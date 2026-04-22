Karnatak Crime: कर्नाटक हादरलं! घरी बोलावले, हात पाय बांधले, अंगावर रॉकेल ओतले आणि…; प्रेयसीनेच केली प्रियकराची निर्घृण हत्या

काय घडलं नेमकं?
मंगळवारी दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. किरण (२७ वर्ष) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तो आपली मैत्रीण प्रेमा हिच्या घरी गेला होता. तिने दोरीने त्याचे हात- पाय बांधले आणि डोळ्यांवर पट्टी बांधली. जेव्हा किरणने याबद्दल विचारले, तेव्हा तरुणीने हा ‘प्रपोजचाच एक भाग’ असल्याचे सांगितले. या घटनेपूर्वी दोघांमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले असावेत, असा पोलिसांना संशय आहे. त्यानंतर तरुणीने आधीच तयार ठेवलेले रॉकेल किरणवर ओतले आणि त्याला आग लावून दिली, ज्यामुळे त्याचा जागीच तडफडून मृत्यू झाला.
का केली हत्या?
प्रेमा आणि किरण हे दोघेही एका टेलिकॉम कंपनीत काम करत होते. त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर पुढे प्रेमसंबंधात झाले होते. किरण गेल्या काही दिवसांपासून आपल्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय तरुणीला होता, यात संतापून तरुणी काही दिवसांपासून दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय तरुणीला होता, ज्याच्या रागातून तिने भयानक पाऊल उचलले. इतकेच नाही तर आरोपी तरुणीने या संपूर्ण घटनेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आपल्या मोबाईल फोनमध्ये केले असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
पोलीस तपास सुरु
या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपास सुरु केला. याप्रकरणी तरुणीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. तिची चौकशी केली जात आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून पोलीस या घटनेचा तपस करत आहे.
