते; 24 वर्षीय पॅरा ॲथलीटचा गोळ्या झाडून खून
2

Uttarpradesh Crime: सुवर्णपदक जिंकून दोनच दिवस झाले होते; 24 वर्षीय पॅरा ॲथलीटचा गोळ्या झाडून खून

Hyderabad : 4 दिवस मृत मुलासोबत राहत होते अंध आई-वडिल, दुर्गंधी येताच सत्य झालं उघड; पोलिसांकडून तपास सुरु
3

Hyderabad : 4 दिवस मृत मुलासोबत राहत होते अंध आई-वडिल, दुर्गंधी येताच सत्य झालं उघड; पोलिसांकडून तपास सुरु

Beed Crime: अंतरवाली सराटीतून परतताना भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला कारची धडक, इंदापूरच्या मराठा आंदोलकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर
4

Beed Crime: अंतरवाली सराटीतून परतताना भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला कारची धडक, इंदापूरच्या मराठा आंदोलकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बीसीच्या पैशांच्या वादातून व्यक्तीचा खून; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

बीसीच्या पैशांच्या वादातून व्यक्तीचा खून; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

May 31, 2026 | 07:39 PM
भारताचा डंका! सात्विक-चिरागची विजयी गर्जना; Singapore Open 2026 जिंकून रचला इतिहास

भारताचा डंका! सात्विक-चिरागची विजयी गर्जना; Singapore Open 2026 जिंकून रचला इतिहास

May 31, 2026 | 07:19 PM
Mumbai CNG Price Hike: मुंबईत प्रवाशांना मोठा फटका? सीएनजी महागल्याने पंपांवर रांगा; रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीची टांगती तलवार!

Mumbai CNG Price Hike: मुंबईत प्रवाशांना मोठा फटका? सीएनजी महागल्याने पंपांवर रांगा; रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीची टांगती तलवार!

May 31, 2026 | 07:15 PM
मोठी बातमी! शेतकऱ्यांनो पेरणीची घाई करू नका, मान्सूनचे आगमन लांबणार; हवामानखात्याने दिला इशारा

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांनो पेरणीची घाई करू नका, मान्सूनचे आगमन लांबणार; हवामानखात्याने दिला इशारा

May 31, 2026 | 07:06 PM
GT Vs RCB IPL Final Live: रजत पाटीदारने जिंकला पहिला डाव; गुजरातविरुद्ध घेतला गोलंदाजीचा निर्णय

GT Vs RCB IPL Final Live: रजत पाटीदारने जिंकला पहिला डाव; गुजरातविरुद्ध घेतला गोलंदाजीचा निर्णय

May 31, 2026 | 07:03 PM
थार घ्यायचा विचार करताय? ह्या आहेत तीन बेस्ट थार ऑप्शन तुमच्यासाठी

थार घ्यायचा विचार करताय? ह्या आहेत तीन बेस्ट थार ऑप्शन तुमच्यासाठी

May 31, 2026 | 06:56 PM
पुढील आठवड्यात Share Market मध्ये तेजी येणार की मंदी? ‘हे’ मोठे घटक ठरवणार मार्केटची पुढची दिशा

पुढील आठवड्यात Share Market मध्ये तेजी येणार की मंदी? ‘हे’ मोठे घटक ठरवणार मार्केटची पुढची दिशा

May 31, 2026 | 06:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM