Solapur Crime: सख्ख्या भावाचा क्रूर अंत! गाढ झोपेत असताना डोक्यात दगडी पाटा घालून हत्या

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव रेवणसिद्ध उर्फ महांतेश सूर्यकांत ऐवळे (वय 45, रा. निंबर्गी, ता. दक्षिण सोलापूर) असे आहे. तर आरोपी लहान भावाचे नाव संतोष सूर्यकांत ऐवळे (वय 36, रा. निंबर्गी) असे आहे. दोन्ही भावना प्रचंड दारूचे व्यसन होते. दारूच्या नशेत त्यांच्यात नेहमी घरगुती कारणावरून वाद होत होता. गेल्या १५ दिवसांपूर्वी अश्यात एका वादात मोठा भाऊ रेवणसिद्ध याने संतोष याच्यावर कुऱ्हाडीने प्राणघातक हल्ला करून त्याला गंभीर जखमी केलं होतं. त्या हल्ल्यात संतोषच्या छातीला आणि पोटाला गंभीर जखमा झाल्याने टाके पडले होते. रुग्णालयातील उपचारानंतर तो घरी परतला होता, मात्र भावाने आपल्याला मारल्याचा तीव्र राग त्याच्या मनात धुमसत होता.
पुन्हा वाद झाला आणि…
शनिवारी रात्री रेवणसिद्धची पत्नी माहेरी गेल्यामुळे त्याने स्वतः रात्री जेवणासाठी भाजी केली होती. जेवत असताना ‘भाजी चांगली झाली नाही’ असं म्हणून आरोपी संतोषने रागारागात ती भाजी थेट स्वतःच्या आईच्या अंगावर फेकली. यावरून दोन्ही भावांमध्ये रात्री पुन्हा एकदा जोरदार भांडण झाले. मुलांमधील वाढता वाद पाहून घाबरलेले आई-वडील रात्री शेजारी राहणाऱ्या मल्लिकार्जुन गेजगे यांच्या घरी झोपण्यासाठी निघून गेले. दोन्ही भाऊ रात्री घरासमोरील अंगणात वेगवेळ्या खाटेवर झोपले होते. पहाटे साडेचार वाजेच्या सुमारास संतोषने झोपलेल्या रेवणसिद्धच्या डोक्यावर आणि तोंडावर जात्याचा दगडी पाटा घालून त्याला ठार केले. त्यांनतर लहान भावाने आईला ‘मी भावाला ठार मारलंय’ असं सांगितलं. आईने अंगणात मुलाला रक्ताच्या थारोळ्यात बघत एकच हंबरडा फोडला.
पोलीस तपास सुरु
या थरारक घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा रीतसर पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी मंद्रुपच्या ग्रामीण रुग्णालयात पाठवला. या प्रकरणी दिपाली ऐवळे हिने दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पोलीस पुढील कायदेशीर तपास करत आहेत. या घटनेने संपूर्ण परिसरात या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.
Ans: 15 दिवसांपूर्वी मोठ्या भावाने कुऱ्हाडीने केलेल्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी हत्या करण्यात आली.
Ans: दळणाच्या जात्याचा जड दगडी पाटा वापरून हल्ला करण्यात आला.
Ans: मंद्रुप पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून आरोपी संतोष ऐवळेला अटक केली आहे.