Akola News: अकोला हादरवणाऱ्या हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर; 10 दोषींना जन्मठेप, 5 आरोपी निर्दोष

अकोल्यातील बहुचर्चित गवळी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष किशनराव हुंडीवाले हत्याकांड प्रकरणात न्यायालयाचा मोठा निकाल. 2019 मधील निर्घृण हत्येप्रकरणी 10 आरोपी दोषी ठरवत जन्मठेप, तर 5 आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त.

Updated On: Jan 21, 2026 | 02:48 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • 6 मे 2019 रोजी धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात किशनराव हुंडीवाले यांची हत्या
  • 15 आरोपींवर खटला; 10 दोषींना जन्मठेप, 5 जणांची निर्दोष मुक्तता
  • निकालानंतर गवळी समाजात समाधान, आरोपींकडून अपीलची तयारी
अकोला: अकोला हादरवणाऱ्या हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर करण्यात आला आहे. अकोल्यातील बहुचर्चित गवळी समाजाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष किशनराव हुंडीवाले यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा निकाल आज देण्यात आला. १० दोषींना जन्मठेप सुनावण्यात आले आहे. तर ५ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आला आहे.

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

नेमकं प्रकरण काय?

६ मे २०१९ रोजी किशनराव हुंडीवाले हे एका प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात आले होते. त्यावेळी दुपारी सुमारे १२ वाजताच्या सुमारास अज्ञात आरोपींनी त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. त्यात त्यांची निर्घृणपणे हत्या झाली. याघटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकरणी सिव्हिल लाईन पोलीस ठाण्यात तब्बल १५ आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याच प्रकरणात ७ वर्षांनी सुनावणी पार पडली.

एक हजारहून अधिक कागदपत्रांचा आरोपपत्र

या हत्याकांडाचा तपास सुरुवातील तत्कालीन पोलीस निरीक्षक विनोद ठाकरे यांनी केला. नंतर बालापूर येथील सोहेल शेख, शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी उमेश माने पाटील तसेच पोलीस निरीक्षक रायटर उमेश पाटील यांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतली. तपासादरम्यान हत्येशी संबंधित साक्षी, तांत्रिक पुरावे आणि विविध कागदपत्रांच्या आधारे एक हजारहून अधिक कागदपत्रांची सविस्तर आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सुनावणी दरम्यान काही आरोपींच्या सहभागाबाबत ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी अशा आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याची विनंती

१० दोषींना जन्मठेप,

आज अंतिम सुनावणीत न्यायालयाने १० दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली तर ५ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. श्रीराम गावंडे यांच्यासह रणजीत गावंडे, विक्रम गावंडे, सूरज गावंडे, धीरज गावंडे, विशाल तायडे, सतीश तायडे, प्रतीक तोंडे, मयूर अहीर आणि दिनेश राजपूत या दहा आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तर प्रवीण श्रीराम गावंडे, मंगेश गावंडे, दिपाली गावंडे, नम्रता गावंडे आणि शेख साबीर यांना सबळ पुराव्याअभावी न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे.

समाधान व्यक्त

या निकालामुळे हुंडीवाले कुटुंबियांसह गवळी समाजात समाधान व्यक्त केले जात आहे. यावर आता मुंबई न्यायालयाच्या खंडपीठ नागपूर येथे आरोपी पक्षाकडून निर्णयाच्या विरोधात अपील करणार असल्याची माहिती समोर आली.

कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हुंडीवाले यांची हत्या केव्हा व कुठे झाली?

    Ans: 6 मे 2019 रोजी अकोल्यातील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात.

  • Que: न्यायालयाने काय निकाल दिला?

    Ans: 10 आरोपींना जन्मठेप, तर 5 आरोपी निर्दोष मुक्त.

  • Que: पुढे काय होणार?

    Ans: दोषी आरोपी नागपूर खंडपीठात अपील दाखल करण्याची शक्यता.

Published On: Jan 21, 2026 | 02:45 PM

