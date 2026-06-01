हृदयाचे ठोके अचानक वाढतात? जीवनशैलीतील ‘या’ बदलांमुळे उच्च रक्तदाब राहील नियंत्रणात, शरीरसंबंधित त्रासापासून मिळेल सुटका

उच्च रक्तदाब वाढण्याची कारणे?
जीवनशैलीत कोणते बदल करावेत?
उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव आणि जीवनशैलीत सतत होणाऱ्या बदलांमुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होते. हल्ली तरुण वयातील मुलामुलींमध्ये उच्च रक्तदाबाची समस्या प्रामुख्याने दिसून येते. रक्तदाब वाढल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाही. पण कालांतराने लक्षणे आणखीनच तीव्र होतात आणि आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. भारतासह जगभरात अनेक देशांमध्ये उच्च रक्तदाबाच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. उच्च रक्तदाब हा सायलेंट किलर आजार आहे. या आजाराची लक्षणे सुरुवातीच्या टप्प्यात अजिबात दिसून येत नाही. पण कालांतराने हृद्यासंबंधित आजार, किडनीचे आजार होऊन संपूर्ण शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)
उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर मेंदू आणि हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांवर जास्तीचा तणाव येतो, ज्याच्या परिणामामुळे हृदयविकार, स्ट्रोक, मूत्रपिंडाचे आजार किंवा शरीरसंबंधित गंभीर आजार होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करून शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि उच्च रक्तदाबाच्या समस्येपासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी जीवनशैलीत कोणते बदल करावेत? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती. जीवनशैलीतील हे बदल कायमच निरोगी राहण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.
पोटॅशियमयुक्त अन्नपदार्थ शरीरातील सोडियमचे प्रमाण संतुलित ठेवतात. त्यामुळे आहारात केळी, संत्री, पालक, टोमॅटो आणि काकडी यांसारख्या पदार्थांचे सेवन करावे. तसेच आहारातून जंक फूड आणि जास्त तेलकट पदार्थ खाणे टाळावे. अतिप्रमाणात प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ आणि लाल मांस खाल्ल्यामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. नियमित प्राणायाम, व्यायाम, चालणे, धावणे, योगासने इत्यादी शारीरिक हालचाली करणे फार आवश्यक आहे. गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात मीठ खाल्ल्यास रक्तवाहिन्यांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो. त्यामुळे कमीत कमी प्रमाणात मिठाचे सेवन करावे.
Ans: उच्च रक्तदाब (हाय ब्लड प्रेशर) ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये रक्तवाहिन्यांमधील रक्ताचा दाब सामान्यपेक्षा जास्त असतो.
Ans: काही प्रकरणांमध्ये हृदयाची धडधड वाढणे, अस्वस्थता किंवा छातीत धडधड जाणवणे ही लक्षणे दिसू शकतात. मात्र यामागे इतर कारणेही असू शकतात.
Ans: मीठाचे प्रमाण कमी करणे, फळे-भाज्या वाढवणे, संपूर्ण धान्ये खाणे आणि जंक फूड टाळणे उपयुक्त ठरू शकते.