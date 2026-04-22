  • Nagpur Crime Law And Order In Shambles Two Youths Brutally Attacked Over A Cigarette Dispute Video Goes Viral

Nagpur Crime: नागपुरात कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा! सिगारेटच्या वादातून दोन तरुणांवर जीवघेणा हल्ला, व्हिडिओ व्हायरल

नागपुरातील कपिलनगर परिसरात सिगारेटच्या किरकोळ वादातून दोन तरुणांवर चाकू, रॉडने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. दोघे गंभीर जखमी असून पोलिसांनी 6 आरोपींना अटक केली, 2 फरार आहेत.

Updated On: Apr 22, 2026 | 09:11 AM
  • बारसमोर सिगारेटच्या पैशावरून वाद झाला
  • आरोपींनी चाकू, लोखंडी रॉडने हल्ला केला
  • दोन तरुण गंभीर जखमी, रुग्णालयात उपचार सुरू
नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कपिलनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका बारसमोर सिगारेटच्या वादातून दोन तरुणांवर जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी ६ आरोपींना अटक केली आहे. या किरकोळ कारणावरून झालेल्या घटनेने नागपूरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

काय घडलं नेमकं?

शेख अकीन हा आपल्या मित्र मोहम्मद सिराजसोबत ‘हायवे बार अँड रेस्टॉरंट’ येथे जेवणकरण्यासाठी गेला होता. यावेळी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या काही आरोपींनी त्यांना जबरदस्तीने सिगारेटचे बिल भरण्यास सांगितले. शेख अकीन आणि त्यांच्या मित्राने पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर वाद चिघळला. त्यानंतर आरोपींनी आपल्या इतर साथीदारांना बोलावून दोघांवर चाकू, लोखंडी रॉड आणि लाकडी काठ्यांनी जोरदार हल्ला चढवला. या हल्ल्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले असून काही वाहनांची तोडफोडही करण्यात आली.

६आरोपींना अटक

पोलिसांनी या घटनेची तात्काळ कारवाई केली असून ६ आरोपींना अटक केली आहे. तर २ आरोपींचा शोध सुरु आहे. अजहर, हुसैन उर्फ अरमान लोचा, राजा हिरोती, फरहान उर्फ फर्रा, पिंटू आणि इरफान शेख असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. कपिलनगर पोलिसांनी आरोपींवर हत्या करण्याचा प्रयत्नासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. तर या प्रकरणात जखमी शेख अकीन आणि त्यांच्या मित्रावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेने नागपुरातील कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे.

व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये भररस्त्यात उघडपणे मारहाण होत असल्याचे दिसत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नागपूरच्या कपिलनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत.

  • Que: हल्ल्याचं कारण काय होतं?

    Ans: सिगारेटच्या बिलावरून झालेला किरकोळ वाद.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: 6 आरोपींना अटक केली असून 2 आरोपींचा शोध सुरू आहे.

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

