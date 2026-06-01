Global Day Of Parents : आई-वडिलांच्या निरपेक्ष प्रेमाला वंदनाचा दिवस! जाणून घ्या का साजरा केला जातो? आणि याचा रंजक इतिहास

Global Day of Parents 1 June : या जगात कोणत्याही अटीशिवाय, कोणत्याही स्वार्थाशिवाय जर कोणी आपल्यावर जीवापाड प्रेम करत असेल, तर ते फक्त आपले पालक असतात. स्वतःच्या इच्छा-आकांक्षा बाजूला ठेवून, मुलांच्या भविष्यासाठी अहोरात्र कष्ट उपसणाऱ्या आई-वडिलांचे ऋण आपण कधीही फेडू शकत नाही. याच पालकांच्या अमूल्य योगदानाचा, त्यांच्या कष्टाचा आणि त्यागाचा जागतिक स्तरावर सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी १ जून हा दिवस ‘जागतिक पालक दिन’ (Global Day of Parents) म्हणून अत्यंत उत्साहात आणि आदराने साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, आपण आज ज्या काही पदावर किंवा स्थितीत आहोत, त्यामागे आपल्या पालकांचा खूप मोठा संघर्ष दडलेला आहे.
जागतिक पातळीवर कौटुंबिक मूल्यांना जपण्यासाठी आणि पालकांच्या जबाबदाऱ्यांचा आदर करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र महासभेने (United Nations General Assembly) २०१२ मध्ये एक महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर केला. या ठरावानुसार, दरवर्षी १ जून हा दिवस अधिकृतपणे ‘जागतिक पालक दिन’ म्हणून घोषित करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांचा यामागचा मुख्य उद्देश हा होता की, जगात कितीही आधुनिकता आली किंवा बदल झाले, तरीही मुलांच्या मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक विकासाचा मुख्य पाया हा त्यांचे पालकच असतात, या सत्याला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळायला हवी. २०१३ सालापासून हा दिवस संपूर्ण जगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जाऊ लागला.
पालक हे केवळ मुलांचे संगोपन करत नाहीत, तर ते त्यांचे पहिले शिक्षक, मार्गदर्शक आणि मित्र असतात. मूल जन्माला आल्यापासून ते समाजात कसे वागावे, काय बोलावे, इथपासून ते योग्य-अयोग्यतेची जाण करून देण्याचे काम आई-वडील करत असतात. कोणत्याही संकटाच्या वेळी मुलांसाठी सर्वात सुरक्षित जागा कोणती असेल, तर ती म्हणजे त्यांच्या पालकांचे छत्र. जीवनाच्या धावपळीत जेव्हा मुले निराश होतात, तेव्हा त्यांच्या पाठीवर पडलेली पालकांची शाबासकीची थाप त्यांना पुन्हा उभे राहण्याची ताकद देते. ते आपल्याला केवळ स्थिरता आणि मार्गदर्शन देत नाहीत, तर एक सुजाण नागरिक बनवण्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
आजचे युग हे तंत्रज्ञानाचे आणि सोशल मीडियाचे युग आहे. अशा काळात पालकत्वाची (Parenting) आव्हाने देखील खूप बदलली आहेत. आजच्या पालकांना मुलांच्या अभ्यासासोबतच त्यांच्या मानसिक आरोग्याची, स्क्रीन टाईमची आणि बदलत्या जीवनशैलीची काळजी घ्यावी लागते. अशा कठीण काळातही पालक आपल्या मुलांशी संवाद साधून त्यांना योग्य मार्ग दाखवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. म्हणूनच, आजच्या दिवशी केवळ सोशल मीडियावर स्टेटस किंवा फोटो ठेवण्यापेक्षा, आपल्या पालकांसोबत काही वेळ शांतपणे घालवणे, त्यांच्या आरोग्याची चौकशी करणे आणि “तुम्ही आमच्यासाठी जे काही केले, त्याबद्दल धन्यवाद” हे दोन शब्द विश्वासाने सांगणे जास्त महत्त्वाचे आहे.
जागतिक पालक दिनाच्या निमित्ताने जगभरात विविध शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संघटना आणि सरकारी पातळीवर अनेक चर्चासत्रे, समुपदेशन सत्रे (Counseling Sessions) आणि जनजागृती मोहिमा राबवल्या जातात. वृद्ध होत चाललेल्या माता-पित्यांची काळजी कशी घ्यावी, कौटुंबिक हिंसाचार कसा रोखावा आणि मुलांवर चांगले संस्कार कसे करावेत, यावर या दिवशी विशेष भर दिला जातो. हा दिवस आपल्याला आपल्या पालकांप्रति अधिक जबाबदार बनण्याची प्रेरणा देतो. चला तर मग, या निमित्ताने आपण सर्वांनी मिळून आपल्या आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावर एक छोटेसे हसू आणण्याचा प्रयत्न करूया आणि त्यांच्या निरपेक्ष प्रेमाचा व त्यागाचा मनापासून सन्मान करूया.