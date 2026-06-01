  • Heart Rate Suddenly Increases These Changes In Lifestyle Will Keep Hypertension Under Control Health Care Tips

हृदयाचे ठोके अचानक वाढतात? जीवनशैलीतील ‘या’ बदलांमुळे उच्च रक्तदाब राहील नियंत्रणात, शरीरसंबंधित त्रासापासून मिळेल सुटका

Updated On: Jun 01, 2026 | 08:07 AM IST
सारांश

शरीरात उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर त्याकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. तसेच रक्तवाहिन्यांवर वाढलेला जास्तीचा तणाव कमी करण्यासाठी आहारात मिठाचे कमी सेवन करण्यासोबतच जीवनशैलीत बदल करावे.

विस्तार

उच्च रक्तदाब वाढण्याची कारणे?
जीवनशैलीत कोणते बदल करावेत?
उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव आणि जीवनशैलीत सतत होणाऱ्या बदलांमुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होते. हल्ली तरुण वयातील मुलामुलींमध्ये उच्च रक्तदाबाची समस्या प्रामुख्याने दिसून येते. रक्तदाब वाढल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाही. पण कालांतराने लक्षणे आणखीनच तीव्र होतात आणि आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. भारतासह जगभरात अनेक देशांमध्ये उच्च रक्तदाबाच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. उच्च रक्तदाब हा सायलेंट किलर आजार आहे. या आजाराची लक्षणे सुरुवातीच्या टप्प्यात अजिबात दिसून येत नाही. पण कालांतराने हृद्यासंबंधित आजार, किडनीचे आजार होऊन संपूर्ण शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)

उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर मेंदू आणि हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांवर जास्तीचा तणाव येतो, ज्याच्या परिणामामुळे हृदयविकार, स्ट्रोक, मूत्रपिंडाचे आजार किंवा शरीरसंबंधित गंभीर आजार होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करून शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि उच्च रक्तदाबाच्या समस्येपासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी जीवनशैलीत कोणते बदल करावेत? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती. जीवनशैलीतील हे बदल कायमच निरोगी राहण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.

उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:

  • डोक्याच्या मागच्या भागात असह्य वेदना
  • छातीत जडपणा, तीव्र वेदना किंवा धडधड वाढणे
  • अचानक धाप लागणे किंवा सामान्य श्वासोच्छवासात अडथळे
  • अचानक तोल जाणे किंवा डोके हलके झाल्यासारखे वाटणे
  • नाकातून रक्त येणे, कानात आवाज
  • उलट्या, मळमळ
  • अशक्तपणा थकवा आल्यासारखे वाटणे

उच्च रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जीवनशैलीत कोणते बदल करावे:

शरीरात वाढलेला उच्च रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार करणे फार आवश्यक आहे. आजाराचे वेळीच निदान झाल्यास उपचार घेणे सहज सोपे होते. याशिवाय रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्ये, डाळी आणि कमी चरबीयुक्त पदार्थांचा समावेश करावा. संतुलित आणि पौष्टिक आहार घेतल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. याशिवाय ज्या व्यक्तींना उच्च रक्तदाबाची कायमच समस्या उद्भवते अशांनी मिठाचे कमीत कमी प्रमाणात सेवन करावे. सोडियमची पातळी वाढल्यानंतर किडनीसंबंधित आजार होण्याची शक्यता असते.

पोटॅशियमयुक्त अन्नपदार्थ शरीरातील सोडियमचे प्रमाण संतुलित ठेवतात. त्यामुळे आहारात केळी, संत्री, पालक, टोमॅटो आणि काकडी यांसारख्या पदार्थांचे सेवन करावे. तसेच आहारातून जंक फूड आणि जास्त तेलकट पदार्थ खाणे टाळावे. अतिप्रमाणात प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ आणि लाल मांस खाल्ल्यामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. नियमित प्राणायाम, व्यायाम, चालणे, धावणे, योगासने इत्यादी शारीरिक हालचाली करणे फार आवश्यक आहे. गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात मीठ खाल्ल्यास रक्तवाहिन्यांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो. त्यामुळे कमीत कमी प्रमाणात मिठाचे सेवन करावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Frequently Asked Questions

  • Que: उच्च रक्तदाब म्हणजे काय?

    Ans: उच्च रक्तदाब (हाय ब्लड प्रेशर) ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये रक्तवाहिन्यांमधील रक्ताचा दाब सामान्यपेक्षा जास्त असतो.

  • Que: हृदयाचे ठोके अचानक वाढणे हे उच्च रक्तदाबाचे लक्षण असू शकते का?

    Ans: काही प्रकरणांमध्ये हृदयाची धडधड वाढणे, अस्वस्थता किंवा छातीत धडधड जाणवणे ही लक्षणे दिसू शकतात. मात्र यामागे इतर कारणेही असू शकतात.

  • Que: रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आहारात कोणते बदल करावेत?

    Ans: मीठाचे प्रमाण कमी करणे, फळे-भाज्या वाढवणे, संपूर्ण धान्ये खाणे आणि जंक फूड टाळणे उपयुक्त ठरू शकते.

