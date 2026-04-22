Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Karnataka Crime Karnataka Shaken Invited Him Home Tied His Hands And Feet Doused Him With Keroseneand Then Girlfriend Brutally Murders Her Lover

Karnatak Crime: कर्नाटक हादरलं! घरी बोलावले, हात पाय बांधले, अंगावर रॉकेल ओतले आणि…; प्रेयसीनेच केली प्रियकराची निर्घृण हत्या

कर्नाटकातील बंगलोरमध्ये ‘प्रपोज’च्या बहाण्याने तरुणीने प्रियकर किरणला घरी बोलावून हात-पाय बांधले, डोळ्यांवर पट्टी बांधली आणि त्याच्यावर रॉकेल ओतून जाळले. संशय आणि रागातून हा खून केल्याचा आरोप.

Updated On: Apr 22, 2026 | 11:32 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • ‘प्रपोज’च्या नावाखाली प्रियकराला बांधून जाळल्याची धक्कादायक घटना
  • दोघेही टेलिकॉम कंपनीत काम; संशयातून तरुणीचा संताप
  • आरोपी तरुणी ताब्यात; घटनेचा व्हिडीओ रेकॉर्डिंगचा संशय
कर्नाटक: कर्नाटक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणीने ‘वेस्टर्न स्टाईल प्रपोज’च्या नावाखाली आपल्याच प्रियकराची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. घरात कोणीच नसतांना बोलावले आणि त्याचे दोरीने हात- पाय बांधून डोळ्यांवर पट्टी बांधली. त्यांनतर त्याच्यावर रॉकेल ओतले आणि आग लावली. यात तरुणाचा होरपळून मृत्यू झाला. ही घटना कर्नाटकच्या बंगलोरयेथील बयादरहल्ली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अंजनानगर परिसरात घडली.

काय घडलं नेमकं?

मंगळवारी दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. किरण (२७ वर्ष) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तो आपली मैत्रीण प्रेमा हिच्या घरी गेला होता. तिने दोरीने त्याचे हात- पाय बांधले आणि डोळ्यांवर पट्टी बांधली. जेव्हा किरणने याबद्दल विचारले, तेव्हा तरुणीने हा ‘प्रपोजचाच एक भाग’ असल्याचे सांगितले. या घटनेपूर्वी दोघांमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले असावेत, असा पोलिसांना संशय आहे. त्यानंतर तरुणीने आधीच तयार ठेवलेले रॉकेल किरणवर ओतले आणि त्याला आग लावून दिली, ज्यामुळे त्याचा जागीच तडफडून मृत्यू झाला.

Ambernath Crime: हॉटेलमध्ये तरुणीचा गळफास, बॉसवर मानसिक छळाचा आरोप; अंबरनाथच्या बड्या व्यावसायिकाविरोधात अखेर गुन्हा दाखल

का केली हत्या?

प्रेमा आणि किरण हे दोघेही एका टेलिकॉम कंपनीत काम करत होते. त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर पुढे प्रेमसंबंधात झाले होते. किरण गेल्या काही दिवसांपासून आपल्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय तरुणीला होता, यात संतापून तरुणी काही दिवसांपासून दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय तरुणीला होता, ज्याच्या रागातून तिने भयानक पाऊल उचलले. इतकेच नाही तर आरोपी तरुणीने या संपूर्ण घटनेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आपल्या मोबाईल फोनमध्ये केले असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

पोलीस तपास सुरु

या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपास सुरु केला. याप्रकरणी तरुणीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. तिची चौकशी केली जात आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून पोलीस या घटनेचा तपस करत आहे.

प्रेयसीचा लग्न जुळलं, प्रियकराने खाजगी फोटो व्हायरल करून लग्न मोडले; तरुणीची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या

कर्नाटक येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका प्रियकराच्या सूडबुद्धीमुळे एका २२ तरुणीने टोकाचे पाऊल उचलले. तीच लग्न दुसऱ्या तरुणासोबत जुळले होते. मात्र प्रियकराने संतापून तिचे खाजगी फोटो व्हायरल केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे तरुणीने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. ही हृदयद्रावक घटना कर्नाटकच्या विजयपुरा जिल्ह्यातील सिंदगी तालुक्यातील बंदल गावात घडली आहे.

Nagpur Crime: नागपुरात कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा! सिगारेटच्या वादातून दोन तरुणांवर जीवघेणा हल्ला, व्हिडिओ व्हायरल

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: कर्नाटकातील बंगलोरच्या अंजनानगर परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: खून कसा करण्यात आला?

    Ans: तरुणीने ‘प्रपोज’चा बहाणा करून प्रियकराचे हात-पाय बांधले, डोळ्यांवर पट्टी बांधली आणि रॉकेल ओतून आग लावली.

  • Que: खूनामागील कारण काय?

    Ans: प्रियकर दुर्लक्ष करत असल्याच्या संशयातून आणि रागातून हा खून केल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे.

Web Title: Karnataka crime karnataka shaken invited him home tied his hands and feet doused him with keroseneand then girlfriend brutally murders her lover

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 11:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET Exam paper leak: NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य; तिघांनी संपवलं जीवन, CBIचं धाडसत्र सुरू
1

NEET Exam paper leak: NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य; तिघांनी संपवलं जीवन, CBIचं धाडसत्र सुरू

Accident: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’वर भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू
2

Accident: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’वर भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू

Pune Crime: लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा धुमाकूळ! ‘AJ’ फर्निचर मॉलवर गोळीबार; हा फक्त ट्रेलर…
3

Pune Crime: लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा धुमाकूळ! ‘AJ’ फर्निचर मॉलवर गोळीबार; हा फक्त ट्रेलर…

Pune News: हडपसरमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळल्याने खळबळ; ATS, गुन्हे शाखा आणि पोलिसांचा तपास सुरू
4

Pune News: हडपसरमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळल्याने खळबळ; ATS, गुन्हे शाखा आणि पोलिसांचा तपास सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM
Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

May 16, 2026 | 12:06 PM
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

May 16, 2026 | 12:00 PM
PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

May 16, 2026 | 11:51 AM
Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

May 16, 2026 | 11:41 AM
Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

May 16, 2026 | 11:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM